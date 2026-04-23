משפט בפעם השנייה: השר מיקי זוהר נחקר במשטרה בפרשת ההסתדרות
פרשת "יד לוחצת יד"

זוהר נחקר בפעם השנייה במשרדי להב 433 בחשד לעבירות מתחום השחיתות הציבורית, ובהן שוחד, מרמה והפרת אמונים

עמירם גיל 10:57
השר מיקי זוהר / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת
שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, נחקר בשעה זו בפעם השנייה במשרדי להב 433 של המשטרה בפרשת ההסתדרות. זוהר נחקר לראשונה בפרשה ביום ראשון השבוע בחשד לעבירות מתחום השחיתות הציבורית, ובהן שוחד, מרמה והפרת אמונים.

במרכז פרשת "יד לוחצת יד" מצויים חשדות ליחסי "תן וקח" בין בכירים בהסתדרות, ובראשם היו"ר ארנון בר־דוד, לבין סוכן הביטוח המקורב לליכוד, עזרא גבאי. לפי החשדות, בר־דוד והבכירים קיבלו טובות הנאה תמורת העברת עובדים בחברות ובארגונים במשק - שם פעלו ועדים מטעם ההסתדרות - לסוכנות הביטוח של גבאי.

בר־דוד וגבאי נעצרו בנובמבר 2025 בעקבות פשיטה של חוקרי להב 433 על משרדי ההסתדרות. ביחד איתם נעצרו בכירים נוספים בהסתדרות ובסוכנות הביטוח של גבאי, כמו גם אשתו של יו"ר ההסתדרות, הילה קניסטר בר־דוד, ששימשה בעבר בתפקיד בכיר בהסתדרות. בהמשך הם שוחררו למעצר בית.

שמו של זוהר עלה בעבר בפרשה, לרבות בדיוני המעצרים של בר־דוד וגבאי, כאשר פרקליטיהם הזכירו את שמו של התרבות והספורט כמי שהחקירה עשויה לעסוק גם בו.

בפרשה אף נחקרו דמויות הנחשבות מקורבות לזוהר, ובהן כפיר סויסה, ראש עיריית קריית גת ולשעבר מנכ"ל משרד התרבות והספורט ומנכ"ל הליכוד העולמי. סויסה הכחיש את החשדות לגבי מעורבותו בפרשה.

*** חזקת החפות: החשודים בפרשה לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.