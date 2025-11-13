בית משפט השלום בראשון לציון ידון הבוקר (ה') בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם של שני החשודים המרכזיים בפרשת "יד לוחצת יד": יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, וחברו, סוכן הביטוח המקורב לליכוד, עזרא גבאי.

ביום שני השבוע האריכה השופטת דורית סבן-נוי את מעצר השניים בשלושה ימים, עד היום. זאת, לאחר שהמשטרה ביקשה להאריך את מעצרם בתשעה ימים. במסגרת הפרשה נחקרים חשדות לשוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס, הנוגעים ליחסי "תן וקח" שבמרכזם לכאורה בר-דוד וגבאי. יחסי הגומלין הללו נוגעים, לפי החשדות, לוועדי עובדים של ההסתדרות, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות ותאגידים.

במסגרת ההחלטה על הארכת המעצר בתחילת השבוע קבעה השופטת סבן-נוי כי "התמונה המצטיירת מחומרי החקירה מדאיגה. דומה כי ההסתדרות נוהלה כמו עסק השייך לאדם פרטי, אשר ברצותו ממנה אנשים לתפקידי מפתח, וברצותו מעבירם מתפקידם, וזאת כאשר לעתים הם נעדרים כישורים מינימליים, והם עצמם לא מבינים מדוע הוצבו בתפקיד".

השופטת האריכה באותו דיון גם את מעצרם של הילה קניסטר בר-דוד, אשתו של יו"ר ההסתדרות, ושל אסף גבאי, בנו של עזרא וסמנכ"ל בסוכנות הביטוח של אביו, עד ליום רביעי השבוע.

בדיון בבית המשפט התברר כי בר-דוד הודה לראשונה בקבלת כספים מגבאי אך טען כי מדובר בהלוואה בהיקף של 30 אלף שקל, שטרם הוחזרה. גבאי מסרה גרסה שונה כאשר עומת עם דברי בר-דוד, וכינה את האחרון "שקרן".

פער נוסף בין גרסאות השניים עלה לגבי מידת ההשפעה של גבאי על בר-דוד. לפי סנגורו של בר-דוד, עו"ד מיכה פטמן, גבאי הוא "רברבן וצ'ק ללא כיסוי", אשר השפעתו בפועל הייתה מצומצמת והתמקדה בייעוץ פוליטי מול הימין. במשטרה טוענים מנגד כי בר-דוד ייחס לגבאי תפקיד משמעותי יותר.

השופטת סבן-נוי ציינה בתום הדיון כי "החשד הסביר לגבי המערכת השוחדית בין בר-דוד לחשודים נוספים נוגעת למישורים כספיים וטובות הנאה אחרות - חשד זה התחזק משמעותית מאז הארכת המעצר הקודמת, ובזהירות המתבקשת ניתן לומר שבחלק מהמקרים יש ראיות לכאורה".

נציגת המשטרה אמרה בדיון כי "מדובר באחת מפרשות השוחד הגדולות במדינה. ההסתדרות חולשת כמעט על כל ארגון ועמותה בישראל. הארגון שם לעצמו למטרה להגן על העובדים, אך החשוד ניצל את כוחו כדי לקדם את רווחתו שלו".

נעשה ניסיון לשנות את הדירקטוריון בבנק יהב?

מנכ"ל בנק מזרחי טפחות, משה לארי, מסר ביום שלישי עדות פתוחה ביחידה להב 433 כחלק מחקירת הפרשה. העדות נגעה לחשד כי מצד ההסתדרות הופעלו לחצים למנות את הילה קניסטר בר-דוד לדירקטורית בבנק יהב. הבנק נשלט במשותף על ידי מזרחי טפחות ועל ידי חברה של ההסתדרות. מינויה של קניסטר בר-דוד לא יצא בסופו של דבר לפועל, אך במשטרה בודקים האם נעשה ניסיון לשנות את הרכב הדירקטוריון בבנק יהב.

בדיון שהתקיים מוקדם יותר השבוע בבית המשפט עלה קשר אפשרי נוסף של בנק יהב לפרשה. היה זה בדיון לגבי הארכת המעצר של שבי מיכאלי, יו"ר משען ויו"ר רשות התאגידים בהסתדרות, שמעצרו הוארך בהסכמה עד היום (חמישי). בדיון התברר כי במשטרה חושדים שעזרא גבאי, היה מעורב לכאורה במינויו של מיכאלי לדירקטור בבנק יהב. בשלב זה לא ידוע האם לארי נשאל גם לגבי נושא זה.