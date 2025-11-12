טראמפ פנה רשמית להרצוג: הענק חנינה לנתניהו

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיגר היום (ד') מכתב רשמי לנשיא המדינה יצחק (בוז'י) הרצוג, ובו הוא מבקש להעניק חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו.

"אני קורא לך לחון באופן מלא את נתניהו, שהיה ראש ממשלה עוצמתי ונחוש בעת מלחמה וכעת מוביל את ישראל לתקופה של שלום", כתב טראמפ להרצוג. הוא הוסיף: "נתניהו ניצב איתן למען ישראל אל מול יריבים חזקים וסיכויי הצלחה נמוכים, ותשומת-לבו לא צריכה להיות מוסטת שלא לצורך".

טראמפ ציין כי למרות שהוא "מכבד לגמרי את עצמאותה של מערכת המשפט הישראלית ודרישותיה", הוא מאמין כי "ה'תיק' הזה נגד ביבי (המירכאות במקור - ע'ג'), שנלחם לצדי במשך זמן רב, כולל נגד היריבה הקשה מאוד של ישראל, איראן, הוא רדיפה פוליטית ובלתי מוצדקת".

לדברי נשיא ארה"ב, אחרי שהושגו המטרות של שחרור החטופים והסכם הפסקת אש עם חמאס, "הגיע הזמן לאפשר לביבי לאחד את ישראל על-ידי מתן חנינה וסיום השימוש במשפט אחת ולתמיד".

מכתבו של טראמפ הגיע לאחר שבמהלך נאומו בכנסת לרגל העסקה לשחרור החטופים, הוא קרא מעל הדוכן להרצוג: "אדוני הנשיא, מדוע שלא תיתן לו (לנתניהו - ע,'ג') חנינה? סיגרים ושמפניות, למי לעזאזל אכפת מזה?". בהמשך פורסם כי נתניהו ביקש מטראמפ, במהלך נסיעתם המשותפת מנתב"ג לכנסת, להעלות את נושא החנינה.

