לוין: אקדם הצעת חוק לביטול דיונים במשפט נתניהו

שר המשפטים יריב לוין הודיע היום (ד') כי יקדם את הצעת החוק המאפשרת לבטל דיונים במשפטו הפלילי של ראש הממשלה בנימין נתניהו. לדברי לוין, בכוונתו להעביר בוועדת השרים לחקיקה את הצעת החוק בנושא של ח"כ אריאל קלנר (ליכוד).

לפי ההצעה, שר הביטחון יוכל בהתייעצות עם שר המשפטים להורות למשך 180 יום על צמצום מספר ימי הדיונים במשפט בשל חשש ל"פגיעה בביטחון המדינה".

להצעת החוק קדמה החלטת השופטים במשפט ראש הממשלה, ולפיה החל מנובמבר יתקיימו ארבעה ימי דיונים בשבוע, כאשר נתניהו יעיד בשלושה מהם. בהודעה שפרסם הבוקר כתב לוין: "המשפט הזה מעולם לא היה צריך להתחיל, וקיומו בימים האלה מנוגד הן לצדק והן לטובת המדינה".

הודעתו של שר המשפטים מגיעה עם חידושו הבוקר של משפט ראש הממשלה בבית המשפט המחוזי בתל אביב. נתניהו הגיע כדי להמשיך את עדותו במשפט, אשר הדיון האחרון בו התקיים באמצע ספטמבר, לפני ראש השנה.

לדיון הגיעו פוליטיקאים בכירים מהקואליציה, ובהם יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה; השרים ניר ברקת, יואב קיש, מיקי זוהר, שלמה קרעי, עידית סילמן וגילה גמליאל; וחברי הכנסת טלי גוטליב וניסים ואטורי. חלק מתומכי ראש הממשלה התעמתו עם מפגינים שמחו מחוץ לבית המשפט.

בנאום שנשא ביום שני בפני מליאת הכנסת, פנה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לנשיא המדינה, יצחק הרצוג בקריאה להעניק לנתניהו חנינה. "סיגרים ושמפניות, למי אכפת?", קרא טראמפ מעל הדוכן לקול תרועות חברי הכנסצ שנכחו בדיון. הדברים נאמרו לאחר שטראמפ צייץ בעבר נגד משפט נתניהו.

בתחילת השבוע ביקשו סנגוריו של ראש הממשלה לבטל את עדותו היום לנוכח ביקורו המתוכנן של נשיא קפריסין ולנוכח ביקור מדיני נוסף אשר פורסם כי בו אמור היה להגיע לישראל נשיא אינדונזיה. לנוכח ביטול הביקורים, השופטים קבעו כי יום העדות יתקיים כרגיל. נתניהו צפוי להמשיך ולהעיד היום במסגרת החקירה הראשית שמנהל עו"ד יהונתן תדמור מהפרקליטות.

