עו"ד דן אבי-יצחק, שייצג את נתניהו, דרעי ונמרודי, נפטר בגיל 89

עו"ד דן אבי-יצחק, מבכירי הסנגורים הפליליים בישראל, נפטר בסוף השבוע בגיל 89. אבי-יצחק, שפרש מעריכת דין בעשור הראשון של שנות האלפיים, ייצג במהלך הקריירה שורה ארוכה של בכירים בזירה הפוליטית ובמגזר העסקי והתמחה בעבירות צווארון לבן ואף במשפט אזרחי-מסחרי.

אבי-יצחק נולד בירושלים ב-1936 להורים שעלו מפולין. אחרי נפילת אחיו, יצחק, במלחמת העצמאות, שינו הוריו את שם משפחתם מדויטשר לאבי-יצחק.

אבי-יצחק למד משפטים באוניברסיטה העברית, התמחה אצל פרקליט המדינה קולין גילון, ובהמשך הקים משרד עצמאי. בשנות ה-90, במהלך כהונתו הראשונה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ייצג אותו אבי-יצחק בפרשות "הקלטת הלוהטת" ובפרשת המטפלת טניה שאו שפוטרה על-ידי שרה נתניהו.

אבי-יצחק ייצג באותה תקופה גם את שר הפנים דאז אריה דרעי בעבירות השחיתות שבהן הואשם. אבי-יצחק התפטר מהייצוג בעקבות פרשת בר-און חברון, וטען כי פעל למנוע את מינויו של עו"ד רוני בר-און ליועץ המשפטי לממשלה במסגרת העסקה שבה אמור היה התיק נגד דרעי להיסגר בתמורה לתמיכת ש"ס בהסכם חברון. לשכת עורכי הדין דחתה תלונה שהגיש דרעי נגד עדותו של אבי-יצחק בנושא.

אבי-יצחק ייצג אף את ח"כ רפאל פנחסי מש"ס בהליך שבו הסירה הכנסת את חסינותו לצורך העמדתו לדין על שימוש בלתי חוקי בכספי מימון מפלגות.

היה מזוהה עם ייצוג אנשי ימין

תיק מרכזי שבו ייצג אבי-יצחק היה פרשת האזנות הסתר, שבה היו מעורבים המוציאים לאור של העיתונים המתחרים דאז, "ידיעות אחרונות" ו"מעריב". אבי-יצחק ייצג את עופר נמרודי, מו"ל "מעריב" באותה תקופה, הן בתיק האזנות הסתר והן בתיק שנפתח בהמשך, ואשר בו נחשד נמרודי בקשירת קשר לרצח ארנון (נוני) מוזס, מו"ל "ידיעות אחרונות", ועמוס שוקן, מו"ל "הארץ". התיק הסתיים בהסדר טיעון שלא כלל את האישום בקשירת קשר אלא בעבירות חמורות פחות, ואשר במסגרתו נגזרו על נמרודי 15 חודשי מאסר, ויושם העונש בהיקף של 10 חודשי מאסר על-תנאי שהושת על נמרודי בפרשת ההאזנות.

עוד ייצג אבי-יצחק את תמי מוזס-בורוביץ' ואת עודד מוזס במאבקי השליטה סביב "ידיעות אחרונות", את חברת ישקר של התעשיין המנוח סטף ורטהיימר ואת עו"ד רם כספי בפרשת "הפגישה הלילית", שבה הואשם עורך הדין המנוח כי ניסה להשפיע על עד שאמור היה להעיד נגד לקוחו של כספי, חבר הכנסת דאז שלמה עמר.

אבי-יצחק ז"ל היה מזוהה עם ייצוג של אנשי ימין, ובהם אנשי המחתרת היהודית שביצעו פיגועים נגד פלסטינים. בשנים האחרונות יצא אבי-יצחק נגד האישומים נגד ראש הממשלה נתניהו וטען כי לא היה מקום להגיש נגדו כתב אישום בתיקי האלפים.