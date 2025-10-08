העליון אישר את מעצרו של איש הנדל"ן אורן קובי עד תום ההליכים

איש הנדל"ן אורן קובי יישאר במעצר עד תום ההליכים - כך קבע היום (ד') שופט בית המשפט העליון, דוד מינץ, אשר דחה את ערעורו של קובי על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב.

השופט מינץ קבע כי "נקודת המוצא היא שהמעשים המיוחסים לעורר (קובי - ע'ג') משקפים מסוכנות". לדבריו, "לא זו בלבד שהעבירות כשלעצמן נעשו בתחכום ברמה המצביעה על מסוכנות, אלא הן אף נעשו בעת שהעורר שוחרר בתנאים מגבילים במסגרת הליכים פליליים אחרים, בהם יוחסו לו עבירות דומות, כאשר אחד מאותם תנאים מגבילים היה צו איסור עיסוק בנדל"ן".

עוד כתב השופט מינץ כי הנושים של קובי - אשר הסדר החוב שאליהם הגיעו עם קובי אושר באפריל האחרון - לא היו מודעים לכך שאיש הנדל"ן מוסיף לקיים פעילות עסקית ואף לצבור נכסים. לפי ההחלטה, קובי עצמו אינו חולק על כך שקיימות ראיות לכך שהפר את הצו שאסר עליו לעסוק בנדל"ן. יצוין כי במסגרת הסדר החוב הועמד חובו של קובי על קרוב ל-11 מיליון שקל.

מינץ נסמך על תסקיר שירות המבחן, אשר מצא כי קובי "מחזיק בעמדות מקלות ביחס לחוק, פועל באופן עצמאי ללא יכולת להשמת גבולות פנימיים, כשבולטים דפוסי חשיבותו והתנהגותו המניפולטיביים והמרמתיים". בתסקיר אף נכתב כי קובי "נוטה להשליך על גורמים חיצוניים הבעייתיות שבהתנהלותו, תוך קושי לבחון את התנהלותו ואת השלכותיה עליו ועל סובביו", וכי הוא "אינו מגלה הרתעה מסנקציות משפטיות".

שופט העליון אף דחה את בקשת קובי להעבירו למעצר בפיקוח אלקטרוני או לחלופת מעצר. מינץ הביא בהקשר זה מהתנגדות שירות המבחן לבקשה, וציין כי קובי "הפר ברגל גסה" את חלק מהתנאים המגבילים שהוטלו עליו.

כתב אישום בעקבות תחקיר גלובס

במאי 2025 הוגש נגד קובי כתב אישום רביעי במספר, ולפיו קובי הפר את האיסור שהוטל עליו - ושאושר על-ידי בית המשפט העליון - לעסוק בנדל"ן. כתב האישום הוגש על-ידי עו"ד איהב נופל מפרקליטות מחוז תל אביב (פלילי), בתום חקירת משטרה שנפתחה בעקבות חשיפת גלובס באוקטובר 2024, לפיה קובי מעורב במכירת קרקעות חקלאיות במסגרת חברת ג.ק.צ.ב נדל"ן שבבעלות מקורבו, ג'ון קנדלר.

לפי כתב האישום, קובי המשיך כאמור לעסוק בתחום הנדל"ן, באמצעות החברה שהקים קנדלר בהוראתו של קובי. החברה פעלה תחת השם המסחרי "LAND" ועסקה בקידום עסקאות למכירת זכויות בקרקעות חקלאיות. קובי נאשם כי ניהל את החברה, היה אחראי לגיוס עובדים ולקביעת תנאי העסקתם, נכח בפגישות עם לקוחות במשרדי החברה וקבע את גובה העסקאות.

הפרקליטות טענה כי קובי פעל במסגרת החברה החדשה במטרה להונות את נושיו, ביצע את העבירות בשיטתיות, בתחכום ולאורך תקופה של של יותר משנה, על-מנת להלבין מיליוני שקלים ולהונות את הרשויות באמצעות תצהירים כוזבים. עוד תואר בכתב האישום כיצד קובי השתמש בכספים כדי לשכור רכבי יוקרה ודירות יוקרתיות, להעסיק נהג אישי, לשלם שכר-טרחה לעורכי דינו ולממן את הוצאותיו.

"חסר מעצורים"

באוגוסט קיבל בית המשפט המחוזי את בקשת הפרקליטות לעצור את קובי עד תום ההליכים. השופטת טלי חיימוביץ' קבעה כי "העובדה שהמשיב המתין עד שתנאי השחרור שלו יוקלו על-מנת לחזור ולבצע עבירות מרמה ואיומים, לא מצביעה על כך שמסוכנותו מוגבלת, אלא על חוסר מעצורים, על כך שההליך המשפטי אינו מהווה גורם הרתעה עבורו, והוא ממתין לשעת כושר בה ייווצר סדק בפיקוח, דרכו ימשיך לבצע עבירות".

ב-2020 הוגשו נגד קובי שני כתבי אישום סביב פעילותו בקבוצת אדמה למכירת קרקעות חקלאיות, בגין קבלת דבר במרמה, גניבה, הלבנת הון בהיקף של למעלה מ-20 מיליון שקל והונאת נושים בגובה של 70 מיליון שקל, לאחר שהחברות שלו נכנסו להליך חדלות פירעון. קובי אף מואשם כי איים על סנגורו לאחר שזה ביקש להפסיק לייצגו.

*** חזקת חפות: אורן קובי לא הורשע, ועומדת לו חזקת החפות.