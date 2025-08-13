"חסר מעצורים": איש הנדל"ן אורן קובי יישאר במעצר עד תום ההליכים

בית המשפט המחוזי בתל אביב הורה היום (ד') כי איש הנדל"ן אורן קובי יישאר במעצר עד תום ההליכים.

השופטת טלי חיימוביץ' קבעה כי "העובדה שהמשיב המתין עד שתנאי השחרור שלו יוקלו על-מנת לחזור ולבצע עבירות מרמה ואיומים, לא מצביעה על כך שמסוכנותו מוגבלת, אלא על חוסר מעצורים; על כך שההליך המשפטי אינו מהווה גורם הרתעה עבורו, והוא ממתין לשעת כושר בה ייווצר סדק בפיקוח, דרכו ימשיך לבצע עבירות".

במאי האחרון הוגש נגד קובי כתב אישום, רביעי במספר, וממנו עולה כי קובי הפר את האיסור שהוטל עליו - ושאושר על-ידי בית המשפט העליון - לעסוק בנדל"ן.

כתב האישום הוגש על-ידי פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) בתום חקירת משטרה שנפתחה בעקבות חשיפת גלובס באוקטובר 2024, בה נחשף כי קובי מעורב במכירת קרקעות חקלאיות במסגרת חברת ג.ק.צ.ב נדל"ן שבבעלות מקורבו, ג'ון קנדלר.

"דפוס עברייני, שיטתי ומתוחכם"

הבקשה למעצר עד תום ההליכים הוגשה על-ידי הפרקליטות במסגרת כתב האישום ובטענה כי קובי מתנהל ב"דפוס עברייני, שיטתי ומתוחכם".

שירות המבחן המליץ שלא לשחרר את קובי למעצר בית וקבע כי קיים חשש שיפר את תנאי המעצר וישוב לעסוק בנדל"ן. זאת, בין היתר, "לאור הסיכון העולה ממאפייניו" וההסתרה שבה הוא מתנהל. הצעה מעודכנת שהעביר קובי לחלופת מעצר נדחתה אף היא.

השופט חיימוביץ' קבעה בהקשר זה כי "מסוכנותו של המשיב (קובי - ע"ג) מתחזקת גם מתסקירי שירות המבחן, אשר התרשם מעמדות מקלות של המשיב ביחס לחוק, חוסר בגבולות פנימיים ודפוסי חשיבה והתנהגות מניפולטיביים ומרמתיים, כולל בקשריו עם אחרים. אעיר בסוגריים כי זו הייתה התרשמותו של שירות המבחן גם בתיק המעצר בהליך הקודם".

עוד קבעה השופטת כי קובי "שוב פתח חברות קש על-מנת להסוות עצמו, ושוב איים על שותפים לעסקים שלא עשו כרצונו. המסוכנות הנשקפת ממנו נובעת מהשילוב של רצף בלתי פוסק של עבירות מרמה מסוגים שונים, המבוצעות גם תוך כדי איומים".

בפרקליטות טענו לא ניתן לתת בקובי אמון, מאחר שהוא בחר לרמוס ברגל גסה את הצו שהטיל עליו בית המשפט האוסר עיסוק בנדל"ן. "מעשיו מלמדים כי המשיב מסוכן לשלום הציבור כולו", נטען.

המשיך לעסוק בתחום הנדל"ן

לפי כתב האישום, קובי המשיך כאמור לעסוק בתחום הנדל"ן, באמצעות החברה שהקים קנדלר בהוראתו של קובי. החברה פעלה תחת השם המסחרי LAND ועסקה בקידום עסקאות למכירת זכויות בקרקעות חקלאיות.

בכתב האישום נטען כי קובי ניהל את החברה, היה אחראי לגיוס עובדים ולקביעת תנאי העסקתם, נכח בפגישות עם לקוחות במשרדי החברה וקבע את גובה העסקאות.

הפרקליטות טענה כי קובי פעל במסגרת החברה החדשה במטרה להונות את נושיו, ביצע את העבירות בשיטתיות, בתחכום ולאורך תקופה של של יותר משנה, על-מנת להלבין מיליוני שקלים ולהונות את הרשויות באמצעות תצהירים כוזבים.

עוד תואר בכתב האישום כיצד קובי השתמש בכספים כדי לשכור רכבי יוקרה ודירות יוקרתיות, להעסיק נהג אישי, לשלם שכר-טרחה לעורכי דינו ולממן את הוצאותיו.

מוקדם יותר השנה הגיע קובי להסדר חוב מתוקן עם נושיו, שהסיר את המגבלות שהוטלו עליו בהליכי פשיטת הרגל שנוהלו מולו סביב פעילותו בעבר. לפי ההסדר המתוקן, חובו של קובי הועמד על קרוב ל-11 מיליון שקל.

לפי כתב האישום, קובי הסתיר את הכספים שקיבל באמצעות פעילותו בחברה החדשה. נטען כי קובי משך דרך קנדלר כספים מחשבונות הבנק בסכום מצטבר של כחצי מיליון שקל בין יוני 2024 ועד פברואר 2025, העביר כספים לצרכיו האישיים בסכום מצטבר של כ-330 אלף שקל, והעביר לאמו כספים בסך 49 אלף שקל.

קבלת דבר במרמה, גניבה ואיומים

ב-2020 הוגשו נגד קובי שני כתבי אישום סביב פעילותו בקבוצת אדמה למכירת קרקעות חקלאיות, קבלת דבר במרמה, גניבה, הלבנת הון בהיקף של למעלה מ-20 מיליון שקל והונאת נושים בגובה של 70 מיליון שקל, לאחר שהחברות שלו נכנסו להליך חדלות פירעון. קובי אף מואשם כי איים על סנגורו לאחר שזה ביקש להפסיק לייצגו.

מאז 2022 היה קובי משוחרר בתנאים מגבילים, אך הוא שב ונעצר עם הגשת כתב האישום הנוכחי.

סנגורו של קובי, עו"ד יובל זמר, מסר בתגובה: "לטעמנו נפלה שגגה בהחלטת בית המשפט, ובימים הקרובים יוגש ערר לבית המשפט העליון".

*** חזקת חפות: אורן קובי לא הורשע, ועומדת לו חזקת החפות.