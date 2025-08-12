ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
יריב לוין

לוין החליף את המנעולים בלשכתו בת"א כדי למנוע את כניסת היועמ"שית

המנעולים הוחלפו בלשכה בתל אביב, לכאורה תוך הפרת צו בג"ץ • לשכת לוין: למנוע שימוש בלתי מורשה

איתמר לוין 19:55
שר המשפטים יריב לוין והיועמ''שית גלי בהרב-מיארה / צילום: מארק ישראל סלם (הג'רוזלם פוסט), יואב דודקביץ (ידיעות אחרונות)
שר המשפטים יריב לוין והיועמ''שית גלי בהרב-מיארה / צילום: מארק ישראל סלם (הג'רוזלם פוסט), יואב דודקביץ (ידיעות אחרונות)

שר המשפטים, יריב לוין, הורה היום (ג') להחליף את המנעולים בלשכתו בתל אביב, כדי למנוע את כניסת היועצת המשפטית, גלי מיארה, ואנשיה.

המהלך עומד לכאורה בניגוד לצו בג"ץ, אשר קבע שהדחתה של מיארה מוקפאת ושאין לפגוע בצורה כלשהי במעמדה ובעבודתה.

הלשכה נמצאת בקריית הממשלה בדרך בגין. רשמית היא מוגדרת כלשכת שר המשפטים, אך במשך שנים רבות היא שימשה גם את היועצים המשפטיים לממשלה כאשר שהו בתל אביב.

לשכתו של לוין אישרה שהמנעולים הוחלפו, והוסיפה שבהרב-מיארה ניסתה לעשות בה שימוש בלתי מורשה. "זוהי עוד דוגמא להתנהלות תמוהה מצד מי שכבר הודחה מתפקידה", נאמר עוד.