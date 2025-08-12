שר המשפטים, יריב לוין, הורה היום (ג') להחליף את המנעולים בלשכתו בתל אביב, כדי למנוע את כניסת היועצת המשפטית, גלי מיארה, ואנשיה.

● ביהמ"ש: נתניהו יעיד שלושה ימים בשבוע מתחילת נובמבר

● ישראל תפסה מטבעות קריפטו בבורסות בחו"ל בחשד למימון טרור

המהלך עומד לכאורה בניגוד לצו בג"ץ, אשר קבע שהדחתה של מיארה מוקפאת ושאין לפגוע בצורה כלשהי במעמדה ובעבודתה.

הלשכה נמצאת בקריית הממשלה בדרך בגין. רשמית היא מוגדרת כלשכת שר המשפטים, אך במשך שנים רבות היא שימשה גם את היועצים המשפטיים לממשלה כאשר שהו בתל אביב.

לשכתו של לוין אישרה שהמנעולים הוחלפו, והוסיפה שבהרב-מיארה ניסתה לעשות בה שימוש בלתי מורשה. "זוהי עוד דוגמא להתנהלות תמוהה מצד מי שכבר הודחה מתפקידה", נאמר עוד.