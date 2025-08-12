ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
משפט ביהמ"ש: נתניהו יעיד שלושה ימים בשבוע מתחילת נובמבר
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
משפט נתניהו

ביהמ"ש: נתניהו יעיד שלושה ימים בשבוע מתחילת נובמבר

השופטים החליטו כי משפטו של ראש הממשלה יתקיים ארבעה ימים בשבוע – למרות התנגדות ההגנה • נתניהו אמר בעבר על שלושה ימי עדות בשבוע: "לא יקרה"

איתמר לוין 11:02
ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט / צילום: הדס פרוש
ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט / צילום: הדס פרוש

משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו יתקיים ארבעה ימים בשבוע, ונתניהו עצמו יעיד שלושה ימים בשבוע, וזאת החל מתחילת חודש נובמבר - כך קבעו היום (ג') השופטים רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם.

ההחלטה צפויה להיתקל בהתנגדות עזה של ההגנה ושל נתניהו עצמו, אשר הגיב באולם במילים "לא יקרה", כאשר השופטים העלו לפני מספר חודשים את האפשרות שיעיד שלושה ימים בשבוע.

היועמ"שית על הדחתה: "משיקולים זרים בזמן משפט נתניהו"
התובע במשפט נתניהו נבחר למשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית

משפט נתניהו מתנהל מאז ראשיתו שלושה ימים בשבוע (שני, שלישי ורביעי). ההגנה התנגדה בתוקף כאשר השופטים העלו מספר פעמים את האפשרות להוסיף עוד יום בשבוע, וסנגוריהם של כל הנאשמים הסבירו כי הם מנהלים במקביל תיקים אחרים בהם קבועים דיונים לאותם ימים.

נתניהו עצמו אמור היה להעיד שלושה ימים בשבוע, אך בפועל הדבר לא בוצע, והשופטים אף הסכימו - בשל המצב הביטחוני והמדיני - שיעיד יומיים בשבוע.

מאז החלה החקירה הנגדית של נתניהו בחודש יוני האחרון, התקיים לרוב רק דיון אחד מלא בשבוע, ובשאר המקרים הדיונים היו חלקיים או בוטלו. השופטים תכננו לקיים דיונים במהלך פגרת בתי המשפט, אך הן ההגנה והן התביעה התנגדו.

כעת החליטו השופטים להוסיף דיונים בימי ראשון מדי שבוע, ולהחזיר את נתניהו לשלושה ימי עדות (מן הסתם בימי שני, שלישי ורביעי, בשל קיום ישיבת הממשלה בימי ראשון), וזאת - כלשונם - "נוכח הצורך לקדם את המשפט". ביום העדות הרביעי יישמעו עדי הגנה נוספים.

על ההחלטה לא ניתן לערער לבית המשפט העליון, אך צפוי שההגנה תבקש מהשופטים עיון מחודש בה. מועדי עדותו של נתניהו כפופים ממילא להתפתחויות חיצוניות וללו"ז שהוא קובע למילוי תפקידו.

*** חזקת החפות: ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הורשע, ועומדת לו חזקת החפות.