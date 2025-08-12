ביהמ"ש: נתניהו יעיד שלושה ימים בשבוע מתחילת נובמבר

משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו יתקיים ארבעה ימים בשבוע, ונתניהו עצמו יעיד שלושה ימים בשבוע, וזאת החל מתחילת חודש נובמבר - כך קבעו היום (ג') השופטים רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם.

ההחלטה צפויה להיתקל בהתנגדות עזה של ההגנה ושל נתניהו עצמו, אשר הגיב באולם במילים "לא יקרה", כאשר השופטים העלו לפני מספר חודשים את האפשרות שיעיד שלושה ימים בשבוע.

משפט נתניהו מתנהל מאז ראשיתו שלושה ימים בשבוע (שני, שלישי ורביעי). ההגנה התנגדה בתוקף כאשר השופטים העלו מספר פעמים את האפשרות להוסיף עוד יום בשבוע, וסנגוריהם של כל הנאשמים הסבירו כי הם מנהלים במקביל תיקים אחרים בהם קבועים דיונים לאותם ימים.

נתניהו עצמו אמור היה להעיד שלושה ימים בשבוע, אך בפועל הדבר לא בוצע, והשופטים אף הסכימו - בשל המצב הביטחוני והמדיני - שיעיד יומיים בשבוע.

מאז החלה החקירה הנגדית של נתניהו בחודש יוני האחרון, התקיים לרוב רק דיון אחד מלא בשבוע, ובשאר המקרים הדיונים היו חלקיים או בוטלו. השופטים תכננו לקיים דיונים במהלך פגרת בתי המשפט, אך הן ההגנה והן התביעה התנגדו.

כעת החליטו השופטים להוסיף דיונים בימי ראשון מדי שבוע, ולהחזיר את נתניהו לשלושה ימי עדות (מן הסתם בימי שני, שלישי ורביעי, בשל קיום ישיבת הממשלה בימי ראשון), וזאת - כלשונם - "נוכח הצורך לקדם את המשפט". ביום העדות הרביעי יישמעו עדי הגנה נוספים.

על ההחלטה לא ניתן לערער לבית המשפט העליון, אך צפוי שההגנה תבקש מהשופטים עיון מחודש בה. מועדי עדותו של נתניהו כפופים ממילא להתפתחויות חיצוניות וללו"ז שהוא קובע למילוי תפקידו.

*** חזקת החפות: ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הורשע, ועומדת לו חזקת החפות.