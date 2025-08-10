סולברג הוציא צו ביניים למניעת הדחתה של בהרב-מיארה

המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נעם סולברג, הוציא היום (א') צו ביניים האוסר להדיח את גלי בהרב-מיארה מתפקידה כיועצת המשפטית לממשלה עד להכרעה בעתירות נגד המהלך. סולברג החליף את הצו הארעי שהוציא בשבוע שעבר, ושאותו ניתן לבטל בכל עת, ובכך נענה לבקשתה של בהרב-מיארה.

● בג"ץ נגד קרעי: אין לו סמכות להתערב בוועדת האיתור למועצת התאגיד

על פי הצו, "החלטת הממשלה על פיטורי היועצת המשפטית לממשלה לא תיכנס לתוקף, על כל המשתמע מכך, עד למתן החלטה אחרת. בכלל זאת, לא יחול בתקופה זו כל שינוי בסמכויות היועצת המשפטית לממשלה; בסדרי העבודה הנוהגים בינה לבין הממשלה; במעמדן הנורמטיבי של חווֹת הדעת של הייעוץ המשפטי לממשלה והחלטות רשויות התביעה; ולא יוכרז על מחליף או ממלא מקום".

סולברג דחה את בקשתם של כמה מן העותרים לנקוט בהליכי בזיון בית המשפט נגד שר התקשורת, שלמה קרעי, אשר הורה לעובדי משרדו שלא להישמע לבהרב-מיארה, אותה כינה "היועצת המשפטית לשעבר".

עם זאת, הוא מותח ביקורת חריפה על קרעי: "כידוע, הכל חייבים בכיבוד החלטות ופסקי דין של בית המשפט, 'ומקל וחומר ניתן לצפות לכך מהמדינה ומכל גורם שלטוני כבעל דין'... למותר לציין, כי התנהלות שר התקשורת בענייננו - חמורה; סותרת מוּשׂכּלות יסוד באשר לשלטון החוק. הדברים אף מקבלים משנה תוקף, בהתחשב בכך שהשר הורה לעובדי משרדו לנהוג כאמור".

סולברג מסביר, כי בפני בקשות הביזיון ניצבות מספר משוכות, ובהן השאלה האם ניתן להשתמש בהליכים אלו נגד רשות של המדינה ומה היחס ביניהם לבין חסינות חברי הכנסת והשרים. בכל מקרה, טרם מוצו אמצעים אחרים אותם יש להפעיל לפני הליכי ביזיון, ו"יש מקום לכמה הבהרות, אשר ניתן לקוות, במבט צופה פני עתיד, כי יהיה בהן כדי למנוע המשך התנהלות כאמור".

סולברג עצמו מדגיש: "היועצת המשפטית לממשלה איננה 'היועצת המשפטית לממשלה לשעבר'; תוקפן של חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לממשלה - בעינו עומד; והדרישה מעובדי המשרד לשנות את התנהלותם הנוהגת לגבי חוות הדעת האמורות - אין לה על מה שתסמוך. הדברים יפים כלפי עובדי משרד התקשורת... כמו גם כלפי יתר משרדי הממשלה". והוא מסיים: "יש לקוות כי לא נידרש פעם נוספת להבהרות מעין אלו בהמשך ההליך".