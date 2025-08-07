תשעה שופטים ידונו בעתירות נגד הדחת בהרב-מיארה

העתירות נגד הדחתה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, יידונו ב-3 בספטמבר בפני הרכב של תשעה שופטים -כך קקבע היום (ה') נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית.

● הדחת היועצת המשפטית לממשלה: המכשולים והתגובה בשווקים

● המשרוקית | איך אמורים להדיח את היועמ"שית?

ההרכב נקבע על פי עקרון הסניוריטי, להוציא את השופטת דפנה ברק-ארז (אשר תהיה בחופשה שנקבעה מראש): עמית, המשנה לנשיא נעם סולברג והשופטים דוד מינץ, יוסף אלרון, יעל וילנר, עופר גרוסקופף, אלכס שטיין וחאלד כבוב. סולברג קבע השבוע שהדיון יתקיים תוך חודש, והוציא צו ארעי (אך לא צו ביניים) האוסר על מימוש ההדחה, משמר את כל סמכויותיה שבהרב-ל מיארה ומונע להתחיל בהליך למינוי מי שיחליף אותה.

בפני בג"ץ תלויות ועומדות שש עתירות נגד ההדחה. חלקן עוסקות בהחלטת הממשלה להקים ועדת שרים לעריכת השימוע לבהרב-מיארה (במקום לפעול דרך הוועדה המקצועית-ציבורית בראשות אשר גרוניס), חלקן מתמקדות בהחלטת ההדחה שהתקבלה השבוע וחלקן תוקפות את שתי ההחלטות.

העתירות הוגשו בידי קבוצה בראשות ראש השב"כ לשעבר, כרמי גילון; התנועה לאיכות השלטון; משמר הדמוקרטיה; סיעת יש עתיד; האקדמיה לישראל דמוקרטית; ולשכת עורכי הדין. העותרים טוענים שהממשלה שינתה את כללי המשחק תוך כדי המשחק כדי להשיג את התוצאה הרצויה לה, שמדובר בהדחה משיקולים זרים, שהצעד פוגע אנושות בשלטון החוק ועוד. בהרב-מיארה תאשר לממשלה ייצוג נפרד, שכן היא תתמוך בקבלת העתירות.