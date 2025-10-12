הטיסה בוטלה וביהמ"ש פיצה משפחה ב-50 אלף שקל

על המדור מדור זה ירכז עבור קוראינו באופן שבועי פסקי דין מעניינים שהתפרסמו בעת האחרונה. במסגרת המדור נשתדל לבחור פסקי דין בתחומי הליבה הכלכליים של גלובס שניתן ללמוד מהם לדעתנו דבר מה עקרוני או שיכולים לשרת את קוראינו במסגרת עיסוקיהם. לכל פסק דין נגיש תקציר וכן את משמעות הפסיקה. מספר התיק המתפרסם יאפשר למי שמבקש להעמיק לקרוא את המקור. מוזמנים להעביר לנו פסקי דין מעניינים למייל: ela-l@globes.co.il

האח סירב לפנות את הבית שהאם הורישה לאחיו. ביהמ"ש דחה את טענתו הפסיקה בקצרה: בית המשפט קבע, כי אדם שסירב לפנות את בית אימו המנוחה - בטענה כי העניקה לו זכות בלתי ניתנת לביטול להתגורר בו כל חייו - יפנה את הנכס לאלתר לטובת אחיו שירשו אותו א' נפטרה בפברואר 2019 והותירה אחריה מקרקעין ואת בית מגוריה וכן בית נוסף צמוד לנכס, בו התגורר אחד מבניה מאז שנת 2013. בצוואה שערכה בשנת 2012 ציוותה האם, כי זכויותיה במקרקעין ועיזבונה יחולקו בין ילדיה, למעט הבן המתגורר בבית הצמוד לביתה. לאחר מות האם חתמו האחים היורשים על שני הסכמים עם האח המתגורר בנכס, לפיהם עליו לפנות את הנכס ולשלם להם דמי שכירות עד לפינוי, בתמורה לנתח מעיזבון האם המנוחה. האח קיבל את הנתח מהעיזבון, אך לא פינה את הנכס. בתגובה הגישו האחים לבית משפט השלום תביעה לסילוק ידו מהמקרקעין. המחלוקת סבבה סביב השאלה האם זכות המגורים שהעניקה האם המנוחה לאח היא זכות בלתי הדירה (בלתי ניתנת לביטול), כטענתו, או זכות הדירה - כטענת יתר האחים. בית משפט השלום קיבל את טענות האחים כי זכות המגורים ניתנת לביטול, וקבע כי על האח לפנות את הנכס תוך 60 יום. בפסק הדין צוין, כי האח המתגורר בנכס קיבל מן המנוחה בחייה נכס מקרקעין, להבדיל משאר היורשים. עוד צוין, כי האח לא החזיר את הכסף שקיבל מאחיו בתמורה לפינוי הנכס, נהג בבריונות ואף הודיע כי לא יפנה את המקרקעין אלא אם יסכימו לדרישות כספיות שונות שהעלה. האח ערער על קביעות אלה לבית המשפט המחוזי, בטענה כי האם התירה לו ולאשתו לגור בבית עד שארית ימיהם, תחילה בשל מצבו הכלכלי הקשה ובהמשך בשל מצבו הבריאותי. השופטים צבי ויצמן, צבייה גרדשטיין פפקין ואלי ברנד דחו את הערעור וציינו כי על פי הפסיקה, על מנת שרשות תהא בלתי הדירה נדרשת הסכמה מפורשת מצד בעל הזכות הקניינית במקרקעין, וכי ככלל, רשות חינם אינה יכולה להיות בלתי הדירה, והיא ניתנת לביטול בכל עת. משמעות הפסיקה: הסקת הענקתה של רשות בלתי הדירה שלא ניתנה במפורש תעשה רק במקרים חריגים מספר תיק: עמ"ש 27830-12-24 קראו עוד

מי אחראי לכך שיבואן הבוטוקס לא קיבל פטור ממכס ונאלץ לשלם? הפסיקה בקצרה: בית משפט השלום ברמלה קבע כי סוכן מכס אחראי לטעות בסיווג יבוא בוטוקס לישראל. היבואן ששכר את שירותיו שילם על הטעות מס של מאות אלפי שקלים, במקום לקבל פטור חברה פרטית העוסקת, בין היתר, ביבוא בוטוקס לישראל, הגישה תביעה נגד ספקית שירותים בתחום היבוא והמכס, ששימשה עבורה כסוכנת מכס. תפקידם של הסוכנים המייצגים עסקים מול רשויות המכס הוא בעיקר למלא את הטפסים הנדרשים בתהליכי היבוא והיצוא השונים. בבסיס המחלוקת עמדה שאלת סיווגו הראוי של בוטוקס שיוצר באירלנד - האם נכון לסווגו כ"תרופה" או כ"רעלן". מוצרים המסווגים כתרופה פטורים מתשלום מכס, אך אלה המסווגים כרעלן חבים בתשלום מכס בשיעור של 6%. עם זאת, גם מוצרים המסווגים כרעלן יהיו פטורים מתשלום מכס, אם יוצרו במדינה לה הסכם סחר עם ישראל, ואם תצורף להם 'הצהרת מקור' המאשרת זאת. מאחר שלישראל קיים הסכם סחר עם אירלנד, יבוא הבוטוקס ממנה פטור ממכס גם אם סווג כרעלן, בתנאי שצורפה הצהרת מקור כנדרש. בביקורת שערך המכס התעוררה מחלוקת באשר לסיווגו של הבוטוקס. רשויות המכס טענו כי סיווגו של המוצר כתרופה על ידי היבואנית היה שגוי, וכי יש לסווגו כרעלן. עוד התברר כי בין יולי 2015 ליולי 2016 הוגשו דיווחים בגין שבעה משלוחים של בוטוקס שלא כללו הצהרת מקור. בשל כך דרש המכס מהתובעת לשלם את מלוא המס בגובה 6%, בסכום כולל של כ־730 אלף שקל כולל קנסות והפרשי הצמדה וריבית. בסופו של דבר, הגיעו הצדדים להסדר שלפיו תשלם היבואנית כ־420 אלף שקל מס. בעקבות החיוב תבעה החברה באמצעות עוה"ד דוד קוגן את סוכן המכס להשיב לה את המס ששילמה, בצירוף שכ"ט עוה"ד. השופט זיוון אלימי קיבל את התביעה וקבע כי הנתבעת התרשלה כלפי התובעת - הן בכך שלא וידאה את קיומה של הצהרת מקור במסמכים שהגישה בשמה למכס, והן בכך שלא התריעה בפני התובעת על האפשרות שהבוטוקס יסווג כרעלן, באופן שמחייב וידוא של צירוף הצהרת מקור מצד היצרן. לפיכך חויבה הנתבעת לשלם לתובעת סכום כולל של כ־542 אלף שקל. משמעות הפסיקה: עמיל מכס הוא הגורם המגיש את המסמכים למכס עבור לקוחותיו, והאחראי לתוכנם, אלא אם כן העביר באופן מפורש את האחריות לכך ללקוח מספר תיק: ת"א 47353-11-20 קראו עוד