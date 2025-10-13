ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ ביקור הבזק מתחיל: טראמפ נחת בישראל
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
דונלד טראמפ | סיקור שוטף

ביקור הבזק מתחיל: טראמפ נחת בישראל

לפני ההגעה לנתב"ג - מטוסו של נשיא ארה"ב עבר מעל כיכר החטופים • טראמפ ייפגש עם משפחות חטופים וינאם בכנסת • מכאן הוא ימשיך לפסגת המנהיגים במצרים • טראמפ"העסקה לסיום המלחמה? זה יכול להיות הדבר הכי גדול שבו הייתי מעורב אי פעם"

N12 פורסם: 09:54 עודכן: 10:29
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ ורה''מ בנימין נתניהו בביקור הבזק של טראמפ בארץ, היום / צילום: Reuters
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ ורה''מ בנימין נתניהו בביקור הבזק של טראמפ בארץ, היום / צילום: Reuters

ביקור הבזק של נשיא ארה"ב: דונלד טראמפ הגיע הבוקר (ב') לישראל, על רקע יישום השלב הראשון של עסקת החטופים ושחרור 20 החטופים החיים מעזה. טראמפ ייפגש עם משפחות חטופים, ינאם בכנסת - וימריא כבר בשעות הצוהריים אל פסגת המנהיגים בשארם א-שיח' שבמצרים.

עדכונים שוטפים:

10:23 - בניגוד לפרוטוקול, ראש הממשלה נתניהו ורעייתו הוזמנו לעלות לרכבו הנשיאותי של נשיא ארה"ב טראמפ בנתב"ג - ומשם יצאו לכנסת

10:08 - שיירת הנשיא טראמפ ורה"מ נתניהו עושה את דרכה לכנסת

09:57 - מקבלים את פני הנשיא טראמפ: נתניהו, הרצוג, השגריר לייטר ושגריר ארה"ב האקבי

09:44 - טראמפ נחת בישראל

09:30 - מטוסו של טראמפ טס בגובה נמוך מול חופי ישראל - ועבר מעל כיכר החטופים

08:30 - בדרך לארץ: במטוס של טראמפ צפו בסיקור שחרור החטופים

06:00 - העיטור שהרצוג יעניק לטראמפ

נשיא המדינה יצחק הרצוג מתכוון להעניק לטראמפ את "עיטור הנשיא", העיטור האזרחי הגבוה ביותר. בהודעת בית הנשיא הובהר כי העיטור יינתן "על כך שטראמפ הביא להסכם היסטורי שמקדם את ישראל לעבר שחרור החטופים וסיום המלחמה, על תמיכתו המלאה והאיתנה במדינת ישראל, על תרומתו המיוחדת למען ביטחונה ודאגתו לרווחת אזרחיה, ועל מחויבותו להוביל את האזור כולו לעידן של שלום ושיתופי פעולה - כך יבשר לו מחר נשיא המדינה בפגישתם בכנסת".

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12