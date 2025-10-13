ביקור הבזק מתחיל: טראמפ נחת בישראל

ביקור הבזק של נשיא ארה"ב: דונלד טראמפ הגיע הבוקר (ב') לישראל, על רקע יישום השלב הראשון של עסקת החטופים ושחרור 20 החטופים החיים מעזה. טראמפ ייפגש עם משפחות חטופים, ינאם בכנסת - וימריא כבר בשעות הצוהריים אל פסגת המנהיגים בשארם א-שיח' שבמצרים.

עדכונים שוטפים:

10:23 - בניגוד לפרוטוקול, ראש הממשלה נתניהו ורעייתו הוזמנו לעלות לרכבו הנשיאותי של נשיא ארה"ב טראמפ בנתב"ג - ומשם יצאו לכנסת

10:08 - שיירת הנשיא טראמפ ורה"מ נתניהו עושה את דרכה לכנסת

09:57 - מקבלים את פני הנשיא טראמפ: נתניהו, הרצוג, השגריר לייטר ושגריר ארה"ב האקבי

09:44 - טראמפ נחת בישראל

09:30 - מטוסו של טראמפ טס בגובה נמוך מול חופי ישראל - ועבר מעל כיכר החטופים

08:30 - בדרך לארץ: במטוס של טראמפ צפו בסיקור שחרור החטופים

06:00 - העיטור שהרצוג יעניק לטראמפ

נשיא המדינה יצחק הרצוג מתכוון להעניק לטראמפ את "עיטור הנשיא", העיטור האזרחי הגבוה ביותר. בהודעת בית הנשיא הובהר כי העיטור יינתן "על כך שטראמפ הביא להסכם היסטורי שמקדם את ישראל לעבר שחרור החטופים וסיום המלחמה, על תמיכתו המלאה והאיתנה במדינת ישראל, על תרומתו המיוחדת למען ביטחונה ודאגתו לרווחת אזרחיה, ועל מחויבותו להוביל את האזור כולו לעידן של שלום ושיתופי פעולה - כך יבשר לו מחר נשיא המדינה בפגישתם בכנסת".

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12