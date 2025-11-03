ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ יו"ר ההסתדרות עוכב לחקירה יחד עם אשתו, מאות נחקרים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הסתדרות העובדים הכללית החדשה

יו"ר ההסתדרות עוכב לחקירה יחד עם אשתו, מאות נחקרים

בשל חשד לעבירות שחיתות והפרת אמונים: המשטרה עצרה כמה בכירים במשק ובמישור המוניציפלי • בין המעורבים - יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד • הפרשה נחקרה תקופה ארוכה בלהב 433, והגיעה היום לשיאה עם מעצרם של כמה חשודים וחקירתם של יותר מ-300 בני אדם • כל הפרטים

אדר גיציס, N12 07:34
יו''ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד / צילום: דוברות ההסתדרות
יו''ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד / צילום: דוברות ההסתדרות

"פרשה חמורה": חוקרי להב 433 פשטו סביב השעה 6:00 הבוקר (שני) על משרדי ההסתדרות ועצרו שורת בכירים ורבים נוספים. בין הבכירים שנעצרו - בכיר מאוד בהסתדרות שנעצר יחד עם זוגתו, כמה ראשי רשויות ובכירים במשק, ובסך הכול יותר מ-300 בני אדם נחקרים. בין המעורבים בפרשה - יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד.

מדוע התפטרה הפצ"רית, ומתי הדלפה לתקשורת היא עבירה פלילית?

חלק מאלו שנעצרו נחשדים בעבירות שחיתות כמו שוחד, מרמה והפרת אמונים. בשלב זה נאסר פרסום שמם, ולפי גורמים במשטרה, מדובר ב"פרשה חמורה מאוד". הפרשה התפוצצה הבוקר לאחר חקירה ארוכה שקיימו בלהב 433.

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12