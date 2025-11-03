יו"ר ההסתדרות עוכב לחקירה יחד עם אשתו, מאות נחקרים

"פרשה חמורה": חוקרי להב 433 פשטו סביב השעה 6:00 הבוקר (שני) על משרדי ההסתדרות ועצרו שורת בכירים ורבים נוספים. בין הבכירים שנעצרו - בכיר מאוד בהסתדרות שנעצר יחד עם זוגתו, כמה ראשי רשויות ובכירים במשק, ובסך הכול יותר מ-300 בני אדם נחקרים. בין המעורבים בפרשה - יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד.

● מדוע התפטרה הפצ"רית, ומתי הדלפה לתקשורת היא עבירה פלילית?

חלק מאלו שנעצרו נחשדים בעבירות שחיתות כמו שוחד, מרמה והפרת אמונים. בשלב זה נאסר פרסום שמם, ולפי גורמים במשטרה, מדובר ב"פרשה חמורה מאוד". הפרשה התפוצצה הבוקר לאחר חקירה ארוכה שקיימו בלהב 433.

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12