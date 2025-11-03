"אף אחד לא מופתע", אומרים מספר גורמים בעולם הביטוח על מעצרו של עזרא גבאי, איש העסקים, סוכן הביטוח והבעלים של גבאי סוכנות ביטוח. גבאי עומד בראש אחת מסוכנויות הביטוח הפרטיות הגדולות בישראל (שאינה בשליטת חברות הביטוח), שהיקף ההכנסות שלה מוערך בשוק בעשרות מיליוני שקלים בשנה. המעצר הוא כחלק מפרשת השחיתות לכאורה בהסתדרות.

הסוכנות, שהוקמה ב־2003, נחשבת ל"סוכנות גדולה בתחום האלמנטרי כמו של קבלנים, עיריות ומכרזי ממשלה גדולים", אומר גורם בשוק שמכיר היטב את איש העסקים. היא עוסקת בתחומים הקלאסיים כמו ביטוח בריאות קולקטיבי, ביטוח אלמנטרי, פנסיה, גמל השתלמות ועוד.

"השמועות היו קיימות בענף המון שנים. כולם חשדו שיש שם שטיקים, תמיד הוא זוכה במכרזים של עיריות ומכרזים ממשלתיים. אך לזכותו ייאמר שזו סוכנות מקצועית ומנוהלת על־ידי מנכ"ל מקצועי", אומרים אותם גורמים. גורם אחר בשוק הסכים כי "הסוכנות שלו נחשבת טובה בשוק".

איך הצליח גבאי לזכות לכאורה במכרזים הללו? לדברי אנשים שמכירים אותו היטב שנים רבות, גבאי נחשב "מקורב מאוד לארנון (בר־דוד, נ"א) ולאשתו. בתפקיד כזה אתה צריך קשרים במסדרונות השלטון. הוא יודע לסגור בתוך דקה פגישה עם בר־דוד למי שצריך. הוא חזק לא בתחום הפרטי, אלא בקרנות מפעליות של ועדי עובדים. איפה שמעורבת פעילות ציבורית, הוא חזק מאוד. זה כוחו".

הקשר עם הליכוד: "שרים הגיעו מכל מקום"

בנוסף, גבאי מקושר היטב גם למפלגת הליכוד. "הוא מאוד חזק במרכז הליכוד", טוענים בסביבתו. עדויות לכך ניתן למצוא בכך ששרים וחברי כנסת רבים מהליכוד, כמו גם ראשי ערים, "הגיעו מכל מקום" כדי להשתתף באירועים כמו חתונות של הילדים שלו, שאחד מהם מועסק בסוכנות, ואף בתחרות תחפושות שקיים בעבר.

לדברי אחד הגורמים ששוחח איתנו, "הוא מחובר במרכז הליכוד אפילו יותר מאשר בהסתדרות. חלק מהם נפגשים איתו בשבתות".

כך למשל, בין הרבים שהשתתפו באירועים שלו ושאינם חשודים בפרשה היו השרים מיקי זוהר, אלי כהן, גדעון סער, דוד ביטן, דוד אמסלם, אופיר אקוניס ואחרים וכן ראשי ערים. לאירועים הללו הגיעו גם שורת בכירים בעולם הביטוח שאינם חשודים בפרשה.

עם זאת, גורם בענף טוען כי כך כל הענף מתנהל, ולא רק הוא. "ברור שכאשר סוכן גדול מחתן ילדים, יגיעו מנהלי חברות הביטוח. הם עובדים איתו כל הזמן", הוא אומר.

הכסף הגדול - בקרנות של חברי ההסתדרות

על־פי החשד, גבאי פעל לכאורה למנות דירקטורים בחברות ממשלתיות שאליהן היה מקורב, מקרב ראשי ועדים בהסתדרות, בתמורה לכך שאותם ראשי ועדים פעלו להעביר עובדים מרשויות מקומיות, מחברות ממשלתיות ומתאגידים לסוכנות הביטוח.

"הוא פעיל ליכוד ומכיר את כולם. כשאתה רואה שהוא זוכה בלקוחות כמו רכבת ישראל ועוד אחרים, אתה מבין שיש לו קשרים. אבל מה שפורסם בינתיים זה הרבה מעבר למה שחשבתי", אומר בכיר נוסף בענף.

את הכסף הגדול שנמצא בתחום אפשר לראות באופן ספציפי בהיקף הכספים הגדול שההסתדרות חולשת עליו. בקרנות של חברי ההסתדרות, שנקראות הקרנות המפעליות, מנוהלים כיום כ־110 מיליארד שקל, במגוון קופות גמל וקרנות השתלמות כמו של המורים והגננות, עובדי הקבע, שופטים ומשפטנים, עובדי רשויות מקומיות, עובדי בנקים ואוניברסיטאות, אקדמאים, עובדי חברת החשמל, רכבת ישראל, אחים ואחיות, רופאים ועוד. "בכל המקומות מי שמחליט עם אילו סוכן עובדים זה ועד העובדים", אומר בכיר בענף.

סנגורו של גבאי: "על מה היה השוחד?"

בדיון הארכת המעצר שלו היום (ב') טען סנגורו של גבאי כי אין ראיות להעברת כספים בין סוכן הביטוח לבין בר־דוד, וכי אין עדות לכך שבר־דוד ביקש להטות מכרזים לטובת סוכנות הביטוח של מרשו.

"ההיכרות שלו עם בר־דוד היא בת 30 שנה, הרבה לפני שהוא מונה ליו"ר ההסתדרות. כל עסקה או מכירה להסתדרות היא באמצעות מכרז - האם עצרתם או חקרתם את כל חברי ועדת המכרזים של ההסתדרות שאישרו את ההתקשרויות? על מה היה השוחד? האם על זה שמכר ביטוחים להסתדרות אחרי מכרז?", אמר הסנגור.

*** חזקת החפות: עזרא גבאי, ארנון בר־דוד ויתר העצורים בפרשה הם בגדר חשודים בלבד, לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.