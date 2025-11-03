ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
אל על ורכבת ישראל: המשטרה פשטה על משרדי ועדי העובדים
משטרת ישראל

אל על ורכבת ישראל מדווחות: המשטרה פשטה על משרדי ועדי העובדים כחלק מפרשת "יד לוחצת יד"

משטרת ישראל פשטה על משרדי ועדי העובדים של רכבת ישראל ושל אל על • על פי הודעת רכבת ישראל: "משטרת ישראל פתחה בחקירה, במסגרתה ערכה חיפוש במשרדי ועד העובדים ויושב ראש ועד העובדים של החברה

עידן ארץ 12:54
בניין להב 433 / צילום: גלובס
במסגרת התפוצצות פרשת השחיתות בהסתדרות, פשטה המשטרה על משרדי ועדי העובדים של רכבת ישראל ושל אל על. על פי הודעת רכבת ישראל "משטרת ישראל פתחה בחקירה, במסגרתה ערכה חיפוש במשרדי ועד העובדים ויושב ראש ועד העובדים של החברה. במסגרת החקירה התבקשה החברה למסור מסמכים, נתונים וחומרי מחשב, בהתאם לצווים שהוצגו לה". על פי הודעת אל על "לחברה נודע הבוקר כי במסגרת חקירה של משטרת ישראל, נערך הבוקר חיפוש במשרדי יושב ראש ועד העובדים של החברה, ונתפסו מסמכים וחומרי מחשב, בהתאם לצווים שהוצגו לנציגי החברה".

אל על ורכבת ישראל מדווחות: המשטרה פשטה על משרדי ועדי העובדים כחלק מפרשת "יד לוחצת יד"

שתי החברות מדגישות שלמיטב ידיעתן, אין כרגע חשדות כלפי החברה או כלפי מי מנושאי המשרה שלה.

הרחבה מיד.

*** חזקת החפות: העצורים הם בגדר חשודים בלבד, לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.