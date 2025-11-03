ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מה אומרת חוקת ההסתדרות על מעורבות היו"ר בפלילים?
הסתדרות העובדים הכללית החדשה

מה אומרת חוקת ההסתדרות על מעורבות היו"ר בפלילים?

לפי חוקת ההסתדרות, במקרה ש"הוגש כתב אישום נגד יו"ר ההסתדרות בגין עבירה שיש עמה קלון, יפנה יועמ"ש ההסתדרות לראשות השיפוט בתביעה להשעייתו" • לפיכך, כרגע אין מניעה מיידית מבר-דוד להמשיך לשאת בתפקידו בגדר נחשד בפרשה; תהליך כזה יתחיל אם וכאשר יוגש נגדו כתב אישום בשחיתות שתוגדר כעבירה שיש עמה קלון

אורן דורי 13:35
יו''ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד / צילום: דוברות ההסתדרות
יו''ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד / צילום: דוברות ההסתדרות

ארנון בר-דוד, יו"ר ההסתדרות החשוד במעורבות בפרשת השחיתות בארגון העובדים, עומד בראש בהסתדרות מאז 2019 ואמור לסיים את כהונתו השנייה רק בשנת 2027. כעת עולה השאלה האם החשדות יובילו להקדמת הבחירות בהסתדרות הכללית.

הפשיטה הנרחבת, העצורים והחשדות: כל מה שניתן לומר על פרשת השחיתות בהסתדרות
אל על ורכבת ישראל מדווחות: המשטרה פשטה על משרדי ועדי העובדים כחלק מפרשת "יד לוחצת יד"

חוקת ההסתדרות מתייחסת למצב שבו יושב-הראש מעורב בפלילים. במקרה ש"הוגש כתב אישום נגד יושב-ראש ההסתדרות בגין עבירה שיש עמה קלון", מפרט סעיף ג.1 בחוקת הארגון, "יפנה היועץ המשפטי של ההסתדרות לראשות השיפוט בתביעה להשעיית יושב-ראש ההסתדרות".

כלומר, אין מניעה מיידית מבר-דוד, המגן על חפותו, להמשיך לשאת בתפקידו בגדר נחשד בפרשה. תהליך כזה יתחיל אם וכאשר יוגש נגדו כתב אישום בשחיתות שתוגדר כעבירה שיש עמה קלון.

חוקת ההסתדרות מבצרת באופן כללי את מעמדם של יושבי-הראש, כך שקשה מאוד להדיחם. אבל אם תתפתח הפרשה לכדי הרשעה בעבירה פלילית עם קלון, התקנון מציין במפורש כי "יועבר יושב-ראש ההסתדרות מתפקידו ואף בהיעדר הרוב הדרוש".

בחירות חדשות להנהגת ההסתדרות יתקיימו, לפי החוקה, בתוך 60 יום מהעברתו מתפקידו של יושב-הראש הקיים.

אם בר-דוד יושעה מתפקידו, הנהגת ההסתדרות תצטרך להמליץ על אחד מחבריה שישמש כממלא-מקום זמני. החוקה מפרטת שהוא יכהן כיושב-ראש עד לסיום ההליך הפלילי ללא הרשעה וחזרתו לתפקיד של היושב-ראש המושעה - או עד בחירתו של יושב-ראש הסתדרות חדש וכניסתו לתפקיד.

חוסר ודאות משמעותי

תהליך בחירת היו"ר הזמני עלול להסתבך עוד יותר במקרה שיוגשו כתבי אישום גם על מעורבות חברים אחרים בהנהגת ההסתדרות בפרשה. לפי הדיווחים, הפרשה פשתה באגפים רבים בהסתדרות. עם זאת, כרגע, טרם הארכת המעצרים, הפרשה עדיין מצויה תחת חוסר ודאות משמעותי על ההשלכות האישיות בצמרת ארגון העובדים.

בינתיים, בהסתדרות מנסים לשדר עסקים כרגיל ככל הניתן. בארגון פנו היום (ב') לוועדי העובדים השונים לעדכן שהם מאמינים כי לא נפל רבב במעשי ההסתדרות, ושהעשייה השוטפת נמשכת ללא הפרעה.

לאחר פשיטת חוקרי המשטרה על משרדי ההסתדרות הבוקר, פורסמו החשדות שבעלים של סוכנות ביטוח גדולה פעל לכאורה למנות דירקטורים בחברות ממשלתיות שאליהן היה מקורב, מקרב ראשי ועדים בהסתדרות, בתמורה לכך שאותם ראשי ועדים פעלו להעביר עובדים לסוכנות הביטוח שבשליטתו. זאת, לכאורה, בתיאום מלא מול בר-דוד או משפחתו.

*** חזקת החפות: העצורים בפרשה הם בגדר חשודים בלבד, לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.