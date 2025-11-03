בבית משפט השלום בראשון לציון נערך היום (ב') אחר-הצהריים דיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו של יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, במסגרת פרשה "יד לוחצת יד". המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו של בר-דוד, שנכח בדיון, ב-10 ימים. סגנית נשיא בית המשפט, השופטת דורית נוי-סבן, הורתה על הארכת מעצרו בשבוע, עד 10 בנובמבר.

חוקר המשטרה אמר כי זו אחת מפרשות השחיתות הציבורית הגדולות שנחקרו בארץ. לפי החשד, החשודים ביצעו עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים במגוון רחב של מוסדות ציבור, תאגידים עירוניים וממשלתיים. מדובר לכל הפחות ב-13 פרשיות, שכל אחת מהן מהווה פרשת שחיתות היכולה לעמוד בפני עצמה. מעל 300 נחקרים, ומעורבים צפויים להיחקר. היחידה החוקרת פשטה היום על עשרות מקומות ותפסה חומרי מחשב וטלפונים סלולריים.

לדברי החוקר, מדובר בהיקף כספי גדול מתוך בצע-כסף. הוא ביקש להאריך את מעצרו של בר-דוד ב-10 ימים.

החשד המרכזי שבגינו מבקשת המשטרה להאריך את מעצרו של בר-דוד הוא עבירת שיבוש מהלכי חקירה. לדברי החוקר, אם ישוחרר, יש חשש שינסה להשפיע על כמה עדים.

המשטרה הזכירה 154 פעולות חקירה שבר-דוד עלול לשבש. כאשר כרגע ישנם 7 עצורים נוספים, שגם את מעצרם תבקש המשטרה להאריך.

עו"ד מיכה פטמן, סנגורו של בר-דוד, ציין כי החשוד המרכזי לצד בר-דוד הוא חברו הקרוב, סוכן ביטוח. נציג המשטרה אישר כי בר-דוד לא שמר על זכות השתיקה וענה לשאלות.

נציג המשטרה ציין כי שני טלפונים ניידים של בר-דוד נתפסו גם הם. לפי עו"ד פטמן, בר-דוד מסר את הקודים לטלפונים מתוך רצון לשתף פעולה. הוא שאל את נציג המשטרה האם שמעו מבר-דוד כי סוכן הביטוח מתרברב בקשרים איתו, ונציג המשטרה השיב בשלילה.

עו"ד פטמן טען כי המשטרה לא תפסה אצל בר-דוד סכומי כסף מעבר לאלה המצויים ממילא בחשבונותיו.

הוא הוסיף כי מעצר אשתו של בר-דוד נועד להפעיל עליו לחץ, וכי היא אינה עובדת ציבור ואינה עובדת בהסתדרות מזה כשנה.

נציג המשטרה עמד על כך שהחוקרים הגישו לבית המשפט דוח סודי, המפרט פעולות חקירה רבות.

השופטת הבהירה כי החשדות המרכזיים נגד בר-דוד נוגעים לשיבוש החקירה, ושאלה את נציג המשטרה האם במהלך 10 ימים יושלמו למעלה מ-150 פעולות החקירה. נציג המשטרה סירב להתחייב לכך ואמר כי ייתכן שיידרשו פעולות נוספות.

עו"ד פטמן אמר כי הוא מתקשה לקבל שפעולות החקירה מחייבות מעצר. "אני לא רואה את הדוח הסודי, אבל אני בספק אם המשטרה יודעת לומר מה בדיוק מחייב מעצר".

לדבריו, "יש מיליון עובדים מאחורי בר-דוד, ואנחנו במגה-פיגוע לארגון העובדים. בר-דוד משתף פעולה, ואין לו מה להסתיר. הוא אומר שיש לו חבר קרוב שגם מייעץ ועוזר לו בפוליטיקה. לפי בר-דוד, לסוכן הביטוח החשוד בפרשה יש פה גדול, והוא מתרברב בחברות ביניהם, אבל במכרז הבריאות של ההסתדרות הוא לא זכה, כך שאין יחסי שוחד. גם למפכ"ל המשטרה יש קשרים עם אותו אדם.

"יש כאן המון אוויר חם. יכול להיות שאחרים בהסתדרות לא פעלו כנדרש, אבל ידי בר-דוד נקיות. הוא לא קיבל שקל. גם השם של השר מיקי זוהר מופיע בדוח הסודי, והיו פניות לבר-דוד בעניין. הוא לא ענה. בר-דוד לא מתעסק בדברים האלה. הראיות הן כרגע ראשוניות, והתמונה תשתנה. אין קשר בין מה שסוכן הביטוח אומר לבין מה שקרה".

עו"ד פטמן ביקש שהמעצר יוארך לכל היותר עד יום חמישי, וציין כי בר-דוד הוא אדם מבוגר, וכי בתו נמצאת כרגע אצל בנו, שכן שני הוריה עצורים.

השופטת ציינה כי בר-דוד חשוד בנתינה וקבלה של טובות הנאה מסוגים שונים. בית המשפט מלווה את הפרשה מזה תקופה ארוכה, ולדבריה, מרבית חומרי החקירה שאליהן היא נחשפה בשלב החקירה הסמויה והחומרים שנאספו היום מלמדים על חשד סביר התומך בבקשת המשטרה ואף למעלה מן הנדרש בשלב זה.

לדברימ השופטת, קיימת עילת מעצר שהיא יסוד סביר לחשש כי שחרור החשוד ישבש את מהלכי החקירה. "זו חקירה סבוכה ומרובת מעורבים, כך שאם בר-דוד ישוחרר, יש חשש לתיאום עדויות ולהשמדת ראיות. פעולות החקירה רלוונטיות וחיונית לניסיונות השיבוש, ועל כן אני נעתרת באופן חלקי לבקשת המשטרה ומורה על הארכת מעצרו של בר-דוד עד ליום 10 בנובמבר".

*** חזקת החפות: העצורים בפרשה הם בגדר חשודים בלבד, לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.