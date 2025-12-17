תביעת ענק נגד בעל השליטה ונושאי המשרה בסלייס: המנהל המורשה שמונה לחברת הגמל שקרסה, רו"ח אפי סנדרוב, הגיש היום (ד') תביעה בסכום של כמיליארד שקל נגד בני משפחת גולדברג, ששלטו בסלייס וניהלו אותה - ובראשם אסף גולדברג, מי שמתואר כ"מנכ"ל הכל-יכול של סלייס" ומי ש"מעשיו ומחדליו עוברים כחוט השני כמעט בכל כשל וכשל שהתגלה בסלייס". לפי התביעה, גולדברג התעלם או עצם עיניים לנוכח "כל הנורות שהבהבו באדום בוהק".

לצדו של אסף גולדברג, המחזיק ב-13% מסלייס, נתבעים אביו שמעון, המחזיק בהיתר השליטה בסלייס וכיהן בה כדירקטור כחלק מהחזקתו ב-25% מהחברה; ואחיו שי, שכיהן אף הוא כדירקטור ומחזיק ב-13%. עוד נתבעים הדירקטורים בסלייס ומי ששימשו כשומרי הסף - מנהל הכספים, רואה החשבון המבקר, היועץ המשפטי וקצין הציות בחברה.

התביעה, המתארת את פרשת סלייס כ"הונאה חסרת תקדים בשוק ההון הישראלי", הוגשה על סכום כולל של כ-950 מיליון שקל. מתוך סכום זה, כ-620 מיליון שקל מהווים את סכומי הכספים שהעבירו 7,500 עמיתים בסלייס לקרנות השקעה אלטרנטיביות בחו"ל - ונעלמו. בסך-הכול הועברו לקרנות האדומות הללו כ-850 מיליון שקל, כך שסכום התביעה מקזז את ההלוואות שקיבלו בחזרה חלק מהעמיתים. לפי סנדרוב, הוא איתר עד כה יותר מ-280 מיליון שקל, אך רובם מושקעים בנכסים בלתי סחירים ובסיכון גבוה, שניתן יהיה לממש רק בעוד מספר שנים.

עוד נכללים בסכום הכולל של התביעה 234 מיליון שקל בגין התשואה שיכולים היו לקבל העמיתים לו היה כספם מושקע בקופת גמל מסלולית רגילה, כ-70 מיליון שקל בגין ה"בור" שנוצר בחשבונות המעבר של סלייס וכ-20 מיליון שקל לכיסוי ההוצאות של הניהול המורשה בהשבת הכספים.

"הפרשה החמורה ביותר של מעילה באמון החוסכים"

לפי כתב התביעה, שהוגש באמצעות עורכי הדין ברק טל, ניר רוזנר ומעיין מלכה ממשרד ארנון, תדמור-לוי, "פרשת סלייס היא הפרשה הגדולה והחמורה ביותר של מעילה באמון החוסכים שידע ענף החיסכון הפנסיוני וההשקעות בישראל. ציבור של אלפי חוסכים איבד את כספו במסגרת מעשה הונאה פיננסי בקנה-מידה בלתי נתפס. חוסכים רבים - חלקם אנשים קשי-יום וחלקם קשישים בשנות ה-80 וה-90 לחייהם - מצויים כיום בפני שוקת שבורה, כשכספי החיסכון שלהם אינם בשליטתם, ולא ברור עדיין כמה מהם, אם בכלל, יושבו ויעמדו לרשותם ומתי".

רו"ח סנדרוב, שמונה לתפקידו בדצמבר 2023, תוקף בחריפות את המנהלים לשעבר: "מדובר בכישלון חרוץ של המערכת כולה - החל מההנהלה (מנכ"ל, סמנכ"ל כספים), שפעלה משל מדובר בניהול חנות מכולת שכונתית; המשך בדירקטוריון, שלא בדק, לא בחן, לא שאל ולא התווה מדיניות ונהלים, ואף עצם את עיניו נוכח כשלים שנפרשו בפניו או שהיה עליו לדעת עליהם; וכלה בשומרי הסף שהתפרקו מתפקידם - כגון קצין הציות והרגולציה, שאפשר לכספים לצאת תחת ידיה של סלייס באין מפריע לקרנות העלומות, על אף אינספור דרישות בדין שפשוט לא קוימו; ורואה החשבון המבקר, שביקר דוחות כספיים שהיו כוזבים לחלוטין, בלא שביצע את הבדיקות שהיה אמור לבצע ובלא לקבל לידיו את האסמכתאות הנדרשות, ובכך איפשר 'ביקורת חלקה' בעת שמאות מיליוני שקלים נעלמו".

בין היתר, התביעה מפרטת כיצד "אלפי חוסכים פותו להעביר את כספם" לקופות גמל בניהול אישי (IRA), גם כשלא עמדו בקריטריונים לכך, וכאשר הקופות לא עמדו במגבלות לפי החוק. כספי העמיתים "הועברו לקרנות זרות עלומות, שלא נבדקו ולא נוטרו, קרנות נטולות כל ניסיון וללא track record, שלא היה ברור מי הגורמים שעומדים מאחוריהן, האם וכיצד ניתן לתקשר איתן".

סנדרוב מפנה אצבע מאשימה בעיקר למנכ"ל לשעבר, אסף גולדברג, וקובע כי הוא "כשל בכל קנה-מידה בתפקידו". לפי התביעה, התנהלותו של גולדברג "מעידה על היעדר כל כישורים מתאימים לתפקיד של מנהל חברה כמו סלייס והיעדר ידע וניסיון רלוונטי בתחום הגמל".

שישה יזמים עמדו מאחורי גיוס הכספים לקרנות האדומות: סוכנות הביטוח פינברט, גיא שנצר, אנה חיימובה, ליעם ישראל ואודי אביטל ואמנון יעקובי. סנדרוב קובע כי ישנן כבר אינדיקציות לכך שלפחות חלק מהם פעלו בשיתוף-פעולה, וככל הנראה שיתפו בכך לפחות את אסף גולדברג.

אסף גולדברג / איור: גיל ג'יבלי

"מתכון בטוח לאסון"

עוד מתאר המנהל המורשה כיצד חלק מהכספים הועברו בניגוד להוראות החוסכים, וכיצד כספי העמיתים המשיכו לזרום מסלייס לקרנות בחו"ל, למרות שלא התקבלו מהן דיווחים ושיערוכים. הקרנות אף לא השיבו לעמיתים כספים שאלה ביקשו למשוך או להעביר לקופה אחרת - "מעשה שאמור היה להדליק נורה אדומה בוהקת בפני הנתבעים כולם".

למרות נורות האזהרה, נכתב בתביעה, "לא מצאו נושאי המשרה ושומרי הסף לשאול מדוע ואיך. לו היו שואלים, היו מגלים את שגלוי וידוע כיום לכל: שסלייס לא הייתה ערוכה בשום אופן לניהול האירוע; שמי שניהלו את האירוע אינם בעלי ההכשרה והיכולות המתאימות; ושבעקבות כך, בין היתר, לא היו לסלייס יכולות בקרה ושליטה על כספי העמיתים. כך התגבש לו מתכון בטוח לאסון שלפתחו אנו עומדים כעת - אובדן כספי עמיתים".

סנדרוב מוסיף ומאשים את מנהלי סלייס לשעבר כי "מיסדו קשרים עם סוכני ביטוח מפוקפקים, לרבות כאלה שהורשעו בעבר בעבירות פליליות פיננסיות". לדבריו, "בסלייס לא נהג משטר תאגידי תקין ולו במעט, וכיהנו בה נושאי משרה שלא כדין" - כולל המנכ"ל גולדברג, שכיהן גם כדירקטור.

כתב התביעה קובע כי המשבר אליו נקלעה סלייס "אירע במשמרתם ותחת ניהולם של הנתבעים, ברשלנותם ובאדישותם", והוביל לפרשה שאותה מכנה סנדרוב "מן החמורות בהיסטוריה בת עשרות השנים של שוק ההון בישראל".

עוד נכתב: "במהלך תקופה של כשלוש שנים, למעלה מ-850 מיליון שקל שהעבירו עמיתים לקופות גמל/קרנות השתלמות בניהול אישי - סכום שלרבים מהם אמור היה להיות משענתם לעת זקנה - כבר אינם בשליטת העמיתים ולא עומדים לרשותם. הדבר יכול היה להימנע לו היו הנתבעים מממלאים את תפקידם כהלכה וכדין".

מעבר לנזקים שנגרמו לחוסכי סלייס, אשר בשמם הוגשה התביעה, סנדרוב מסביר כי האירוע "טומן בחובו גם פגיעה באמון הציבור ובביטחון הציבור במכשירי חיסכון פנסיוני ובגופים המוסדיים האמונים על ניהולם".

בכוונת המנהל המורשה להגיש בהמשך תביעות נפרדות נגד מי שכיהנו כמבקרי הפנים של סלייס ונגד חברת הביטוח שהנפיקה את פוליסת האחריות המקצועית בחברה.

סכומי עתק הועברו לקרנות זרות עלומות

כתב התביעה מתאר כיצד פותו החוסכים להשקיע את כספם בקרנות אלטרנטיביות מעבר לים. כך, יזמי הקרנות איתרו "לקוחות פוטנציאליים" הזקוקים להלוואה, חלקם מצויים בקושי כלכלי ודירוג אשראי נמוך, אשר שוכנעו להעביר את כספם לקרנות תמורת הלוואה בגובה של עד כ-30% מהחיסכון הפנסיוני. היזמים אף איתרו קשישים, חלקם מתגוררים בבתי אבות, ופיתו אותם להשקיע באמצעות הבטחות לתשואה גבוהה.

לדברי סנדרוב, יזמי הקרנות זיהו את סלייס "כגוף בעל תהליכים פרוצים ונטול בקרות אפקטיביות, אשר הלכה למעשה נעדר ממשל תאגידי. כך התאפשר ליזמי הקרנות לעשות שימוש מניפולטיבי בסלייס - תוך שיתוף-פעולה עם המנכ"ל הכל-יכול של סלייס, אסף גולדברג - ולהשתלט על כספי עמיתים באמצעות ניוד כספים מגופים מוסדיים מוכרים לחשבונות בנק עלומים במדינות זרות, המצויים בשליטת יזמי הקרנות ואשר משויכים לכאורה לקרנות זרות.

"כך הועברו סכומי עתק לקרנות זרות עלומות וחשודות, חלקן פיקטיביות שהוקמו אד-הוק לעמיתי סלייס בלבד, תוך שהם מנצלים את הרישיון שניתן לתובעת (סלייס - ע"ג) ואת התעלמות הנתבעים מהמשמעות החריפה של פעילות כזו, אותה ראו כ'צמיחה עסקית' וכמנגנון להשאת רווחים לבעלי המניות של החברה".

בדיקה שערך המנהל המורשה העלתה כי יותר מ-190 מיליון שקל הועברו לקרנות ללא הנחיה כתובה של העמית אלא לפי הוראה של יזם הקרנות. כ-130 מיליון שקל הועברו לקרן שונה מזו אליה ביקש העמית להעביר, ואלפי עמיתים ניידו כספים לקרנות האדומות באמצעות טפסים בלתי תקינים.

"המנכ"ל נהג בכספי עמיתים ככל העולה על רוחו"

המנכ"ל לשעבר אסף גולדברג מתואר בתביעה כמי ש"נהג בכספי עמיתים ככל העולה על רוחו". כך, כספים מחשבון המעבר של עמיתים, שהיו אמורים להיות מושקעים בקרנות, נלקחו על-ידי גולדברג ושימשו לרכישת קרנות השקעה זרות בקופות מסלוליות.

בחשבון המעבר של סלייס - אשר אליו הועברו כספים שאמורים היו לשמש להשקעה בנכסים עבור העמיתים - נוצר בור של 69 מיליון שקל. זאת, אחרי שסלייס השתמשה בכ-100 מיליון שקל שנכנסו לחשבון המעבר כדי לשלם לעמיתים אחרים שביקשו למשוך את כספם. חשבון המעבר מתואר בתביעה כ"מעין 'בריכה ציבורית', שנוצר בה כמובן בור". שיוך כספי העמיתים התנהל ב"תוהו ובוהו".

עוד נטען כי אסף גולדברג אחראי לכשל בהתקשרות עם יזמי הקרנות וסוכני הביטוח. "אסף הוא שהכניס את מחוללי הנזק בדלתה הראשית של סלייס, תוך שיתוף-פעולה עימם. אסף הוא שנתן יד ואיפשר את האכסניה למעללי יזמי הקרנות וסוכני הביטוח, והתעלם או עצם את עיניו מראות את כל הנורות שהבהבו באדום בוהק".

"לא עצרו את מחול השדים"

דירקטוריון סלייס, גורס כתב התביעה, "כשל בכל פרמטר אפשרי בביצוע תפקידיו". הדירקטורים "המשיכו לאשר ולחתום על דוחות כספיים חסרי ביסוס. אל מול 'דגלים אדומים' שהצביעו על כך שהדוחות אינם ערוכים על בסיס נתונים מהימנים, לא דווח על גילוי חולשה מהותית או ליקוי משמעותי, והוצהרו הצהרות שווא".

סנדרוב מצביע על כך שאפילו אחרי שרשות שוק ההון החלה לפנות לחברה בנובמבר 2022, ואף אחרי שהודיעה בפברואר 2023 על כוונתה לערוך ביקורת לגבי הקרנות האדומות, המנהלים "שקטו על שמריהם ולא עצרו את מחול השדים. פניית הרשות הייתה בבחינת זרקור אדום בוהק המהבהב למרחקים - וכנראה שהתעלמות גם ממנו דרשה עצימת עיניים בחוזקה ממש, שכידוע הסבה נזקים נוספים לעמיתים".