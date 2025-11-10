המשטרה תבקש הארכת מעצר לבר-דוד, ביהמ"ש ידון הבוקר

בית משפט השלום בראשון לציון ידון הבוקר (ב') בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו של יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, ושל החשודים המרכזיים בפרשת "יד לוחצת יד". על אלה נמנים אשתו של בר-דוד, הילה קניסטר בר-דוד; איש העסקים וסוכן הביטוח המקורב לליכוד, עזרא גבאי; ובנו של גבאי, אסף, המשמש כסמנכ"ל בסוכנות הביטוח של אביו. המשטרה תבקש להאריך את מעצרם של ארנון בר-דוד ועזרא גבאי ב-9 ימים. עבור בנו של גבאי תתבקש הארכת מעצר ב-7 ימים ועבור אשתו של בר-דוד ב-5 ימים.

● שולחן המשא ומתן הריק: ההסתדרות מחוץ לתקציב 2026, מה עכשיו?

● מהפוליטיקה ועד הביטוח: ההשפעה האדירה של ההסתדרות

ביום שני שעבר, מספר שעות לאחר הפיכת החקירה שניהלה להב 433 בשנתיים האחרונות ממעמד של חקירה סמויה לגלויה, הורתה השופטת דורית סבן נוי להאריך את מעצרם של ארבעת החשודים הניצבים במרכז הפרשה בשמונה ימים. הבוקר הם יובאו, כאמור, לדיון בהארכת מעצרם.

בדיון שנערך בביהמ"ש בשבוע שעבר הגדיר נציג המשטרה את הפרשה כאחת מפרשות השחיתות הציבורית הגדולות שנחקרו בישראל. לדבריו, הפרשה כוללת 13 פרשיות, אשר כל אחת מהן יכולה להוות פרשת שחיתות משל עצמה, ומספר הנחקרים והמעורבים האפשריים עולה על 300 אנשים.

השופטת סבן נוי אמרה בדיון, כי בר-דוד חשוד בנתינה וקבלה של טובות הנאה מסוגים שונים. לדבריה, שחרורו של בר דוד ממעצר עלול לשבש את החקירה. "זו חקירה סבוכה ומרובת מעורבים, כך שאם בר-דוד ישוחרר, יש חשש לתיאום עדויות ולהשמדת ראיות", קבעה.

יחסי "תן וקח"

המשטרה חושדת, כי בר-דוד וגבאי מעורבים בפרשה מסועפת של יחסי "תן וקח", המערבת ועדי עובדים בהסתדרות, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות ותאגידים בעבירות שחיתות. סניגורו של בר-דוד, עו"ד מיכה פטמן, וסניגורו של גבאי, עו"ד משה זכות, מכחישים את החשדות. המשטרה מייחסת לחלק מהחשודים בפרשה עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס.

על-פי החשדות שפורסמו, עזרא גבאי, איש עסקים והבעלים של גבאי סוכנות לביטוח, פעל לכאורה למנות דירקטורים בחברות ממשלתיות שאליהן היה מקורב, מקרב ראשי ועדים בהסתדרות, בתמורה לכך שאותם ראשי ועדים פעלו להעביר עובדים מרשויות מקומיות, מחברות ממשלתיות ומתאגידים לסוכנות הביטוח שבשליטתו.

בר-דוד חשוד שקיבל, לכאורה, כספים וטובות הנאה מגבאי כאשר האחרון משתמש בקשריו עם יו"ר ההסתדרות כדי להשפיע על מינויים בחברות. עוד חשוד גבאי כי פקד, לכאורה, חלק מוועדי העובדים לליכוד - מפלגת השלטון שאליה הוא נחשב מקורב. מאז התפוצצות הפרשה פורסמו הקשרים שבין גבאי לבין בכירים בליכוד, ובהם השר מיקי זוהר - אשר שמו הוזכר בדיון בשבוע שעבר על ידי עו"ד פטמן - והשרה מאי גולן, אשר קשריה עם גבאי נחשפו בחדשות 12.

חשוד נוסף בפרשה הוא שבי מיכאלי, יו"ר משען - רשת הדיור המוגן של ההסתדרות - המשמש גם כראש רשות התאגידים בארגון. מעצרו הוארך עד יום חמישי הקרוב. בשבוע שעבר שוחררו ממעצר בכירים נוספים, ובהם יו"ר ועד עובדי הרכבת, ליאב אליהו, הנחשב מקורב לשרת התחבורה, מירי רגב; ממלא מקום יו"ר ההסתדרות, רועי יעקב; ואיש העסקים, דניאל זיגרייך.

בדיון על הארכת מעצרו של מיכאלי אמר נציג המשטרה, כי החוקרים גילו שתפקידו כראש רשות התאגידים בהסתדרות הוא ריק מתוכן ומסמכויות. לדברי הנציג, עד יום שישי האחרון גבתה המשטרה 164 הודעות מ-50 נחקרים ו-60 עדים בפרשה.

"יש כאן המון אוויר חם"

עו"ד פטמן טען בדיון שהתקיים בשבוע שעבר בביהמ"ש, כי בין בר-דוד לגבאי התקיימו יחסי חברות וכי גבאי התרברב בחברות ביניהם. "יש כאן המון אוויר חם. יכול להיות שאחרים בהסתדרות לא פעלו כנדרש, אבל ידי בר-דוד נקיות. הוא לא קיבל שקל".

פטמן יצא גם נגד החשדות שעלו נגד הילה קניסטר בר-דוד, אשר שימשה בעבר כמנכ"לית הארגון שחר און של ההסתדרות. לדברי פטמן, אשתו של יו"ר ההסתדרות היא דמות שולית לגמרי לחקירה, ונמצאת במעצר רק כאמצעי לחץ על בעלה. עוד טען, כי גבאי מצוי איתה ביריבות.

"כמו שהביאו מקורבת לניר חפץ כדי ללחוץ עליו ולשבור את רוחו, המעצר הזה נועד לשרת את אותה מטרה", אמר פטמן. "אבל היא ובעלה לא ביצעו דבר. לא ימצאו אצלה כסף או דבר. אצל בר-דוד זה ייקח שנתיים, ואז יגלו שאין כלום. אצלה זה לא ייקח את הזמן הזה. בר-דוד הוא האיש החזק במשק, והוא לא צריך אותה, היא לא עובדת ציבור, כך שחלק מהעבירות בכלל לא נכונות. היא לא מבינה מה היא עושה פה בכלל".

נציג המשטרה הבהיר בתגובה, כי אשתו של בר-דוד מצויה במעגל הפנימי של העבירות. השופטת סבן נוי קיבלה את עמדת המשטרה והאריכה את מעצרה של קניסטר בר-דוד בשמונה ימים מחשש כי שחרורה יוביל לשיבוש מהלכי החקירה ולתיאום עדויות והשמדת ראיות.

סניגורו של גבאי, עו"ד משה זכות, אמר בדיון כי "ההיכרות שלו עם בר-דוד היא בת 30 שנה, הרבה לפני שבר-דוד מונה ליו"ר ההסתדרות. כל עסקה או מכירה להסתדרות היא באמצעות מכרז - האם עצרתם או חקרתם את כל חברי ועדת המכרזים של ההסתדרות שאישרו את ההתקשרויות? על מה היה השוחד? האם על זה שמכר ביטוחים להסתדרות אחרי מכרז"?

זכות טען, כי אין ראיות להעברת כספים בין גבאי לבין בר-דוד. לדבריו, גבאי טען כי במשטרה נאמר לו: "תביא ראיה על ארנון ותלך הביתה". לגבי הבן, אסף גבאי, טען זכות, כי אין לגביו אפילו חשד בסיסי. ביהמ"ש קבע בהקשר זה, כי אמנם קיימים הבדלים בין החשדות נגד אסף לבין החשדות נגד אביו, אך קיים חשש לשיבוש החקירה.

ביום שני שעבר עצרה המשטרה שמונה חשודים, עיכבה עשרות נוספים ופשטה על 55 בתים ומשרדים. המשטרה אף תפסה רכוש וכסף לצרכי חילוט. ראש להב 433, ניצב מני בנימין, מסר כי החקירה התנהלה באופן סמוי במשך כשנתיים, וכי התמונה המצטיירת "מלמדת על יחסי 'תן וקח' בין אנשי עסקים וגורמים שונים במגזר הציבורי".

גופים נוספים אשר פורסם כי נבדקת מעורבותם בפרשה מצד ועדי העובדים בהם כוללים את אל על, קק"ל ומכון וינגייט, אשר הכחישו מעורבות. הרשויות המקומיות שעליהן נמנים חשודים כוללות את ראשון לציון, אשדוד, קרית ביאליק, חריש, ראש העין וקרית גת.

*** חזקת החפות: ארנון בר-דוד, הילה קניסטר בר-דוד, עזרא גבאי, אסף גבאי ויתר העצורים בפרשה הם בגדר חשודים בלבד, לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.