מנכ"ל בנק מזרחי טפחות, משה לארי, הוא האישיות הבכירה מענף הבנקאות שמסר עדות פתוחה ביחידה להב 433 של משטרת ישראל, כחלק מהחקירה בפרשת השחיתות בהסתדרות. זאת, בעוד שמעצרם של יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, ושל סוכן הביטוח ופעיל הליכוד, עזרא גבאי, שהם החשודים המרכזיים בפרשת "יד לוחצת יד", הוארך אתמול (ב') עד יום חמישי הקרוב.

במסגרת הפרשה נחקרים חשדות לשוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס, הנוגעים ליחסי "תן וקח" שבמרכזם, לכאורה, בר-דוד וגבאי. יחסי הגומלין הללו נוגעים, לפי החשדות, לוועדי עובדים של ההסתדרות, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות ותאגידים. כמו כן, נחקרות חשדות לכך שבעלי תפקידים בכירים פעלו להעביר עובדים לסוכנות הביטוח של גבאי.

השופטת דורית סבן-נוי מבימ"ש השלום בראשון לציון, שהורתה אתמול (ב') על הארכת המעצר של בר-דוד ושל גבאי, קבעה כי "התמונה המצטיירת מחומרי החקירה מדאיגה. דומה כי ההסתדרות נוהלה כמו עסק השייך לאדם פרטי, אשר ברצותו ממנה אנשים לתפקידי מפתח, וברצותו מעבירם מתפקידם, וזאת כאשר לעתים הם נעדרים כישורים מינימליים, והם עצמם לא מבינים מדוע הוצבו בתפקיד״. בנוסף הוארך מעצרם של הילה קניסטר בר-דוד, אשתו של יו"ר ההסתדרות, ושל אסף גבאי, בנו של עזרא וסמנכ"ל בסוכנות הביטוח של אביו, עד ליום רביעי.

בדיון שהתקיים השבוע בבית המשפט לגבי הארכת המעצר של שבי מיכאלי, יו"ר משען ויו"ר רשות התאגידים בהסתדרות, עלה כי במשטרה חושדים כי גבאי היה מעורב, לכאורה, במינויו של מיכאלי לדירקטור בבנק יהב. מעצרו של מיכאלי הוארך בהסכמה עד ליום חמישי הקרוב. יצוין, כי בנק יהב נשלט במשותף על ידי בנק מזרחי טפחות ועל ידי ההסתדרות. ייתכן אפוא, כי העדות הפתוחה שמסר לארי קשורה לכך.

המשטרה: "מדובר באחת מפרשות השוחד הגדולות במדינה"

בדיון שנערך אתמול (ב') בבימ"ש עלה, כי בר-דוד הודה לראשונה בקבלת כספים מגבאי, אך טען כי מדובר בהלוואה בהיקף של 30 אלף שקל, שטרם הוחזרה. גבאי מסר גרסה שונה כאשר עומת עם דברי בר-דוד, וכינה את האחרון "שקרן". פער נוסף בין גרסאות השניים עלה לגבי מידת ההשפעה של גבאי על בר-דוד. לפי סנגורו של בר-דוד, עו"ד מיכה פטמן, גבאי הוא "רברבן וצ'ק ללא כיסוי", אשר השפעתו בפועל הייתה מצומצמת והתמקדה בייעוץ פוליטי מול הימין. במשטרה טוענים, מנגד, כי בר-דוד ייחס לגבאי תפקיד משמעותי יותר.

השופטת סבן-נוי ציינה, כי ״החשד הסביר לגבי המערכת השוחדית בין בר-דוד לחשודים נוספים נוגעת למישורים כספיים וטובות הנאה אחרות - חשד זה התחזק משמעותית מאז הארכת המעצר הקודמת, ובזהירות המתבקשת ניתן לומר שבחלק מהמקרים יש ראיות לכאורה״.

נציגת המשטרה אמרה בדיון, כי "מדובר באחת מפרשות השוחד הגדולות במדינה. ההסתדרות חולשת כמעט על כל ארגון ועמותה בישראל. הארגון שם לעצמו למטרה להגן על העובדים, אך החשוד ניצל את כוחו כדי לקדם את רווחתו שלו".

***חזקת החפות: ארנון בר-דוד, הילה קניסטר בר-דוד, שבי מיכאלי, עזרא גבאי ואסף גבאי הם בגדר חשודים בלבד, לא הואשמו ולא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.