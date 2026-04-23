ארנון בר-דוד: אם יוגש נגדי כתב אישום – אתפטר

יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, הבהיר היום (ה') כי אם יוגש נגדו כתב אישום - הוא יתפטר מתפקידו.

בר-דוד הבהיר את הדברים בעקבות פרסום היוזמה של סיעת הליכוד בהסתדרות בראשות רועי שרעבי לתקן את חוקת הארגון, כך שבר-דוד, אשר נבחר לקדנציה שנייה ב-2022, יוכל להמשיך ולכהן בתפקיד, ואף להיבחר לכהונה נוספת, גם אם יוגש נגדו כתב אישום. לפי היוזמה, כהונת יו"ר ההסתדרות תסתיים רק בעקבות פסק דין חלוט שירשיע אותו.

בהודעה שפרסם היום אמר בר-דוד: "לא עמדתי ולא אעמוד מאחורי ההצעה שהוגשה לבית נבחרי ההסתדרות. כפי שהצהרתי בעבר, כך גם אני אומר היום: במקרה שיוגש נגדי כתב אישום - אתפטר ואצא לקרב על חפותי ושמי הטוב.

"לאורך כל שנותיי כאיש ציבור המילה שלי הייתה הנשק הכי חזק שלי, וכך גם הפעם. כאנשי ציבור, עלינו לגלות אחריות ומנהיגות בשעות קשות ולהוות דוגמה ומופת לאזרח בלקיחת אחריות.

"משימות רבות ניצבות בפני המשק והחברה הישראלית: משיקום ועד איחוד השורות ובניית החברה הישראלית מחדש. אני עובד סביב השעון, לא מחפש כותרות ועסוק אך ורק בעשייה. אני סומך את ידיי על מערכות אכיפת החוק ומערכת בתי המשפט ומעל לכל בטוח בחפותי".

יחסי "תן וקח"

בנובמבר 2025 עצרה המשטרה עצרה את בר-דוד ואת סוכן הביטוח המקורב לליכוד, עזרא גבאי, כמו גם את אשתו של יו"ר ההסתדרות, הילה קניסטר בר-דוד, ובכירים בארגון. חקירת המשטרה הנמשכת מאז, אשר כללה עד היום גבייה של מאות עדויות, מתמקדת בחשדות ולפיהם במסגרת יחסי "תן וקח" סייעו בכירים בהסתדרות להעביר עובדים לסוכנות הביטוח של גבאי, בתמורה לטובות הנאה ולהשפעת גבאי על מינוי דירקטורים מטעם ועדי עובדים.

במרץ האחרון חזר בר-דוד לתפקידו ולבניין ההסתדרות, תוך שמוטלות עליו שורה של מגבלות. בין היתר, נאסר עליו לבוא במגע עם הנחקרים בפרשה ולעסוק בסוגיות העומדות במרכזה, כגון נושא הביטוח.

הבוקר נחקר בלהב 433 של המשטרה בפעם השנייה שר התרבות והספורט מיקי זוהר בחשד למעורבות בפרשה.

*** חזקת החפות: ארנון בר-דוד, הילה קניסטר בר-דוד, עזרא גבאי, אסף גבאי ויתר החשודים בפרשה הם בגדר חשודים בלבד, לא הואשמו ולא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.