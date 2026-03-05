ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
משפט "בלי חגיגות": ארנון בר-דוד חזר להסתדרות
"בלי חגיגות": ארנון בר-דוד חזר להסתדרות

יו"ר ההסתדרות, החשוד כי בנה "מנגנון שוחדי" וקיבל טובות הנאה מסוכן הביטוח עזרא גבאי, שב לתפקידו בהתאם להחלטת בית המשפט • החקירה בפרשת "יד לוחצת יד" נמשכת

עמירם גיל 17:26
יו''ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד / צילום: דוברות ההסתדרות
יו''ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד / צילום: דוברות ההסתדרות

ארבעה חודשים אחרי שנעצר בחשד לשחיתות בפרשת "יד לוחצת יד", יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד שב הבוקר (ה') לתפקידו ולבניין ההסתדרות בתל אביב אשר ממנו הורחק מאז התפוצצות הפרשה.

שובו של בר-דוד להסתדרות נעשה בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי מינואר האחרון, שהתירה לו לחזור לתפקיד תוך הטלת מגבלות המונעות ממנו לעסוק בנושאים הנוגעים לחקירה נגדו - לרבות בנושאי ביטוח וכוח-אדם.

אלה שני הבכירים הנוספים במנורה שנחקרו בפרשת ההסתדרות
78 שנים של שחיתות: איך הסתיימו הפרשות שהתפוצצו ברעש גדול?

"החזרה של בר-דוד להסתדרות הייתה מאוד מרגשת, חמה ואותנטית", אמר לגלובס דובר ההסתדרות, יניב לוי. "ארנון התרגש, העובדים התרגשו. לא היו פסטיבלים או חגיגות, פשוט חיבוקים ותחילה של עבודה מלאה. אנו מקווים ומאמינים שיהיה טוב".

במהלך היעדרותו מילא את התפקיד ממלא-מקום יו"ר ההסתדרות, רועי יעקב, אשר נמנה עם העצורים בפרשה עם תחילתה ומאז שוחרר לביתו וחזר להסתדרות.

יחסי "תן וקח"

בנובמבר 2025 עצרה המשטרה עצרה את בר-דוד ואת סוכן הביטוח המקורב לליכוד, עזרא גבאי, כמו גם את אשתו של יו"ר ההסתדרות, הילה קניסטר בר-דוד, ובכירים בארגון.

חקירת המשטרה הנמשכת מאז, אשר כללה עד היום גבייה של מאות עדויות, מתמקדת בחשדות ולפיהם במסגרת יחסי "תן וקח" סייעו בכירים בהסתדרות להעביר עובדים לסוכנות הביטוח של גבאי, בתמורה לטובות הנאה ולהשפעת גבאי על מינוי דירקטורים מטעם ועדי עובדים.

במהלך החקירה כתבה המשטרה לבית המשפט כי נגד בר-דוד "עולה תמונה ראייתית המצביעה על כך שהמשיב ניצל את כוחו ואת מעמדו כיו"ר ההסתדרות לצורך ביצוע עבירות השחיתות המיוחסות לו, כשרקם יחד עם אחרים מנגנון שוחדי שמטרתו לעשות במשאבי ההסתדרות כבשלהם על-מנת לצאת נשכרים שלא כדין".

השופט דרור ארד-אילון מבית המשפט המחוזי מרכז-לוד, שהחליט בינואר לקצר את תקופת ההרחקה של בר-דוד מההסתדרות ל-60 יום במקום ל-90 יום, ציין אז כי החשד נגד בר-דוד מתמקד בכך ש"יחד עם אחרים הוא עבר עבירות חמורות במשך תקופה לא מבוטלת, במסגרת תפקידו כיו" ר ההסתדרות ותוך שימוש בסמכויות המסורות לו".

עם זאת, השופט ארד-אילון חלק על קביעת בית משפט השלום כי חזרתו של בר-דוד לתפקיד מהווה "סכנה לביטחון הציבור", ותיאר את בקשת המשטרה להרחקת היו"ר מההסתדרות כ"עמומה מדי".

*** חזקת החפות: ארנון בר-דוד, הילה קניסטר בר-דוד, עזרא גבאי ויתר החשודים בפרשה הם בגדר חשודים בלבד, לא הואשמו ולא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.