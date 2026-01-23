אלו שני הבכירים הנוספים במנורה שנחקרו בפרשת ההסתדרות

פרשת השחיתות בהסתדרות: הותר לפרסום כי ערן גריפל, יו"ר חברת הביטוח מנורה מבטחים החזקות, ומיכאל קלמן, מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח, הם שני החשודים הנוספים בחברת הביטוח מנורה מבטחים שנחקרו ביום רביעי השבוע בלהב 433 במשטרה, בפרשת השחיתות "יד לוחצת יד" של ההסתדרות וסוכן הביטוח עזרא גבאי.

בניגוד לפעם הקודמת, הפעם חוקרי המשטרה לא הגיעו למשרדי מנורה אלא זימנו אותם לחקירה.

נזכיר כי בסוף החודש שעבר נחקרו במשטרה שלושה בכירים נוספים במנורה. מנכ"ל חברת ההחזקות ארי קלמן, יו"ר חברת הביטוח יהודה בן אסייג והמשנה למנכ"ל ומנהלת אגף הבריאות אורית קרמר. בהודעת המשטרה מהחודש שעבר נאמר כי מנורה מבטחים חשודה "בביצוע עבירות מתחום השחיתות הציבורית".

פרשת השחיתות בהסתדרות התפוצצה בחודש נובמבר. אז המשטרה עצרה את יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד, את סוכן הביטוח המקורב לליכוד עזרא גבאי, את אשתו של יו"ר ההסתדרות, הילה קניסטר בר-דוד, ובכירים בארגון.

המשטרה חושדת, בין היתר, כי במסגרת יחסי "תן וקח", בכירים בהסתדרות סייעו להעביר עובדים לסוכנות הביטוח של גבאי, בתמורה לטובות הנאה ולהשפעה של גבאי על מינוי דירקטורים מטעם ועדי עובדים.

בר-דוד חוזר למשרד

גבאי עומד בראש אחת מסוכנויות הביטוח הפרטיות הגדולות בישראל (שאינה בשליטת חברות הביטוח), שהיקף ההכנסות שלה מוערך בשוק בעשרות מיליוני שקלים בשנה. הוא מקושר היטב לצמרת ההסתדרות וגם למרכז הליכוד, לעיריות ולחברות ממשלתיות.

על-פי החשד, גבאי פעל לכאורה למנות דירקטורים בחברות ממשלתיות שאליהן היה מקורב, מקרב ראשי ועדים בהסתדרות, בתמורה לכך שאותם ראשי ועדים פעלו להעביר עובדים מרשויות מקומיות, מחברות ממשלתיות ומתאגידים לסוכנות הביטוח.

מחברת הביטוח מנורה מבטחים נמסר: "בכירי החברה, שהתבקשו על ידי המשטרה להגיע, עשו זאת וכבר חזרו לעבודה שוטפת. כידוע, מדובר באנשי מקצוע מוערכים בעלי ניסיון רב של עשרות שנים ומוניטין מצוין. מנורה ואנשיה ימשיכו לשתף פעולה כנדרש ויספקו כל מידע שיתבקש, כפי שנעשה עד כה".

בנוסף, בית המשפט המחוזי מרכז-לוד קיצר השבוע את הרחקתו של יו"ר ההסתדרות בר-דוד מהארגון ל-60 יום, שייספרו החל מתחילת דצמבר, וזאת בניגוד להחלטת בית משפט השלום להרחיקו ל-90 יום. המשמעות היא שבר-דוד יוכל לחזור לתפקידו בהסתדרות בתוך שבועיים.

*** חזקת החפות: ערן גריפל , מיכאל קלמן, ארי קלמן, יהודה בן אסייג, אורית קרמר, ארנון בר-דוד, הילה קניסטר בר-דוד, עזרא גבאי ויתר החשודים בפרשה הם בגדר חשודים בלבד, לא הואשמו ולא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.