ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות אלה שלושת הנחקרים ממנורה בפרשת השחיתות בהסתדרות
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
פרשת "יד לוחצת יד"

הבכירים במנורה שנחקרו בפרשת ההסתדרות: מנכ"ל הקבוצה, יו"ר חברת הביטוח ומנהלת אגף הבריאות

מנכ"ל חברת ההחזקות ארי קלמן, יו"ר חברת הביטוח יהודה בן אסייג והמשנה למנכ"ל ומנהלת אגף הבריאות אורית קרמר נחקרו ביום שלישי בלהב 433 במסגרת פרשת השחיתות בהסתדרות "יד לוחצת יד" • לפי המשטרה, מנורה מבטחים חשודה "בביצוע עבירות מתחום השחיתות הציבורית"

נתנאל אריאל 08:55
ארי קלמן, מנכ''ל מנורה מבטחים / צילום: איל יצהר
ארי קלמן, מנכ''ל מנורה מבטחים / צילום: איל יצהר

שלושת הבכירים בחברת הביטחו מנורה מבטחים שנחקרו שלשום במשטרה בפרשת השחיתות בהסתדרות "יד לוחצת יד" הם מנכ"ל חברת ההחזקות ארי קלמן, יו"ר חברת הביטוח יהודה בן אסייג, והמשנה למנכ"ל ומנהלת אגף הבריאות אורית קרמר.

הכלכלה שתלויה במניה אחת והמדד שזינק ב־90%: הבורסות הכי חזקות והכי חלשות של 2025
בית השקעות הגדול בעולם: תשכחו כל מה שידעתם על פיזור
קרנות הנאמנות לא מסתפקות ברווחים שזינקו ושוב מעלות את דמי הניהול

לפי המשטרה מנורה מבטחים חשודה "בביצוע עבירות מתחום השחיתות הציבורית" כשאת החקירה מנהלת היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433. השלושה קיבלו זימון לחקירה במשטרה ביום שלישי בבוקר ונחקרו. במקביל המשטרה הגיעה למשרדי חברת הביטוח "וביקשה מסמכים ומידעים", כך על פי דיווח החברה לבורסה.

לגלובס נודע כי שני חוקרים הגיעו למשרדי מנורה עם רשימה של מידע ומסמכים שביקשו לקבל. הם עלו לקומת ההנהלה שנמצאת בקומות הגבוהות של בניין החברה, אך לא הפכו שולחנות או החרימו ציוד. ככל הנראה לא בוצע חיפוש נרחב במשרדים. כשהחוקרים הבינו שייקח זמן להוציא את הפרטים המבוקשים, הם עזבו את המקום וביקשו שהחברה תודיע להם כשהחומרים מוכנים ותעביר להם את המידע.

יחסי "תן וקח"

פרשת ההסתדרות התפוצצה בתחילת החודש שעבר, כאשר המשטרה עצרה את יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד ואת סוכן הביטוח המקורב לליכוד, עזרא גבאי, כמו גם את אשתו של יו"ר ההסתדרות, הילה קניסטר בר-דוד, ובכירים בארגון. המשטרה חושדת, בין היתר, כי במסגרת יחסי "תן וקח", בכירים בהסתדרות סייעו להעביר עובדים לסוכנות הביטוח של גבאי, בתמורה לטובות הנאה ולהשפעה של גבאי על מינוי דירקטורים מטעם ועדי עובדים.

גבאי עומד בראש אחת מסוכנויות הביטוח הפרטיות הגדולות בישראל (שאינה בשליטת חברות הביטוח), שהיקף ההכנסות שלה מוערך בשוק בעשרות מיליוני שקלים בשנה. הוא מקושר היטב לצמרת ההסתדרות וגם למרכז הליכוד, לעיריות ולחברות ממשלתיות.

על-פי החשד, גבאי פעל לכאורה למנות דירקטורים בחברות ממשלתיות שאליהן היה מקורב, מקרב ראשי ועדים בהסתדרות, בתמורה לכך שאותם ראשי ועדים פעלו להעביר עובדים מרשויות מקומיות, מחברות ממשלתיות ומתאגידים לסוכנות הביטוח.

ממנורה מבטחים נמסר: "כאמור, שלושת בכירי החברה התבקשו על ידי המשטרה להגיע לחקירה וכך כמובן עשו. השלושה הם אנשי מקצוע מוערכים בעלי ניסיון רב של עשרות שנים ומוניטין מצוין. מנורה ואנשיה ימשיכו לשתף פעולה כנדרש ויספקו כל מידע שיתבקש, כפי שנעשה עד כה".

*** חזקת החפות: ארנון בר-דוד, הילה קניסטר בר-דוד, עזרא גבאי, אסף גבאי, הנחקרים מחברת מנורה ויתר החשודים בפרשה הם בגדר חשודים בלבד, לא הואשמו ולא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.