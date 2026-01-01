שלושת הבכירים בחברת הביטחו מנורה מבטחים שנחקרו שלשום במשטרה בפרשת השחיתות בהסתדרות "יד לוחצת יד" הם מנכ"ל חברת ההחזקות ארי קלמן, יו"ר חברת הביטוח יהודה בן אסייג, והמשנה למנכ"ל ומנהלת אגף הבריאות אורית קרמר.

לפי המשטרה מנורה מבטחים חשודה "בביצוע עבירות מתחום השחיתות הציבורית" כשאת החקירה מנהלת היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433. השלושה קיבלו זימון לחקירה במשטרה ביום שלישי בבוקר ונחקרו. במקביל המשטרה הגיעה למשרדי חברת הביטוח "וביקשה מסמכים ומידעים", כך על פי דיווח החברה לבורסה.

לגלובס נודע כי שני חוקרים הגיעו למשרדי מנורה עם רשימה של מידע ומסמכים שביקשו לקבל. הם עלו לקומת ההנהלה שנמצאת בקומות הגבוהות של בניין החברה, אך לא הפכו שולחנות או החרימו ציוד. ככל הנראה לא בוצע חיפוש נרחב במשרדים. כשהחוקרים הבינו שייקח זמן להוציא את הפרטים המבוקשים, הם עזבו את המקום וביקשו שהחברה תודיע להם כשהחומרים מוכנים ותעביר להם את המידע.

יחסי "תן וקח"

פרשת ההסתדרות התפוצצה בתחילת החודש שעבר, כאשר המשטרה עצרה את יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד ואת סוכן הביטוח המקורב לליכוד, עזרא גבאי, כמו גם את אשתו של יו"ר ההסתדרות, הילה קניסטר בר-דוד, ובכירים בארגון. המשטרה חושדת, בין היתר, כי במסגרת יחסי "תן וקח", בכירים בהסתדרות סייעו להעביר עובדים לסוכנות הביטוח של גבאי, בתמורה לטובות הנאה ולהשפעה של גבאי על מינוי דירקטורים מטעם ועדי עובדים.

גבאי עומד בראש אחת מסוכנויות הביטוח הפרטיות הגדולות בישראל (שאינה בשליטת חברות הביטוח), שהיקף ההכנסות שלה מוערך בשוק בעשרות מיליוני שקלים בשנה. הוא מקושר היטב לצמרת ההסתדרות וגם למרכז הליכוד, לעיריות ולחברות ממשלתיות.

על-פי החשד, גבאי פעל לכאורה למנות דירקטורים בחברות ממשלתיות שאליהן היה מקורב, מקרב ראשי ועדים בהסתדרות, בתמורה לכך שאותם ראשי ועדים פעלו להעביר עובדים מרשויות מקומיות, מחברות ממשלתיות ומתאגידים לסוכנות הביטוח.

ממנורה מבטחים נמסר: "כאמור, שלושת בכירי החברה התבקשו על ידי המשטרה להגיע לחקירה וכך כמובן עשו. השלושה הם אנשי מקצוע מוערכים בעלי ניסיון רב של עשרות שנים ומוניטין מצוין. מנורה ואנשיה ימשיכו לשתף פעולה כנדרש ויספקו כל מידע שיתבקש, כפי שנעשה עד כה".

*** חזקת החפות: ארנון בר-דוד, הילה קניסטר בר-דוד, עזרא גבאי, אסף גבאי, הנחקרים מחברת מנורה ויתר החשודים בפרשה הם בגדר חשודים בלבד, לא הואשמו ולא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.