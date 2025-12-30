פרשת השחיתות בהסתדרות במסגרת פרשת יד לוחצת יד מגיעה גם לחברת הביטוח מנורה מבטחים. שלושה מבכירי חברת הביטוח השלישית בגודלה בישראל נחקרו היום באזהרה במשטרה, ושוחררו בינתיים בתנאים מגבילים, לאחר שהבוקר היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 ביצעה חיפוש במשרדי החברה. במשטרה מציינים כי החקירה היא "בחשד לביצוע עבירות מתחום השחיתות הציבורית".

בדיווח שפרסמה מנורה מבטחים ציינה החברה כי הבוקר "הגיעו חוקרי משטרת ישראל למשרדי החברה, וביקשו מסמכים ומידעים, במסגרת חקירת פרשת ההסתדרות" והודו כי גם "נושאי משרה בכירים זומנו לחקירה".

כזכור, פרשת ההסתדרות התפוצצה בחודש שעבר, כאשר המשטרה עצרה את בר-דוד ואת סוכן הביטוח המקורב לליכוד, עזרא גבאי, כמו גם את אשתו של יו"ר ההסתדרות, הילה קניסטר בר-דוד, ובכירים בארגון. המשטרה חושדת, בין היתר, כי במסגרת יחסי "תן וקח", סייעו בכירים בהסתדרות להעביר עובדים לסוכנות הביטוח של גבאי, בתמורה לטובות הנאה ולהשפעת גבאי על מינוי דירקטורים מטעם ועדי עובדים.

גבאי עומד בראש אחת מסוכנויות הביטוח הפרטיות הגדולות בישראל (שאינה בשליטת חברות הביטוח), שהיקף ההכנסות שלה מוערך בשוק בעשרות מיליוני שקלים בשנה. הוא מקושר היטב לצמרת ההסתדרות וגם למרכז הליכוד, לעיריות ולחברות ממשלתיות.

כך למשל, בין הרבים שהשתתפו באירועים שלו ושאינם חשודים בפרשה היו השרים מיקי זוהר, אלי כהן, גדעון סער, דוד ביטן, דוד אמסלם, אופיר אקוניס ואחרים וכן ראשי ערים. לאירועים הללו הגיעו גם שורת בכירים בעולם הביטוח שאינם חשודים בפרשה.

הסוכנות, שהוקמה ב־2003, נחשבת ל"סוכנות גדולה בתחום האלמנטרי כמו של קבלנים, עיריות ומכרזי ממשלה גדולים", אמר אז לגלובס גורם בשוק שמכיר היטב את איש העסקים. היא עוסקת בתחומים הקלאסיים כמו ביטוח בריאות קולקטיבי, ביטוח אלמנטרי, פנסיה, גמל השתלמות ועוד.

המשטרה חקרה שלושה מבכירי מנורה

על־פי החשד, גבאי פעל לכאורה למנות דירקטורים בחברות ממשלתיות שאליהן היה מקורב, מקרב ראשי ועדים בהסתדרות, בתמורה לכך שאותם ראשי ועדים פעלו להעביר עובדים מרשויות מקומיות, מחברות ממשלתיות ומתאגידים לסוכנות הביטוח.

את הכסף הגדול שנמצא בתחום אפשר לראות בהיקף הכספים הגדול שההסתדרות חולשת עליו. בקרנות של חברי ההסתדרות, שנקראות הקרנות המפעליות, מנוהלים כיום כ־110 מיליארד שקל, במגוון קופות גמל וקרנות השתלמות כמו של המורים והגננות, עובדי הקבע, שופטים ומשפטנים, עובדי רשויות מקומיות, עובדי בנקים ואוניברסיטאות, אקדמאים, עובדי חברת החשמל, רכבת ישראל, אחים ואחיות, רופאים ועוד.

מהמשטרה נמסר כי "במסגרת תיק "יד לוחצת יד" ביצעה הבוקר היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 חיפוש בחברה ציבורית. כמו כן, זימנה וחקרה באזהרה שלושה מבכיריה. "החקירה בעניינה של החברה, הינה בחשד לביצוע עבירות מתחום השחיתות הציבורית. עם סיום חקירתם שוחררו בתנאים".

לגלובס נודע כי שני חוקרים הגיעו למשרדי מנורה עם רשימה של מידע ומסמכים שביקשו לקבל. הם עלו לקומת הנהלת החברה שנמצאת בקומות הגבוהות של בניין החברה, אך לא הפכו שולחנות או החרימו ציוד. ככל הנראה לא בוצע חיפוש נרחב במשרדים. כשהבינו החוקרים שייקח זמן להוציא את הפרטים המבוקשים הם עזבו את המקום וביקשו שהחברה תודיע להם כשהחומרים מוכנים ותעביר להם את המידע.

* חזקת החפות: ארנון בר-דוד, הילה קניסטר בר-דוד, עזרא גבאי, אסף גבאי ויתר החשודים בפרשה הם בגדר חשודים בלבד, לא הואשמו ולא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.