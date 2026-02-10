מניית התוכנה שעשויה לזנק ב-80%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:20

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת. החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים הבוקר בסמוך לרמת הבסיס.

אתמול, הבורסה בתל אביב ננעלה בעליות שערים. המדדים המובילים עלו, בהובלת מניות הטכנולוגיה, שהתאוששו במקביל גם בשווקים שמעבר לים, לאחר הצניחה החדה שנרשמה בשבוע שעבר במניות התוכנה. מדד ת"א 35 זינק בכ-1.7% וננעל במרחק מזערי משיא כל הזמנים שלו (העומד על 4,120 נקודות), בעוד מדד ת"א 90 הוסיף לערכו כ-1.1%.

העליות היו רוחביות וכלל המדדים הענפיים סיימו את היום בטריטוריה חיובית, כאשר בלטו במיוחד לחיוב מדדי הטכנולוגיה והקלינטק, עם עליות של כ-2.7% וכ-2.1%, בהתאמה. מדדי רשתות השיווק והבנקים התקדמו בכ-1.9% ובכ-1.7%, בהתאמה, ומדד הביטחוניות התאושש מעט מהירידות של שבוע שעבר וטיפס בכ-1.5%.

מניית חברת השבבים הדואלית טאואר זינקה בכ-11%, לאחר שחזרה עם פער ארביטראז' חיובי בעקבות הריבאונד בוול סטריט בסוף השבוע. החברה הודיעה בשבוע שעבר על שיתוף פעולה עם ענקית השבבים אנבידיה ונסחרת מאז במומנטום חיובי.

מניית קבוצת אקשרטיין טיפסה במהלך המסחר, לאחר שזכתה להמלצה מבית ההשקעות מיטב. רינת שילה, אנליסטית בכירה במיטב ברוקראז', מעריכה כי החברה תצמח משמעותית ושיעור הרווחיות שלה יחזור לרמות דו־ספרתיות ואת שווי המניה בכ־10.4 שקל, אפסייד של 33% על מחיר השוק. לדבריה, "במגזר ההנדסה נמשכת מגמת הגידול בתחום אמצעי המיגון והאלמנטים המתועשים, וצפוי גידול מתמשך בביקוש למוצרי תחום הבנייה המתועשת עם סיום המלחמה ותחילת שיקום ומיגון המבנים באזור עוטף עזה ובצפון הארץ".

שילה ציינה כי בשנתיים הקרובות, ייכנסו לפעילות גם מספר מפעלים של החברה, אשר "יאפשרו גידול בכושר הייצור, לצד התייעלות וצמצום בהוצאות כוח אדם". אקרשטיין צפויה ליהנות, לדבריה, מהקצאת תקציבי ענק להקמת תשתיות בארץ, בהיקפים של מעל 500 מיליארד שקל, וכן מהוצאות מיגון הגבולות בהיקף של 19 מיליארד שקל. שילה מציינת כי מגזר התעשיה בחו"ל של אקרשטיין הפסדי, אך יש לו השפעה מועטה. לדבריה, מגזר הנדל"ן בשווי ספרים של 850 מיליון שקל, "טומן בחובו פוטנציאל שווי נוסף עם ייזום ב'בית הצומת' בהרצליה ומגדלי אקשרטיין".

עוד ריכזה עניין מניית דלק קבוצה , השותפה באמצעות ניו־מד במאגר לוויתן. יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק, נשא דברים בכנס משקיעים שערכו דלק וניו־מד, ואמר כי בקבוצה "מאמינים בפוטנציאל להימצאות נפט בפרויקט 'לוויתן עמוק', בעומק של 7.2 קילומטר". הוא ציין כי מדובר בעומק גדול משמעותית מזה שבו בוצעו עד כה התגליות במאגר לוויתן, שנעו בין 4,200 ל־4,700 מטר.

הבורסה בניו יורק ננעלה אתמול בעליות שערים, בהובלת מניות הטכנולוגיה, שהמשיכו להתאושש לאחר הריבאונד שרשמו ביום שישי האחרון. מדד הנאסד"ק קפץ בכ-1%, ה-S&P 500 הוסיף לערכו כ-0.5% והדאו ג'ונס רשם עלייה מזערית לשיא חדש של כל הזמנים; זאת, לאחר שביום שישי האחרון, הוא חצה לראשונה את רף ה-50 אלף נקודות.

רבות מהשחקניות המרכזיות בתחומי ה-AI והשבבים רשמו עליות, ביניהן אנבידיה , מיקרוסופט , AMD , ברודקום ופלנטיר . מנגד, מיקרון , אמזון ואפל סיימו את היום בירידות.

ענקית הענן אורקל בלטה לחיוב במיוחד וזינקה בכ-10%, לאחר שחברת הפיננסים D.A. Davidson שדרגה את ההמלצה שלה על המניה מ'נייטרלי' ל'קנה', בשל אופטימיות סביב OpenAI והחברות הקשורות אליה (אורקל ו-OpenAI חתמו בסוף השנה שעברה על עסקת ענק בהיקף של 300 מילאירד דולר).

סמיר סמאנה, אסטרטג שווקים גלובלי בכיר בבנק ההשקעות וולס פארגו, התייחס להתנהגות של שוק המניות האמריקאי בימים האחרונים, ואמר לבלומברג כי "כשיש מכירות כמו אלו שנראו במגזר הטכנולוגיה לאחרונה, בדרך כלל רואים רצפי עליות כריפלקס (knee-jerk rallies). ימים יגידו האם יהיה צורך בבחינה מחדש, או שמא מספיק ערך נוצר".

סם סטובאל, אסטרטג השקעות ראשי ב-CFRA Research, אמר ל-CNBC: "המשקיעים אומרים לעצמם, 'אוקיי, חווינו התאוששות אדירה. האם המגמה תחזיק מעמד? האם זה משהו שאני עלול להישאב אליו ורק לגמור מובס, או שזו באמת הזדמנות קנייה נוספת?'". סטובאל התייחס למכפיל הרווח העתידי של סקטור ה-IT ב-S&P 500 וציין כי "עברנו מפרמיה של 17% לדיסקאונט של 8%. אפשר לומר, 'וואו, זה די טוב, אולי זה עדיין לא ממש הזמן לצאת ממניות הטכנולוגיה'".

יום רע עבר על המניות הישראליות בוול סטריט: חברת הפינטק פאגאיה וחברת התוכנה מאנדיי צנחו שתיהן במעל 20%, לאחר שהתחזיות שפרסמו לרבעון הראשון של 2026 היו חלשות מצפי האנליסטים.

למרות שמאנדיי הציגה תוצאות טובות ברבעון הרביעי ועקפה את צפי האנליסטים, כאמור, התחזית שפרסמה אכזבה את המשקיעים. החברה מצפה לרשום ברבעון הראשון של 2026 הכנסות של 338-340 מיליון דולר, נמוך מתחזיות האנליסטים לכ-343 מיליון דולר, עם רווח תפעולי Non-GAAP של 37-39 מיליון דולר. בשנת 2026 החברה צופה צמיחה של 18%-19% להכנסות של 1.452-1.462 מיליארד דולר, נמוך מתחזיות האנליסטים שעומדות על 1.48 מיליארד דולר, עם רווח תפעולי של 165-175 מיליון דולר ותזרים חופשי מתואם של 275-290 מיליון דולר.

פאגאיה הציגה ברבעון הרביעי הכנסות של 335 מיליון דולר, צמיחה של 20% ובתוך טווח התחזיות (אם כי קרוב לרף התחתון), וה-EBITDA המתואם הסתכם ב-98 מיליון דולר (מעט מתחת לתחזיות). שנת 2025 הסתיימה עם צמיחה של 26% להכנסות של 1.3 מיליארד דולר, מעבר מהפסד לרווח נקי GAAP של 81.4 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של 371 מיליון דולר. ברבעון הראשון פאגאיה צופה הכנסות של 315-335 מיליון דולר, נמוך מתחזיות האנליסטים. השנה כולה תסתיים עם הכנסות של 1.4-1.575 מיליארד דולר, לעומת תחזית האנליסטים ל-1.52 מיליארד דולר.

באסיה, הבורסות נסחרות במגמה חיובית. הניקיי היפני ממשיך בראלי שלו בעקבות ניצחונה של הנשיאה סנאה טקאיצ'י בבחירות במדינה ומזנק בכ-2.5%. המדד נמצא במרחק לא רב מרף ה-58 אלף נקודות. מדד ההנג סנג עולה בכ-0.6%, בורסת שנגחאי מתקדמת בכ-0.2% והקוספי הדרום־קוראיני מטפס בכ-0.7%. מניית ענק ההשקעות היפני סופטבנק מזנקת במעל 10%, לאחר שחברה־בת שלו העלתה את תחזיותיה לשנת הכספים המסתיימת ב-31 במרץ. המניה משלימה כך עלייה של מעל 15% ביומיים.

2. שוקי האג"ח

שוק החוב הממשלתי נסחר במגמה שלילית, כאשר אג"ח ממשלת ישראל לעשר שנים (סדרה 1035 שתיפרע באוקטובר 2035) נסחרה בירידה חדה יחסית של 0.1%, אך מתחילת השנה עדיין עלתה בשיעור נאה של 1.5%. התשואה לפדיון שלה עדיין נמוכה ועומדת על 3.8%.

נזכיר כי בספטמבר אשתקד, ערב ההסכם להשבת החטופים משבי חמאס, עוד נסחרה האיגרת בתשואה לפדיון של 4.2%. הירידה בתשואה מגלמת ירידה במפלס הסיכון בעיני המשקיעים, והנסיגה - עשויה להיות בשל מימוש רווחים או חשש מסוים מהתלקחות במפרץ, בין ארה"ב לאיראן.

ועדיין מי שרכש, למשל, את מדד תל בונד 20, בו עשרים אגרות החוב הקונצרניות הגדולות בבורסה, רשם תשואה נאה של 6.4% בסיכום השנה החולפת.

בשוק החוב האמריקאי, האג"ח הממשלתיות נסחרו בסמיכות לרמת הבסיס שלהן. התשואה לעשר שנים הייתה יציבה ברמה של 4.2%, בעוד התשואה לשנתיים ירדה בקרוב לנקודת בסיס אחת לרמה של 3.48%. בבלומברג דווח אתמול כי הרגולטורים בסין ייעצו למוסדות הפיננסים במדינה להפחית את חשיפתם לאג"ח הממשלתיות של ארה"ב; בדיווח צוין כי לפי גורמים המעורים בעניין, הסיבה להמלצה נעוצה בסיכוני ריכוזיות ובתנודתיות בשווקים.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל התחזק אתמול מול הדולר בכ-1%, ושערו נעמד על 3.08 שקלים. ההתחזקות באה, בין היתר, על רקע היחלשות הדולר מול יתר מטבעות העולם - בפרט מול הין היפני, שהתחזק בעקבות הניצחון של נשיאת יפן סנאה טקאיצ'י בבחירות במדינה. הבוקר, השקל נחלש מעט ושער הדולר עומד על 3.09 שקלים.

מחירי הנפט קפצו אתמול במעל 1.5%, לאחר שמחלקת התעבורה האמריקאית פרסמה אזהרה לספינות הנושאות את דגל ארה"ב, להתרחק ככל הניתן מטריטוריה איראנית במסעותיהן דרך מצרי הורמוז ומפרץ עומאן. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד כעת על כ-64.6 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד כעת על כ-69.2 דולר. הבוקר, המחירים רושמים ירידות קלות.

מחירי המתכות היקרות רשמו עליות, בעוד הם מנסים להתאושש מהצניחה ההיסטורית שרשמו לפני כשבוע וחצי. הכסף עלה בכ-7% ומחירו עמד על כ-82 דולר לאונקיה, בעוד הזהב עלה בכ-2% ונסחר סביב 5,050 דולר לאונקיה. הבוקר, המחירים יורדים קלות.

בשוק הקריפטו, הביטקוין יורד הבוקר בכ-2% ונסחר מעט מתחת לרף ה-70 אלף דולר. האת'ריום יורד גם הוא בשיעור דומה ונסחר סביב 2,090 דולר.

4. מאקרו

השווקים ממשיכים לצפות לדוח התעסוקה הקריטי שיפורסם מחר בארה"ב, אשר לו השפעה מכרעת על המשך המדיניות המוניטרית של הפדרל ריזרב. לפי CNBC, הכלכלנים שנסקרו על־ידי דאו ג'ונס צופים כי הדוח יצביע על תוספת של 60 אלף משרות חדשות לחודש ינואר, לאחר תוספת של 50 אלף משרות שנרשמה בדצמבר. שיעור התעסוקה צפוי להישאר יציב על רמה של 4.4%.

כריס לרקין, אנליסט ב-E-Trade מבית מורגן סטנלי, אמר לבלומברג כי "דוח תעסוקה פושר כנראה לא ישפיע במיוחד על השווקים, אבל סוחרים שמצפים שהמניות יקפצו על רקע מספרים חלשים צריכים לקחת בחשבון את האפשרות ששוק מניות תנודתי עשוי פשוט להתייחס לחדשות טובות כטובות ולחדשות רעות כרעות".

עוד בגזרת נתוני המאקרו של ארה"ב, המשקיעים יסבו את תשומת לבם לנתוני המכירות הקמעונאיות שיפורסמו בצהרי היום.

בישראל, השכר הממוצע ירד בנובמבר ב־0.1% לעומת החודש הקודם, מרמה של 13,608 שקל בחודש ל־13,588 שקל. בבית ההשקעות פסגות מציינים כי "עם זאת בהסתכלות שנתית, קצב הגידול בשכר קפץ בחזרה ל־4.6%, לעומת 2.8% באוקטובר". הסיבה לנתוני נובמבר לדבריהם היא "שבחודש זה נרשמת בד"כ ירידה בשכר. כך שבניכוי עונתיות (חודש נובמבר), השכר הממוצע בכלל טיפס לשיא חדש של 14,106 שקל, עלייה של 0.2% מאוקטובר".

אבל הבשורות הטובות ביותר בנתוני השכר האחרונים, אומרים בפסגות, "נמצאות בנתוני השכר הריאלי שייתכן ומתחיל להראות סימני התאוששות. כזכור, השכר הריאלי הממוצע נשחק באופן משמעותי, בשל האינפלציה הגבוהה. בפסגות מציינים כי "הגידול השנתי בשכר הריאלי עמד בנובמבר על 2.2%, זינוק מ־0.3% שנרשם באוקטובר ודומה לרמה שנרשמה בפעם האחרונה רק באוקטובר 2024. התאוששות בשכר הריאלי צפויה לתמוך בהמשך הגידול בצריכה הפרטית ולצמצום בפער התוצר".

5. תחזית

מניית חברת האדטק אפלובין , שצנחה בחדות יחד עם יתר מניות התוכנה בשבוע שעבר, זינקה אתמול במעל 10%. הזינוק מגיע לאחר שג'יימס היני, אנליסט בבנק ההשקעות ג'פריס, ציין כי מדובר ב"הזדמנות קנייה מצוינת" וקבע לה מחיר יעד של 860 דולר - המשקף אפסייד של מעל 80% לעומת מחירה הנוכחי.

מניית אפלובין ירדה מתחילת השנה בכ-30%, על רקע חששות שהביעו המשקיעים מפני פגיעה פוטנציאלית של ה-AI במודל העסקי של החברה. אך היני מעריך שהדאגות סביב פלטפורמות מתחרות כמו CloudX, גוגל ג'יני ו-Meta Audience Network הינן "סיכונים מנופחים יתר על המידה" שיצרו עיוות במחיר המניה.

במסמך שפרסם, ציין היני כי אפלובין נסחרת במכפיל 15 על הערכות ה-EBITDA שלו לשנת הכספים 2027. הוא מאמין שהחברה תכה באופן משמעותי את תחזיות ההכנסות ברבעון הרביעי, בהתבסס על תוצאות סקרים חיוביות ובדיקות מומחים שנערכו לגבי פעילות הגיימינג ופעילות המסחר האלקטרוני שלה.