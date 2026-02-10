מגה די סי, חברת בינוי חוות השרתים של צחי נחמיאס, הודיעה כי נחתם ההסכם לבניית מבנה חוות שרתים עבור אנבידיה בפארק התעשייה מבוא כרמל. החברה לא התייחסה לפרטים נוספים או לסכומים, אך לפי ההערכה מדובר בהשקעה כוללת של 1.5 מיליארד שקל מצד אנבידיה, עבור חווה שעשויה להיות אחת הגדולות בישראל עם היקף צריכת חשמל כוללת של 64 מגוואט.

ההערכה היא כי לא מדובר בבניית חוות שרתים מן היסוד ועד הטפחות, כפי שבונה מגה די סי באזור התעשייה מודיעין, בית שמש או בצומת ראם (מסמיה). במקרה זה מדובר על בניית השלד בלבד, כאשר אנבידיה היא החברה היזמית של הפרויקט - היא המתכננת, מנהלת הפרויקט וזו שבוחרת את הקבלנים השונים. כפי שחשפה מגה אור בדיווחיה לבורסה, מדובר על קרקע שמלכתחילה נמצאה בבעלותה, הסמוכה לחוות השרתים הותיקה של אנבידיה, הממוקמת לא הרחק משם ופועלת בהספק חשמלי של 32 מגוואט. ייתכן כי העובדה שמדובר בבניית השלד בלבד, שלפי ההערכה עלותו נמוכה הרבה יותר מעלות החווה, יכולה להסביר מדוע מגה די סי איננה מפרטת את תמלוגיה, שיעמדו על סכום נמוך יותר.

השותפות בין אנבידיה למגה אור די סי הופכת את החברה שבראשות צחי נחמיאס לאחת מבונות חוות השרתים המרכזיות בישראל - לאחר תקופה ארוכה שבה עיקר פעילות החברה התמקדה במחסנים לוגיסטיים. באוקטובר האחרון השיק נחמיאס עם אנבידיה ונביוס חוות שרתים בהיקף של 8 מגוואט במודיעין, וכפי שנחשף בגלובס היא מתכננת הקמה של חוות שרתים גדולה בבית שמש בהספק חשמלי של עד 220 מגוואט בתוך כעשור, כאשר בשלב הראשון ייבנו מתקנים בהיקף צריכת חשמל של 20 מגוואט בעלות של 200 מיליון דולר. מגה אור די סי מתכננת הקמה של חוות שרתים נוספת בהיקף של 32 מגוואט בפארק התעסוקה יואב הסמוך לצומת ראם (מסמיה) וכן חוות שרתים נוספת באזור חיפה בהיקף של 16 מגוואט.