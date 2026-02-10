הדד ליין הגיע - האם האקזיט בתולדות המדינה יאושר סופית?

ארבעה יזמים, כאלפיים חמש מאות עובדים ועוד מאות משקיעים מחכים ליום הזה כבר קרוב ל-11 חודשים: היום (ג') צפויה ועדת ההגבלים של האיחוד האירופי להחליט האם לאשר את עסקת הרכישה של וויז הישראלית על ידי גוגל, או אם לפתוח בחקירת הגבלים עסקיים נגדה, מה שעלול להוביל גם לביטול העסקה במקרה קיצון.

אם תאושר העסקה, ייזכר היום הזה כיום היסטורי שבו יצאה סוף סוף לדרך עסקת המכירה הגדולה ביותר אי פעם של חברת סטארט-אפ, ומן הסתם גם לאקזיט הגדול בישראל. ארבעת היזמים - אסף רפפורט, ינון קוסטיקה, עמי לוטבק ורועי רזניק - יוכלו לנשום לרווחה ולצפות להכנסה של יותר מ-2 מיליארד דולר לפני מס, וגם ברשות המסים יוכלו לברך על צפי להכנסות של יותר מ-9 מיליארד שקל, בעיקר ממיסוי המייסדים, כמה מהעובדים הוותיקים וכמה מהמשקיעים.

כבר כיום, עוד לפני אישורה של העסקה, ממוקמים ארבעת היזמים במקום ה-1,841 ברשימת המיליארדרים של פורבס עם הון של 2.2 מיליארד דולר המבוסס על הנחה שכל אחד מהם מחזיק ב- 10% ממניות החברה. יחד עם זאת, ההנחה בתעשייה היא שהם מחזיקים בין 7% ל-8% מהמניות כל אחד, לאחר שמכרו אחוזים בודדים ממניות החברה בסיבוב הסקנדרי (שניוני) הגדול שנסגר רק כמה חודשים לפני הרכישה.

בין המרוויחים האפשריים מהעסקה יהיו גם 2,500 העובדים, מהם כ-500 עובדים במרכז הפיתוח של החברה ברחוב דובנוב בתל אביב. מלבדם, יכניסו קרנות ההון סיכון הזרות את החלק הארי מהתקבולים בעסקה: קרן אינדקס תצא עם כ-3.5 מיליארד דולר, סקויה עם 3.2 מיליארד, אינסייט עם 2.8 ולייטספיד עם 1.2 מיליארד דולר. סייברסטארטס, קרן ההון סיכון של גילי רענן, איש סקויה לשעבר, היא הקרן הישראלית היחידה (למעט הקרן הפסיבית סרקה) שתייצר הכנסות משמעותיות מהעסקה, לאחר שהייתה המשקיעה הראשונה בוויז - היא תכניס 1.28 מיליארד דולר.

הגלגל יתהפך?

היום הזה יכול להסתיים באופן דרמטי גם בכיוון ההפוך. האיחוד האירופי עשוי שלא לאשר כעת את העסקה ולפתוח בחקירת הגבלים עסקיים שעלולה לקחת חודשים. הדבר לא בהכרח יסתום את הגולל על העסקה, אך עשוי לעכב אותה ובעיקר לפגוע בוויז ובגוגל שיצטרכו להתייצב לשימועים ולהציג מסמכים וקוד תוכנה.

וויז עשויה להיפגע גם מהמשך אי הוודאות בקרב לקוחותיה, בעיקר אלה שצורכים את שירותיה מעננים המתחרים לגוגל, כמו אלה של מיקרוסופט, אמזון או אורקל שממשיכים להתנהל בחוסר ודאות לגבי גורלו של המוצר. זאת, על אף שגוגל הבטיחה בעבר שגם לאחר הרכישה היא תמשיך לנהל את מוצר הסייבר של וויז באופן נייטרלי ושוויוני כלפי העננים המתחרים.

בכל מקרה שבו תבוטל העסקה, וויז תזכה לפיצוי של 3.2 מיליארד דולר שיועברו לקופתה. הדבר יסייע לשקם את תדמיתה של החברה במקרה של ביטול העסקה אך לא יתורגם לאקזיט לבעלי המניות ולמייסדים.