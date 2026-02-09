מניית מאנדיי , שנמצאת במומנטום שלילי על רקע החשש מפגיעה של AI בעסקיה, נופלת שוב בטרום מסחר בנאסד"ק בעקבות תחזיות מאכזבות שסיפקה. החברה, בניהולם של המייסדים ערן זינמן ורועי מן, מצפה לרשום ברבעון הראשון של 2026 הכנסות של 338-340 מיליון דולר, נמוך מתחזיות האנליסטים לכ-343 מיליון דולר, עם רווח תפעולי Non-GAAP של 37-39 מיליון דולר.

● 30 המניות שעושות בית ספר לנאסד"ק וה-S&P 500

● אחרי הטלטלה במניות התוכנה. על מי האנליסטים בכל זאת מהמרים לחיוב?

בשבוע שעבר נפלה מניית מאנדיי לשפל של מעל 3 שנים וחזרה להיסחר מתחת למחיר של 100 דולר, על רקע התגברות החששות בשוק מכך שחברות תוכנה ארגונית ייפגעו מכלי AI חדשים. מאנדיי, שפיתחה מעין מערכת הפעלה לעבודה שמיועדת לניהול משימות ארגוניות, סומנה כאחת הנפגעות האפשריות והיא נסחרת כיום בשווי של 5.1 מיליארד דולר, לאחר שאיבדה 78% מהשיא של 2021 ו-36.8% מההנפקה שלה באותה שנה.

לאחר פרסום הדוחות הכספיים ל-2025, המניה המשיכה במומנטום השלילי. למרות שהחברה הציגה תוצאות טובות ברבעון הרביעי ועקפה את תחזיות השוק, התחזית קדימה מאכזבת את המשקיעים. מאנדיי מצפה לרשום ברבעון הראשון של 2026 הכנסות של 338-340 מיליון דולר, נמוך מתחזיות האנליסטים לכ-343 מיליון דולר, עם רווח תפעולי Non-GAAP של 37-39 מיליון דולר. בשנת 2026 החברה צופה צמיחה של 18%-19% להכנסות של 1.452-1.462 מיליארד דולר, נמוך מתחזיות האנליסטים שעומדות על 1.48 מיליארד דולר, עם רווח תפעולי של 165-175 מיליון דולר ותזרים חופשי מתואם של 275-290 מיליון דולר.

ברבעון הרביעי, מאנדיי צמחה ב-25% להכנסות של כ-334 מיליון דולר, ועקפה את התחזיות שמסרה בעבר ואת אלה של השוק. לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP) נרשם רווח נקי של 76.7 מיליון דולר, גבוה משמעותית מהרבעון המקביל, ועל בסיס Non-GAAP נרשם רווח נקי של 55 מיליון דולר, שהם 1.04 דולר למניה, 12 סנטים מעל תחזיות האנליסטים. הפער בין הרווח GAAP ל-Non-GAAP מוסבר בין היתר בתגמולים הוניים לעובדים בסך 39.5 מיליון דולר, ומנגד הטבת מס חד-פעמית בסך 61.2 מיליון דולר.

שיא בתזרים מזומנים

בסיכום שנת 2025 מאנדיי צמחה ב-27% להכנסות של כ-1.23 מיליארד דולר, רווח נקי GAAP של כ-119 מיליון דולר ורווח נקי Non-GAAP בסך כ-234 מיליון דולר, שהם 4.40 דולר למניה. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בשנת 2025 בכ-334 מיליון דולר, ובסוף השנה היו למאנדיי בקופה מעל 1.66 מיליארד דולר. מאנדיי הודיעה לפני כמה חודשים על תוכנית לרכישה עצמית של מניותיה ומתוך הסכום שאושר, 870 מיליון דולר, נותרו לה בסוף הרבעון הרביעי עוד 735 מיליון דולר זמינים לרכישה (ייתכן שבחלקם היא השתמשה מאז, על רקע היחלשות המניה).

מגמה שנמשכה במהלך השנה היא המעבר של מאנדיי ללקוחות גדולים יותר, ולפי נתוני החברה בסוף השנה מספר הלקוחות המשלמים עם ARR (הכנסות חוזרות שנתיות) של מעל 100 אלף דולר גדל ב-45% ל-1,756, ומספר הלקוחות עם ARR של מעל 500 אלף דולר גדל ב-74% ל-87.

"אנחנו מסכמים עוד שנה של ביצועים חזקים, עם צמיחה של 27% בהכנסות ושיעור רווח תפעולי Non-GAAP של 14%; לצד הרחבת היצע המוצרים שלנו וקצב אימוץ משמעותי של מוצרי ה-AI שלנו בשנת 2025", אמרו המייסדים והמנכ"לים המשותפים של מאנדיי, רועי מן וערן זינמן. "במקביל, אנחנו ממשיכים לצמוח בקרב לקוחות גדולים, המאמצים יותר מוצרים שלנו ובוחרים במאנדיי לניהול תהליכי העבודה המשמעותיים ביותר שלהם".

"הצגנו תוצאות פיננסיות חזקות לשנת 2025, עם צמיחה יציבה בהכנסות ושיא ברווח התפעולי Non-GAAP ובתזרים המזומנים", אמר אלירן גלזר, סמנכ"ל הכספים של מאנדיי. "בזמן שהתנודות בשערי החליפין והתחזקות השקל מול הדולר, עשויים להשפיע על המרווחים בטווח הקצר, הבסיס העסקי נותר בריא ואנחנו ממשיכים לראות מומנטום חיובי עם לקוחות גדולים".