המסחר ביום שישי התנהל בוול סטריט במגמה חיובית, אחרי מגמה שלילית ביום חמישי. במצטבר, בימים חמישי ושישי, המדדים המובילים בוול סטריט רשמו עלייה מתונה של בין 0.6% ל-1.2%.

אלה המניות הישראליות (ובעלות הזיקה לישראל) שבלטו במסחר:

טאואר טיפסה על רקע שיתוף פעולה עם אנבידיה

יצרנית השבבים הדואלית טאואר קפצה בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע ב-14.6%, אחרי שנחלשה מוקדם יותר באותו השבוע. בסיכום שבועי, המניה עלתה ב-3.2% למחיר של למעלה מ-139 דולר, שמשקף לחברה ממגדל העמק שווי שוק של 15.6 מיליארד דולר, שיא של שנים רבות.

טאואר, המנוהלת על־ידי ראסל אלוואנגר, צפויה לפרסם ביום רביעי הקרוב דוחות כספיים, ותחזיות האנליסטים הן להכנסות שנתיות של 1.57 מיליארד דולר ורווח נקי Non-GAAP של 2.18 דולר למניה.

ביום חמישי האחרון, טאואר פרסמה דיווח מעניין על שיתוף פעולה עם ענקית ה-AI אנבידיה. טאואר מייצרת שבבים שנדרשים לרכיבים בדאטה סנטרים. לפי ההודעה, אנבידיה משתפת פעולה עם טאואר כספקית רכיבי סיליקון פוטוניקס (SiPho) למודלי תקשורת אופטית לתשתיות AI ומרכזי נתונים. הרכיבים שטאואר תספק ישמשו במודולים של תקשורת אופטית במהירות 1.6 טרה־בייט לשנייה למרכזי הנתונים של בינה מלאכותית עבור תשתיות הרשת של אנבידיה. טאואר ציינה בדיווח כי פלטפורמת הסיליקון פוטוניקס שלה מציגה קצבי נתונים הגבוהים עד פי שניים בהשוואה לפתרונות סיליקון פוטוניקס קודמים, ומספקת רוחב פס ותפוקה מובילים לקישוריות אופטית, שמאיצים משמעותית את ביצועי ה-AI על גבי תשתיות אלה.

אלוואנגר מסר שטאואר ממשיכה להשקיע באופן משמעותי כדי לספק ללקוחות ביצועים, יכולת התרחבות ויכולת ייצור מובילות בפריסה עולמית. גלעד שיינר, סמנכ"ל בכיר, תחום הרשתות באנבידיה, מסר כי שיתוף הפעולה עם טאואר תומך בשרשרת האספקה ובמערך הפתרונות של אנבידיה, ומאפשר בנייה וייעול של תשתיות חדשניות של יישומי AI בקנה מידה רחב.

Teads נסחרה בתנודתיות ועלתה בעקבות שת"פ עם גוגל TV

מניית Teads (לשעבר אאוטבריין) נחלשה לרמות של שפל בשבוע האחרון, אך ביום חמישי, דיווח חיובי הקפיץ את המניה בתחילת יום המסחר בשיעור של יותר מ-30%. עם זאת, העליות החדות לא החזיקו מעמד, ובסיום המסחר המניה הסתפקה בעלייה מתונה של 1.9%. ביום שישי, המגמה החיובית החזיקה מעמד והמניה סיימה אותו עם עלייה של 9%. בסיום שבוע המסחר, המניה ננעלה במחיר המשקף לחברת האדטק שווי שוק של 62 מיליון דולר.

החברה, המנוהלת על־ידי דיוויד קוסטמן, מספקת פתרונות לתחום הפרסום הדיגיטלי ומתמקדת בתחום הטלוויזיות החכמות (CTV). ביום חמישי, היא דיווחה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם Google TV, שנועד לאפשר למפרסמים שעובדים עם החברה גישה נרחבת לפרסום במכשירי גוגל TV בשווקים מרכזיים, ביניהם ארה"ב ובריטניה. לדברי החברה, היא מגיעה כיום ליותר מ-500 מיליון מכשירים, ועד כה היא הובילה מעל 4,000 קמפיינים בטלוויזיה חכמה מאז 2023, ביניהם למותגים גלובליים כגון קרטייה, נסטלה ואייר פראנס.

כאמור, לפני העליות בסוף שבוע המסחר, המניה נחלשה לשפל. החברה, שהשלימה בשנה שעברה את רכישת חברת Teads ב-900 מיליון דולר, הציגה מאז השלמת המיזוג תוצאות שלא תאמו את הציפיות, עברה לתזרים שלילי מפעילות והודיעה על פיטורי עובדים. לפי תחזיות האנליסטים, Teads צפויה לסכם את שנת 2025 עם צמיחה של 46.5% בהכנסות ל-1.3 מיליארד דולר (בעקבות המיזוג), אך עם מעבר מרווח להפסד נקי למניה, בסך 55 סנט.

אנלייט קרובה לשיא אחרי עלייה של 32% מתחילת השנה

מניית אנלייט נסחרה ביום שישי בעלייה של 6.5% וסיימה שבוע מסחר תנודתי למדי עם עלייה של 8%, כאשר מתחילת השנה, היא כבר עלתה ב-32%. בסיום השבוע, המניה ננעלה במחיר של כ-60 דולר, קרוב לשיא כל הזמנים שגם אותו רשמה במהלך השבוע שעבר. חברת האנרגיה המתחדשת הונפקה בנאסד"ק ב-2023, לאחר שכבר נסחרה בבורסה בתל אביב. ההנפקה בוצעה לפי שווי של 2 מיליארד דולר, וכיום שווי החברה מגיע ל-8.2 מיליארד דולר. אנלייט היא כיום בין עשר החברות הישראליות בעלות השווי הגבוה ביותר בוול סטריט (וחברת האנרגיה המתחדשת הגדולה ביניהן).

אנלייט, שמנוהלת על־ידי עדי לויתן, עוסקת בייזום, הקמה והפעלה של פרויקטים לייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת. החברה צפויה לפרסם את הדוחות הכספיים שלה בשבוע הבא (17 בפברואר).