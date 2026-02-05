רגעים ספורים לפני עלות השחר ב־13 בנובמבר 2024, התפרצו סוכני FBI דרך דלת דירת הפנטהאוז של שיין קופלן במנהטן, פרצו לחדר השינה שלו וחטפו את הטלפון שלו.

תובעים פדרליים חקרו האם פלטפורמת ההימורים מבוססת הקריפטו שייסד, פולימרקט - שבה משתמשים יכולים להמר על כל דבר, מתוצאות הבחירות לנשיאות ועד לזהות שחקן ג'יימס בונד הבא - הפרה חוקים שנועדו למנוע הלבנת הון.

היום, ארבעה עשר חודשים לאחר מכן, מזלו של הבחור פרוע השיער בן ה־27 לא יכול היה להיות שונה יותר: משרד המשפטים ביטל את החקירה; דונלד טראמפ ג'וניור, שחברת הון הסיכון שלו היא בין המשקיעים בפולימרקט, הצטרף אליה כיועץ; החברה־האם של בורסת ניו יורק חתמה על עסקת השקעה שהעלתה את שוויה של פולימרקט ל־9 מיליארד דולר והפכה את קופלן למיליארדר; והסטארט־אפ שלו, שהיה זמן רב מחוץ להישג ידם של משתמשים אמריקאים, קיבל אישור להשיק אפליקציית הימורים עבורם.

"מכונת האמת העולמית" הגיעה למיינסטרים

עלייתה של פולימרקט מגיעה בתקופה שבה הימורים על ספורט, ביטקוין, בחירות וכמעט כל דבר נמצאים בכל מקום, והגבולות בין השקעות מסורתיות, קריפטו והימורים הולכים ומיטשטשים.

התחזיות הנגזרות מפעילות ההימורים של פולימרקט - קופלן כינה את הפעילות "מכונת אמת עולמית" - מופיעות כעת בכל מקום. אנליסטים וכלי תקשורת ארציים מצטטים אותן באופן קבוע. צופי גלובוס הזהב ראו אותן על מסכי הטלוויזיה שלהם. גוגל, X, הליגה הלאומית להוקי וכן דאו ג'ונס, המו"ל של הוול סטריט ג'ורנל, כולם יצרו שותפויות נתונים עם פולימרקט.

אך למרות כל הצלחתה במיינסטרים, פולימרקט לא הצליחה למגר את המחלוקת הקשורה לשווקים החופשיים שלה, שרובם נותרו בלתי מפוקחים.

בחודשים האחרונים, לדוגמה, פרצו ויכוחים סוערים שנגעו למניפולציה אפשרית של הימורים הקשורים למלחמת רוסיה־אוקראינה, ולסוחרים שנראה כי היה להם ידע מוקדם על הדחתו של ניקולס מדורו ועל זוכה פרס נובל לשלום. היו גם ויכוחים על השאלה האם ההימורים נפתרים בצורה הוגנת. הפלטפורמה הבינלאומית הפופולרית של פולימרקט עדיין לא דורשת בדיקות זהות עבור רוב המשתמשים, מה שהופך אותה לאנונימית ברובה. חוקרים אף מטילים ספק האם מיליארדי הדולרים בנפח המסחר המדווח שלה הם אמיתיים.

חלק מהתחזיות באתר פולימרקט השבוע / צילום: אתר החברה

רג'יב סתי, פרופסור לכלכלה בברנרד קולג' שחוקר שוקי חיזוי, אומר שהדבר שמדאיג אותו ביותר הוא שפולימרקט לא יודעת את הזהויות האמיתיות של רוב האנשים שסוחרים בפלטפורמה. "משמעות הדבר היא שאנשים יכולים לעשות כל מיני דברים שלא היו אפשריים עבורם בשווקים אחרים", הוא אומר, ומסביר כי אנונימיות זו יכולה לאפשר למשתמשי פולימרקט לסחור במידע מסווג או להחזיק ביותר מחשבון אחד, ולקנות ולמכור ביניהם כדי להגדיל באופן מלאכותי את נפח המסחר.

פולימרקט טוענת שהיא עומדת בכל החוקים הרלוונטיים, וכי מאחר שהטכנולוגיה שלה מאפשרת שקיפות בזמן אמת ביחס לפעילות המסחר, אירועים של מניפולציה אפשרית ושימוש במידע פנים נחשפים במהירות. "ברגע שיש חשד לשימוש במידע פנים, הוא מוצג ב־X, והוא גלוי בפולימרקט באופן מיידי", אמר קופלן בראיון עבר. "אז זה לא כאילו זה נעשה במחשכים".

קופלן צופה שמיליארדי אנשים ישתמשו בפלטפורמה בסופו של דבר. הוא מעריך שהתחזיות שלה ישמשו כדי לספק מידע לצורך קביעת מדיניות ממשלתית וכדי לעזור לאנשים להבין האם לסמוך על המידע שהם מוצאים באינטרנט. "החזון שאני יודע שהצוות שלי ואני רוצים לבנות עדיין לא התגשם במלואו", אמר. "יש לנו עוד דרך ארוכה לעבור".

תומכי פולימרקט מדברים בהתלהבות על ההבטחה הטמונה בשימוש בחוכמת ההמונים, וטוענים שאנשים שמסכנים את כספם נוטים להיות צודקים יותר מאשר מומחים לכאורה ופרשנים מוטים. "בשוקי החיזוי, אם אתה עושה הימור טיפשי, אתה מפסיד", כתב בדצמבר ברשת ויטליק בוטרין, מייסד מוכר של שוקי קריפטו ואחד מתומכי פולימרקט.

סוכנויות הימורים מחוץ לארה"ב מציעות זה מכבר הימורים על בחירות, על ספורט ואפילו על זהות האפיפיור הבא. הן קובעות את הסיכויים, מקבלות את ההימורים ומשלמות לזוכים. העסקים המנוהלים על ידי פולימרקט ועל ידי מתחרתה העיקרית בארה"ב, Kalshi, הם אחרים. הם בדרך כלל מפרסמים חוזים שמשלמים דולר אחד אם הימור מתגלה כנכון, ואפס אם לא. מחירי החוזים משתנים כאשר סוחרים, השוקלים את הסבירות לתוצאות שונות, קונים ומוכרים חוזים. מחירים אלה מרמזים על הסתברויות: אם חוזה הקשור לקריסת המשטר האיראני נסחר תמורת 41 סנט, אתר האינטרנט של פולימרקט יאמר שיש סיכוי של 41% שזה אכן יקרה.

למרות הערכת השווי הגבוהה שלה, לפולימרקט כמעט ואין הכנסות. היא יכולה להרוויח כסף באמצעות גביית עמלות, אך עד כה היא שמרה על עמלות אפס כמעט בכל השווקים שלה, משום שהיא שואפת למשוך יותר משתמשים.

החשדנות של הרגולטור והטענות למניפולציות

רגולטורים נוהגים להתייחס בחשדנות לשוקי חיזוי. במדינות מסוימות, השווקים האלה נתקלים בקשיים מול הרשויות האחראיות להימורים, הרואים בפלטפורמות הללו בתי קזינו לא רשומים. בארה"ב, ההימורים שלהם נחשבים לנגזרים ומפוקחים על ידי ועדת המסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC). בתי משפט פדרליים עדיין דנים בסוגייה האם שוקי חיזוי יכולים להציע הימורי ספורט באופן חוקי.

בחודשים האחרונים, כאשר פולימרקט פרסמה את השקת הפלטפורמה האמריקאית המוסדרת שלה, ליוו אותה אירועים של פעילות חשודה בשוקי ההימורים שלה בחו"ל. בנובמבר, היא עוררה את כעסם של כמה משתמשים לאחר שפסקה שרוסיה כבשה את העיר האוקראינית מירנוהראד - החלטה שהיטיבה עם אלו שהימרו שהעיר תיכבש עד ה־15 בנובמבר. אלא שלמעשה, רוסיה לא כבשה את העיר.

ההימור יושב באמצעות מפה מקוונת המתוחזקת על ידי המכון לחקר המלחמה בוושינגטון. מפה זו, בקצרה מאוד, הייתה שגויה. המכון תיקן אותה למחרת בבוקר, לאחר שההימורים כבר נסגרו והכספים חולקו. מכון המחקר התנצל על מה שכינה "עריכה לא מורשית ולא מאושרת" ופיטר עובד בעקבות התקרית. משתמשי פולימרקט רמזו כי המפה זויפה, והתמקדו בהימור שבו משתמש אנונימי הפך 62 דולר ליותר מ־6,700 דולר זמן קצר לפני ששוק ההימורים על מירנוהראד נסגר. כשנשאל על התקרית, אמר קופלן כי פולימרקט צריכה "לפתור בעיות" בתהליך סגירת ההימורים ככל שהחברה גדלה.

גבות נוספות הורמו בתחילת ינואר כאשר סוחר מסתורי הרוויח יותר מ־400 אלף דולר בהימורים על נפילת מדורו. רבים מההימורים הגיעו שעות ספורות לפני המבצע הצבאי המפתיע של ארה"ב להדחת מנהיג ונצואלה. יותר משני תריסר דמוקרטים בבית הנבחרים חתמו מאז על הצעת חוק לאיסור עובדי ממשלה לסחור בשוקי חיזוי על סמך ידע פנימי.

כמה חודשים קודם לכן, סוחר שהזדהה רק בשם 6741 הרוויח יותר מ־50 אלף דולר בהימורים על כך שמנהיגת האופוזיציה בוונצואלה, מריה קורינה מצ'אדו, תזכה בפרס נובל לשלום. ההימורים, שבוצעו בלילה שלפני ההכרזה, הובילו את מכון נובל הנורבגי לחקור האם הוא היה מטרה לריגול.

כמה סוחרים טענו כי המכון הדליף בטעות את החדשות על ידי פרסום קבצים על מצ'אדו בפינה נסתרת באתר האינטרנט שלו. תמונה של פניה הועלתה כשעה ו־40 דקות לפני ההכרזה, על פי חברת אבטחת הסייבר Patchstack. דובר מכון נובל אמר שהמכון מכין חומרים מקוונים על הזוכים "בסביבה מאובטחת ומבודדת במצב לא מקוון".

הימורים על מגוון מסחרר של דברים חסרי חשיבות

כמה הימורים הובילו למחלוקות לגבי איזה צד הוא הזוכה החוקי. בשנה שעברה, משתמשים הימרו האם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי - הידוע בסגנון הלבוש צבאי שלו - ייראה לובש חליפה עד יולי. לאחר שהשתתף בפסגה ב־24 ביוני לבוש בתלבושת שחורה דמוית חליפה, פרץ קרב על אופן סיווגה. לחלק מהמשתמשים היו מאות אלפי דולרים על כף המאזניים. ההחלטה התקבלה לטובת סוחרים שלא ראו בתלבושת של זלנסקי חליפה.

סוחרים זועמים גינו את פולימרקט ברשתות החברתיות, והתלוננו שקליקה של סוחרים בהיקפים גדולים עיוותה את תהליך הפתרון. סמואל ג'יי גוסלינג, מהנדס תוכנה מאירלנד, הפסיד כאלף דולר. "הרבה אנשים יניחו שמדובר בחליפה", אמר. "אם תשאלו כל אחד בעולם המערבי, 'האם האיש הזה לובש בגדים רשמיים?', הם יענו שכן".

ניכר כי בעוד ששוקי החיזוי הראשונים התמקדו בנושאים כמו אינדיקטורים כלכליים ו, פולימרקט מאפשרת למשתמשים להמר על מגוון מסחרר של דברים - רבים מהם חסרי חשיבות.

באוגוסט, לאחר שנזרקו דילדואים על המגרשים במהלך כמה משחקי WNBA (ליגת הכדורסל לנשים), פולימרקט פרסמה חוזים בנוגע למועד ההתרחשות הבא של אירוע מסוג זה. שחקניות גינו את המהלך כגס ופוגעני. אחרים ציינו שפולימרקט מספקת תמריץ למהמרים להשליך דילדואים במשחקים.

בראיון האחרון, קופלן כינה את ההימורים הללו "מטופשים" ואמר שפולימרקט כבר לא מפרסמת חוזים כאלה. "זה לא הדבר שאנחנו רוצים להיות ידועים בו", אמר.

"לא הסכימו להשקיע כי חשבו ששיין משוגע"

קופלן גדל באפר־ווסט סייד במנהטן. כילד, לוהק לתפקיד "ילד חמוד" בסרט משנת 2006 שלא רבים צפו בו, בבימויה של אימו, שהייתה מרצה לקולנוע. הוא למד בתיכון ציבורי שדרש מבחני קבלה, כתב שירים וניגן בגיטרה, בקלידים וביוקולילי.

לסצנת הסטארט־אפים של מטבעות קריפטוגרפיים הוא נכנס בשלב מוקדם, לאחר שנשר מאוניברסיטת ניו יורק. לאחר שמיזם הקריפטו הראשון שלו "יוניון מרקטפלייס" לא הצליח לצבור תאוצה, הוא פנה לכיוון שוקי החיזוי.

הוא השיק את פולימרקט בשנת 2020, וגייס סבב גיוס ראשוני של 4 מיליון דולר ממשקיעים כמו נבל רביקנט, אחד המשקיעים הראשונים בחברת Uber. הוא אמר לכמה משקיעים שפולימרקט תצמח לחברה של 100 מיליארד דולר.

''לחיי השווקים החופשיים''. מייסד פולימרקט שיין קופלן / צילום: Reuters, Jennifer Graylock

"הרבה אנשים לא הסכימו להשקיע כי הם חשבו ששיין משוגע", אומר סמיר ואסוואדה, מש קיע מוקדם בפולימרקט. "מידת האמון שהיה לו בעצמו הייתה יוצאת דופן".

פולימרקט התמקמה בשכונת סוהו במנהטן. חלק מעמיתיו של קופלן ראו בו כבוס קשה. הוא צעק לעתים קרובות על עובדים, ולפעמים השתתף בפגישות וידאו ללא חולצה, אומרים אנשים המעורים בנושא. "תראו, אני סופר־מתלהב מהעבודה שלי", אמר קופלן בראיון בעבר, "ולפעמים הדברים מתלהטים".

שוק החיזוי הניסיוני הראשון פותח בשנות ה־80 על ידי שלושה כלכלנים מאוניברסיטת אייווה. במשך עשרות שנים יזמים התקשו להפוך את הקונספט לעסק מצליח, בין היתר בגלל התנגדות מצד ועדת המסחר בסחורות (CFTC), שחסמה חוזים הקשורים לספורט ו כדי להפריד בין עולמות המסחר הפיננסי בסגנון וול סטריט, לבין עולמות ההימורים.

תומכיו של קופלן ידעו שהוא לוקח סיכון ושהפלטפורמה שלו עלולה להיסגר על ידי הרגולטורים. "שיין עשוי להפוך למיליארדר, או לקורבן של CFTC", נכתב בתזכיר משנת 2020 של New Form Capital, משקיעה בסבב הסיד של פולימרקט.

ה־CFTC קבעה שפולימרקט היא בורסה לא רשומה שלא עמדה בכללי סוכנויות שונים, לרבות אמצעי הגנה מפני ניצול לרעה של השוק. בהסדר שנחתם בינואר 2022, פולימרקט הסכימה לשלם קנס של 1.4 מיליון דולר ולהפסיק להציע את שוקי ההימורים שלה לאמריקאים. בדרך זו, היא לא תצטרך להירשם כבורסה. היא לא הודתה בכל מעשה פסול.

קופלן המשיך, וגייס מימון חדש מקרנות הון סיכון. הפלטפורמה המשיכה למשוך משתמשים, שכעת נאלצו להעיד שהם לא מארה"ב. עד מהרה, העובדה שאמריקאים משתמשים בפולימרקט למרות האיסור נעשתה סוד גלוי בקרב סוחרים. באמצעות רשתות וירטואליות פרטיות (VPN), מהמרים אמריקאים יכלו להיראות כאילו הם נמצאים במדינות אחרות.

מאחר שפולימרקט קיבלה הימורים בקריפטו מבלי לדרוש בדיקות זיהוי, היה קל לאמריקאים להפקיד כספים. מחקר של CryptoQuant, חברת ניתוח בלוקצ'יין, מראה שמיליוני דולרים הועברו לארנקי פולימרקט מרובין הוד - פלטפורמה עם בסיס לקוחות אמריקאי בעיקר - לאחר ההסדר עם CFTC. חלק מהמשתמשים לא טרחו להסתיר את היותם אמריקאים, ודיברו בפומבי ב־X על המסחר שלהם בפולימרקט.

החקירה הפלילית שנגנזה: "נקמה פוליטית"

באביב 2024, משרד התובע הכללי של ארה"ב במחוז הדרומי של ניו יורק פתח בחקירה פלילית בשאלה האם פולימרקט הפרה חוקי איסור הלבנת הון או שימשה כמעבירת כספים ללא רישיון, בכך ששירתה משתמשים אמריקאים ללא האישורים הנדרשים, על פי מקורות המעורים בחקירה.

ממשל ביידן נקט צעדים נגד קריפטו. בייננס, בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, הודתה לאחרונה באשמה באותן הפרות.

הופעתו האיומה של ג'ו ביידן בעימות הטלוויזיוני ביוני של אותה שנה עוררה גל של הימורים שהוא יפרוש מהמרוץ, והפנתה זרקור אל פולימרקט. קופלן ביקש לקדם את פולימרקט בקרב שתי המפלגות, אך החברה זכתה לקבלת פנים חמה יותר מצד הרפובליקנים, שאימצו את תעשיית הקריפטו.

במהלך הוועידה הלאומית הרפובליקנית, הופצה תמונה ברשת שבה נראה קופלן ליד שולחן עם דונלד טראמפ ג'וניור, אומיד מאליק, מייסד קרן ההון סיכון השמרנית 1789 קפיטל, דיוויד סאקס, כיום "צאר הקריפטו" של הבית הלבן, ומשקיעי טכנולוגיה אחרים. קופלן אמר שהקבוצה קיבלה אותו בזרועות פתוחות כשאמר שהוא מפולימרקט. "החבר'ה האלה אמרו שפולימרקט מדהימה. זה הדבר שאני בודק, זה שימושי. זה יותר טוב מסקרים'", הוא נזכר.

לרפובליקנים הייתה סיבה נוספת לתמוך בפולימרקט: ככל שה התקרבו, השווקים שלה רמזו שטראמפ צפוי לנצח, אף שהסקרים הראו שהוא נמצא בתיקו עם קמלה האריס.

בינתיים, חוקרים פדרליים הרחיבו את החקירה שלהם וכללו בה מסחר מדומה פוטנציאלי, על פי מקורות המעורים בחקירה. מסחר מדומה הוא נוהג שבו סוחרים מעבירים נכסים הלוך ושוב כדי ליצור אשליה של פעילות אמיתית. עסקאות כאלה יכולות להועיל לסוחרים בכך שהם הופכים אותם לזכאים לתגמולים הקשורים לנפח מסחר גבוה. הן גם יכולות לגרום לפלטפורמת מסחר להיראות פעילה יותר ממה שהיא באמת.

מחקר שנערך לאחרונה באוניברסיטת קולומביה, שסתי היה שותף לכתיבתו, מצא סימנים של מסחר מדומה בכ־25% מנפח המסחר של פולימרקט. תנאי השימוש של החברה אוסרים על מסחר מדומה.

החוקרים רצו לדעת האם החברה הייתה מודעת לכך שהיא משרתת משתמשים אמריקאים. לא רק שזו תהיה הפרה של ההסדר עם CFTC, אלא שזה גם יוכיח שפולימרקט מפרה חוקים שנועדו להגן מפני הלבנת הון. חוקים כאלה דורשים מעסקים פיננסיים המשרתים אמריקאים לאמת את זהות לקוחותיהם, בין היתר.

החוקרים השיגו צו חיפוש למכשירים האלקטרוניים של קופלן, שלדעתם היו עשויים להכיל ראיות לכך שהוא מתקשר עם לקוחות שהוא ידע שהם אמריקאים, אמרו המקורות.

לאחר שגורמים בכירים יותר במשרד המשפטים חששו שכל חיפוש עלול להיתפס כהתערבות פוליטית בבחירות, אמרו המקורות, הפשיטה נדחתה עד לאחר יום הבחירות.

ניצחונו של טראמפ העניק לגיטימציה לפולימרקט, והשתיק במידה רבה מבקרים שטענו כי הפלטפורמה מנוצלת לטובת טראמפ.

1789 קפיטל ביצעה את ההשקעה הראשונה שלה בפולימרקט לפני הבחירות. לאחר שטראמפ ניצח, דונלד טראמפ ג'וניור הפך לשותף ב־1789 והחברה השקיעה שוב בפולימרקט. אף אחת מההשקעות לא נחשפה בפומבי באותה עת. בסך הכול, 1789 קפיטל השקיעה לפחות 10 מיליון דולר, מעריך אדם המעורה בנושא.

מספר ימים לאחר הבחירות, קופלן השתתף בפגישה בלאס וגאס של רשת תורמים בשם רשת רוקברידג', הקשורה לטראמפ. זמן קצר לאחר שחזר לניו יורק, סוכני FBI פרצו את דלתו עם לום.

בפולימרקט גינו את הפשיטה כ"נקמה פוליטית ברורה" מצד הממשל היוצא. עורכי הדין של החברה ארגנו פגישה עם תובעים בכירים, שם האשים בלהט עורך הדין של פולימרקט, אורין סניידר, את המשרד בניהול החקירה לבקשת הבית הלבן של ביידן, על פי מקורות המעורים בחקירה.

פולימרקט חוגגת את חזרת טראמפ לבית הלבן

לאחר שטראמפ נכנס לתפקידו, הממשל החדש צמצם את פעולות האכיפה נגד תעשיית הקריפטו. באפריל האחרון סגן התובע הכללי טוד בלאנש הורה לתובעים להתמקד בתיקי קריפטו העוסקים בנוכלים שפגעו במשקיעים וגם במימון של טרור, סחר בסמים וצורות אחרות של פשע מאורגן.

עורכי הדין של פולימרקט פנו למשרדו של בלאנש כדי להתלונן על החקירה המתמשכת, כך מוסרים מקורות המעורים בחקירה. הם הגישו אלפי עמודים של מסמכים לתובעים במנהטן וקיימו עמם שיחות ופגישות נוספות כדי לדחוף לביטול התיק.

ניקולס רוס, תובע פדרלי שעמד בראש התיק נגד איל הקריפטו שכשל, סם בנקמן פריד, הודיע ​​לעורכי הדין של פולימרקט במכתב ב־1 ביולי האחרון כי החקירה נגנזה. הוא הזכיר בו מידע שסיפקה פולימרקט, וכן "תקדים רלוונטי ומדיניות נוכחית של משרד המשפטים", על פי עותק שנבדק על ידי הוול סטריט ג'ורנל.

קופלן ציין שנה לפשיטת ה־FBI בפרסום תמונה של עוגה ב־X. "לחיי השווקים החופשיים, החלום האמריקאי ועורכי דין בשכר של 3,000 דולר לשעה", כתב.