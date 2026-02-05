חברת הפינטק הישראלית פלוס500 (Plus500) הודיעה השבוע על כניסה לתחום ה"רותח" של עולם ההשקעות: שוקי החיזוי. מדובר בשווקים שבהם פועלות פלטפורמות דיגיטליות וזירות מסחר, המאפשרות השקעה בחוזים המנבאים את התוצאה של אירועים עתידיים במגוון תחומים - החל מפוליטיקה ובחירות, דרך כלכלה ופיננסים, וכלה בספורט ומזג האוויר.

פלוס500 הודיעה כי תשתף פעולה עם אחת מפלטפורמות החיזוי המובילות בעולם, קלאשי (Kalshi). התלהבות המשקיעים לא איחרה להגיע ומניית החברה זינקה ב־6% לשווי של יותר מ־3.2 מיליארד ליש"ט (כ־13.5 מיליארד שקל).

הטרנד הלוהט בעולם

חיזוי הפך באחרונה לטרנד פופולארי במיוחד. לפי פורבס, מחזורי המסחר החודשיים בענף זינקו מכ־100 מיליון דולר בתחילת 2024 ליותר מ־13 מיליארד דולר בסוף 2025. לפי Eilers & Krejcik, נפח המסחר השנתי בענף צפוי להגיע לטריליון דולר עד סוף העשור.

המודל של שוקי החיזוי מתבסס במידה רבה על "חוכמת ההמונים", ומאפשר לקהל הרחב לנבא כיצד יסתיימו אירועים מעוררי עניין - וגם לעשות מזה כסף. המחיר של חוזה בודד להשקעה נע בין סנטים בודדים לדולר אחד, הכל בהתאם להסתברות שהמשקיעים מעניקים לכך שהאירוע אכן יתממש. מי שצדק יקבל דולר עבור כל חוזה שרכש, ומי שטעה יפסיד את כספי ההשקעה.

על פניו, חיזוי הוא מלה מכובסת להימורים או לכל היותר למשחקים במתכונת של אפליקציות הגיימינג. אלא, שמדובר במוצר פיננסי מורכב יותר, העשוי לשמש לצורך גידור סיכונים ואף כסוג של ביטוח. לדוגמא, גוף מוסדי עשוי להשקיע בחוזים המעניקים הסתברות גבוהה להתרחשות שלילית מבחינתו, כגון משבר כלכלי או הכבדה ברגולציה. ככל שהאירוע השלילי אמנם יתרחש, אותו מוסדי עשוי לגרוף רווחים, ואפילו במיליונים, אשר לכל הפחות יצמצמו את ההפסדים שלו.

הרגולציה על שוקי החיזוי בעולם מצויה בחיתוליה, אך סימנים ראשונים מאותתים על הכרה בענף. לדוגמא, הרגולטור האמריקאי של שוק הנגזרים, ה־CFTC העניק לקלאשי רשיון כזירת מסחר אחרי שהפלטפורמה לקחה על עצמה לפעול בהתאם לכללי ניהול סיכונים ושקיפות.

ישראל מאחור

ומה המצב בישראל? נכון להיום, אין בארץ פלטפורמות מוכרות הפועלות בתחום. עם זאת, וכמו שניתן ללמוד מהמקרה של פלוס500, יזמים ישראלים כבר לוטשים עיניים למה שמסתמן כפוטנציאל לבוננזה. גם המוסדיים בישראל, אשר כרגע אינם מושקעים בתחום, עשויים להתחיל ולפזול לענף - במיוחד לנוכח העלייה הנמשכת בהיקף ההשקעות שלהם בחו"ל והרעב לתשואות.

"בישראל אין הסדר ייעודי לפעילות, וההתפתחויות בשוק מקדימות רגולציה", כך אומרת עו"ד צפנת מזר־לייסט, לשעבר היועצת המשפטית של מחלקת התאגידים ברשות ניירות ערך. לדבריה, הפלטפורמות מציבות אתגר. בדיני העונשין אמנם ייראו בהתחייבות כספית על תוצאה בלתי נשלטת משום הימור אסור, אך המקרה של שוקי החיזוי לא חד־משמעי וגם הרגולציה הפיננסית בארץ לא תואמת את מאפייני הענף.

לכאורה, ישנם קווי דמיון מטרידים בין התחום לבין האופציות הבינאריות, שהעיסוק בהן נאסר ב־2016. כזכור, האיסור נועד להגן על משקיעים מפני הימורים מסוכנים על תנודות במחירי מניות. אך מזר־לייסט מזהה הבדלים, ומציעה לבחון לגבי כל פלטפורמת חיזוי האם המסחר בה נשען על נכס בסיס סחיר כמו באופציות בינאריות, מהם אמצעי התשלום ועד כמה השיווק אגרסיבי.

עו"ד אנדרי ינאי, שותף במשרד ברנע ג'פה לנדה, מסכים ש"שוק החיזוי, שצומח בעולם בקצב מסחרר, מציב בפני הרגולטור הישראלי אתגר שאינו משתלב בשום תבנית מוכרת. בניגוד לארה"ב, שם הפלטפורמות פועלות תחת רגולציית חוזים עתידיים, אין בארץ מסגרת ייעודית לחדשנות הזו".

ינאי מציע להחיל על פלטפורמות חיזוי כללים המבוססים על דרישות הרישוי שמציבה רשות ני"ע בפני חברות פינטק בתחום התשלומים. אלה מתחרות בבנקים על שירותים כגון ניהול חשבון והעברת כסף, ורשיון מאפשר להן להחזיק ולחלק כספים בפיקוח. "פלטפורמות חיזוי חייבות לפעול בשקיפות ובהוגנות, ואפשר למצוא פתרונות יצירתיים שיאפשרו פיתוח של שוק מקומי מפוקח".

מזר-לייסט מסכמת: "הרגולטורים לא הציגו עד היום עמדה פומבית סדורה. ככל שהעניין הציבורי והכלכלי בשוקי החיזוי יתרחב, חוסר הבהירות הקיימת תתקשה להישאר לאורך זמן".

מרשות ני"ע נמסר: "הרשות מכירה את התופעה ועוקבת אחריה. הפעילות בה עוסקת הכתבה היא של חברות זרות שאינן בעלות רישיון לפעילות בישראל".