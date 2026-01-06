סוחר מסתורי הרוויח 400 אלף דולר בהימורים על נפילתו של מדורו

סוחר שזהותו לא ידועה הרוויח כ-410 אלף דולר לאחר שהימר כי נשיא ונצואלה ניקולס מדורו יודח מתפקידו, כך על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל.

● מדורו בבית המשפט בניו יורק: "אני חף מפשע"

● איך ההכרה בסומלילנד משפיעה על המעמד הדיפלומטי של ישראל?

חשבון הסוחר בפלטפורמת ההימורים פולימארקט (Polymarket) בנה פוזיציות בחוזים הקשורים להדחתו של מדורו ששווים עמד על כ-34 אלף דולר לפני המעצר. לכידתו של מדורו הביאה לזינוק מיידי בשווי.

העסקה המסתורית צפויה למשוך תשומת לב מצד מחוקקים אמריקאים שדוחפים מזה זמן לחוקים מחמירים יותר בנוגע למסחר פנים, כולל מאמץ דו-מפלגתי לאסור מסחר במניות על ידי מחוקקים.

לאחר שהידיעה על ההימור המסתורי התפרסמה ביום שני הודיע חבר הקונגרס הדמוקרטי ריצ'י טורס שהוא מתכנן להגיש הצעת חוק השבוע שתמנע מנבחרי ציבור, מחוקקים ועובדים פדרליים להמר בפלטפורמות שוק חיזוי שבהן הם עלולים לעשות שימוש במידע מהותי שאינו ציבורי.

מדדי המניות העיקריים כמו גם מחירי הנפט ומניות האנרגיה עלו ביום שני ונדמה כי המשקיעים מהמרים שההשתלטות האמריקאית על ונצואלה לא תתגלגל לעימותים גיאו־פוליטיים רחבים יותר. מדדי הנאסד"ק וה-S&P 500 הוסיפו לערכם כ-0.6%, בעוד מדד דאו ג'ונס מוטה התעשייה טיפס בכ-1.2% לשיא חדש של כל הזמנים.