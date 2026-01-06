ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם סוחר מסתורי הרוויח 400 אלף דולר בהימורים על נפילתו של מדורו
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ארה"ב

סוחר מסתורי הרוויח 400 אלף דולר בהימורים על נפילתו של מדורו

מידע פנים? על פי דיווח בוול סטריט ג׳ורנל סוחר שזהותו לא ידועה הימר פעמיים בפולימרקט על נפילתו של נשיא ונצואלה זמן קצר לפני שטראמפ הורה על מעצרו

שירות גלובס 08:28
מדורו מובל באזיקים לבית המשפט בניו יורק / צילום: Reuters, Eduardo Munoz
מדורו מובל באזיקים לבית המשפט בניו יורק / צילום: Reuters, Eduardo Munoz

סוחר שזהותו לא ידועה הרוויח כ-410 אלף דולר לאחר שהימר כי נשיא ונצואלה ניקולס מדורו יודח מתפקידו, כך על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל.

מדורו בבית המשפט בניו יורק: "אני חף מפשע"
איך ההכרה בסומלילנד משפיעה על המעמד הדיפלומטי של ישראל?

חשבון הסוחר בפלטפורמת ההימורים פולימארקט (Polymarket) בנה פוזיציות בחוזים הקשורים להדחתו של מדורו ששווים עמד על כ-34 אלף דולר לפני המעצר. לכידתו של מדורו הביאה לזינוק מיידי בשווי.

העסקה המסתורית צפויה למשוך תשומת לב מצד מחוקקים אמריקאים שדוחפים מזה זמן לחוקים מחמירים יותר בנוגע למסחר פנים, כולל מאמץ דו-מפלגתי לאסור מסחר במניות על ידי מחוקקים.

לאחר שהידיעה על ההימור המסתורי התפרסמה ביום שני הודיע חבר הקונגרס הדמוקרטי ריצ'י טורס שהוא מתכנן להגיש הצעת חוק השבוע שתמנע מנבחרי ציבור, מחוקקים ועובדים פדרליים להמר בפלטפורמות שוק חיזוי שבהן הם עלולים לעשות שימוש במידע מהותי שאינו ציבורי.

מדדי המניות העיקריים כמו גם מחירי הנפט ומניות האנרגיה עלו ביום שני ונדמה כי המשקיעים מהמרים שההשתלטות האמריקאית על ונצואלה לא תתגלגל לעימותים גיאו־פוליטיים רחבים יותר. מדדי הנאסד"ק וה-S&P 500 הוסיפו לערכם כ-0.6%, בעוד מדד דאו ג'ונס מוטה התעשייה טיפס בכ-1.2% לשיא חדש של כל הזמנים.