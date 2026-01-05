מדורו בבית המשפט בניו יורק: "אני חף מפשע"

המנהיג המודח של ונצואלה, ניקולס מדורו, הופיע היום לראשונה בבית משפט פדרלי בניו יורק כשהוא משתמש במתורגמן, מה שלדברי מומחים משפטיים מקשה על השופט להגביל את היקף תשובותיו.

כך למשל אלי הוניג, הפרשן המשפטי של רשת CNN, אמר בשידור כי מדורו "נראה כמי שעונה מעבר למה שהשופט מבקש ממנו".

כאשר נשאל על עמדתו בנוגע לאישומים נגדו, אמר מדור: "אני חף מפשע, אני לא אשם. אני אדם הגון". כשהתבקש לאשר את פרטיו האישיים, ענה כי "אני נשיא ונצואלה" ולאחר מכן הוסיף כי "נלכדתי בביתי".

במהלך הדיון אמר מדורו כי כתב האישום נמסר לרשותו "לראשונה ממש עכשיו", וכי הוא לא מכיר את זכויותיו המשפטיות. השופט שאל האם ירצה שכתב האישום יוקרא בפניו, ומדורו השיב: "אני מעדיף לקרוא אותו בעצמי".

מדורו ורעייתו, סיליה פלורס, המואשמת לצדו, הופיעו באולם כשהם לובשים מדי אסירים כהים, כשכיסא מפריד ביניהם. פלורס אמרה כי היא "חפה מפשע לחלוטין" והצטרפה לטענות בדבר אלימות במהלך מעצרם. עורכי דינם טענו כי פלורס סובלת מפגיעות בצלעות ומצב בריאותה מחייב בדיקה רפואית. עורך דינו של מדורו, בארי פולאק, ציין כי בכוונתו להגיש בקשות מקדמיות משמעותיות, בטענה שמדורו הוא "ראש מדינה ריבונית הזכאי לחסינות", והעלה שאלות לגבי "החוקיות של חטיפתו הצבאית".

השניים הודיעו כי אינם מבקשים שחרור בערבות בשלב זה, והדיון הבא נקבע ל17 במרץ בשעה 11:00.

במקביל לדיון, נאספו מחוץ לבית המשפט במנהטן מפגינים בשתי קבוצות נפרדות. חלקם הביעו תמיכה במעצרו של מדורו והניפו דגלי ונצואלה בקריאות "ליברטד!", בעוד אחרים מחו נגד המעצר ונשאו שלטים כמו "שחררו את הנשיא מדורו".