ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם מדורו בבית המשפט בניו יורק: "אני חף מפשע"
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ניקולס מדורו

מדורו בבית המשפט בניו יורק: "אני חף מפשע"

מדורו ורעייתו הופיעו אזוקים ובמדי אסירים בבית משפט פדרלי בניו יורק • נשיא ונצואלה המודח טען לחפות ולחסינות כראש מדינה, השיב בהרחבה לשאלות השופט והעדיף לקרוא בעצמו את כתב האישום • הדיון הבא של השניים נקבע לאמצע מרץ

אריאל ויטמן 20:06
מדורו מובל באזיקים לבית המשפט בניו יורק / צילום: Reuters, Eduardo Munoz
מדורו מובל באזיקים לבית המשפט בניו יורק / צילום: Reuters, Eduardo Munoz

המנהיג המודח של ונצואלה, ניקולס מדורו, הופיע היום לראשונה בבית משפט פדרלי בניו יורק כשהוא משתמש במתורגמן, מה שלדברי מומחים משפטיים מקשה על השופט להגביל את היקף תשובותיו.

ביל אקמן צופה שהנפט יצנח לאחר נפילת מדורו, לאיראן יש סיבה לדאגה
כך ונצואלה הפכה מכלכלה מהחזקות בעולם, למוקד משבר פליטים עצום
התגובות למהלך של טראמפ, ואיפה חוששים להיות הבאים בתור?

כך למשל אלי הוניג, הפרשן המשפטי של רשת CNN, אמר בשידור כי מדורו "נראה כמי שעונה מעבר למה שהשופט מבקש ממנו".

כאשר נשאל על עמדתו בנוגע לאישומים נגדו, אמר מדור: "אני חף מפשע, אני לא אשם. אני אדם הגון". כשהתבקש לאשר את פרטיו האישיים, ענה כי "אני נשיא ונצואלה" ולאחר מכן הוסיף כי "נלכדתי בביתי".

במהלך הדיון אמר מדורו כי כתב האישום נמסר לרשותו "לראשונה ממש עכשיו", וכי הוא לא מכיר את זכויותיו המשפטיות. השופט שאל האם ירצה שכתב האישום יוקרא בפניו, ומדורו השיב: "אני מעדיף לקרוא אותו בעצמי".

מדורו ורעייתו, סיליה פלורס, המואשמת לצדו, הופיעו באולם כשהם לובשים מדי אסירים כהים, כשכיסא מפריד ביניהם. פלורס אמרה כי היא "חפה מפשע לחלוטין" והצטרפה לטענות בדבר אלימות במהלך מעצרם. עורכי דינם טענו כי פלורס סובלת מפגיעות בצלעות ומצב בריאותה מחייב בדיקה רפואית. עורך דינו של מדורו, בארי פולאק, ציין כי בכוונתו להגיש בקשות מקדמיות משמעותיות, בטענה שמדורו הוא "ראש מדינה ריבונית הזכאי לחסינות", והעלה שאלות לגבי "החוקיות של חטיפתו הצבאית".

השניים הודיעו כי אינם מבקשים שחרור בערבות בשלב זה, והדיון הבא נקבע ל17 במרץ בשעה 11:00.

במקביל לדיון, נאספו מחוץ לבית המשפט במנהטן מפגינים בשתי קבוצות נפרדות. חלקם הביעו תמיכה במעצרו של מדורו והניפו דגלי ונצואלה בקריאות "ליברטד!", בעוד אחרים מחו נגד המעצר ונשאו שלטים כמו "שחררו את הנשיא מדורו".