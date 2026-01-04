העולם כולו עוקב אחר ההתרחשויות מאז שבת, לאחר פעולת הבזק של כוח דלתא האמריקאי וחטיפת נשיא ונצואלה ניקולס מדורו. הפעולה התבצעה בעזרת יצירת תשתית ומודיעין על הקרקע במשך כמה חודשים, עד שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ נתן את האור הירוק.

הסימנים וההצהרות מוושינגטון מצביעים על כך שלמבצע עשויות להיות השלכות כלכליות וגאופוליטיות רחבות, כמו הכנסות פוטנציאליות לענקיות האנרגיה האמריקאיות ושינוי מאזן האינטרסים של רוסיה, סין ואיראן במרחב. מנקודת מבט ישראלית, הפלת שלטון מדורו וכינון משטר פרו־מערבי בקראקס עשויים להועיל, לרבות הרחקה ממשטר האייתוללות. שלוש הערות על חטיפת מדורו.

מבוא לחגיגה בשוק הנפט

נשיא ארה"ב ואנשיו הסבירו כי האירוע החריג נובע מפעילות הסחר בסמים מוונצואלה, שבעקבותיה הותקפו לאחרונה 32 ספינות שיצאו מהמדינה. לטענת טראמפ, הסמים על כל ספינה היו עשויים להרוג "בממוצע, 25 אלף איש". עם זאת, מומחים סיפרו ל"פוליטיפאקט", כי המדינה היא מקור זניח לסמים הנכנסים לארה"ב. הדבר משתקף בנתוני המרכזים לבקרת מחלות ומניעתן (CDC) של ארה"ב, המצביעים על כך שהחל ממאי 2024 ועד אפריל 2025, דווח על 73 אלף מקרי מוות עקב מנת יתר. בתחשיב של טראמפ, 32 ספינות הובלת סמים היו הורגות 800 אלף איש, פי 11 מהנתונים הרשמיים.

בהקשר זה, עולות הערכות שלפיהן אחד השיקולים המרכזיים של הממשל האמריקאי נוגע לפוטנציאל הכלכלי של שוק הנפט בוונצואלה. ונצואלה היא המדינה שמחזיקה בעתודות הנפט הגדולות בעולם, כ־17% מההיצע העולמי; אחריה ערב הסעודית (כ־16%) וקנדה (כ־10%). עם זאת, עקב הזנחת התשתיות בעשורים האחרונים חלה ירידה בתפוקת הנפט במדינה: משיא הפקה של 2.99 מיליון חביות ביום באוקטובר 2002, ירדה ההפקה עד לכ־337 אלף חביות ביוני 2020. מאז היא התאוששה, ומייצאת כיום 900 אלף חביות ביום, אך לצורך ההשוואה - הסעודים מפיקים כ־10 מיליון חביות ביום, ומייצאים כ־7 מליון מתוכן.

בין התגובות בזירה הכלכלית, המיליארדר ומייסד קרן הגידור "פרשינג סקוור" ביל אקמן כתב ברשת X כי "הפלת מדורו תפחית את מחירי הנפט, שהיא טובה לאמריקה ורעה לרוסיה" וכי "כלכלה מוחלשת של רוסיה תגביר את הסבירות שהמלחמה באוקראינה תסתיים מוקדם יותר ובתנאים טובים יותר לאוקראינה".

מן העבר השני, האוליגרך הרוסי אולג דריפסקה, בעל חברת ההשקעות "בייסיק אלמנט", אמר כי "אם השותפות האמריקאיות ישתלטו על שדות הנפט של ונצואלה שכבר הגיעו לגיאנה (שכנתה של ונצואלה), הן ישלטו ביותר ממחצית מעתודות הנפט העולמיות, וינסו להגביל את המחירים ל־50 דולר לחבית".

ניקולס מדורו לאחר שנתפס / צילום: Reuters

מכה קשה לאיראן ולידידותיה

ככל שוונצואלה התרחקה מהמערב, היא התקרבה לרוסיה, לסין ובמיוחד לאיראן. שיתופי פעולה אלה התמקדו בין היתר בהיבט הביטחוני, כדי למנוע את הפלת השלטון. כבר ב־2021 דיווחה השכנה קולומביה כי מל"טים רוסיים מדגם "אורלן־10" הופעלו בידי צבא ונצואלה וחדרו למרחבה האווירי, וב־2024 הציגה ונצואלה את "זאמורה V-1", כטב"ם מתאבד ולמעשה גרסה מקומית של "שאהד 136" שבו משתמשת איראן ושלוחותיה נגד ישראל, ורוסיה נגד אוקראינה.

במקביל, התבססו במדינה גורמים זרים. כך חשף אתר Infobae הארגנטינאי בשבוע שעבר שמות בכירים בכוח קודס של משמרות המהפכה שפעלו באופן קבוע מוונצואלה. אחד מהם הוא אחמד אסאדזאדה, שמנהל את אגף הקריביים בכוח קודס ואת יחידה 11000, שעליה הופקדה המזימה שסוכלה בנובמבר, להתנקש בשגרירת ישראל במקסיקו עינת קרנץ־נייגר.

לצד זאת, דווח גם על נוכחות של חיזבאללה במדינה. ברשת פוקס ניוז הגדירו את המתקפות האמריקאיות נגד ספינות הברחת הסמים מוונצואלה כ"קמפיין לנטרול אימפריית הסמים הצומחת של איראן וחיזבאללה בוונצואלה". בריאן טאונסנד, סוכן DEA (המנהל האמריקאי לאכיפת הסמים), סיפר לערוץ האמריקאי כי תפקיד חיזבאללה במערך כמעט ולא נראה לעין, "אך הוא מהותי. הם מלבינים ומספקים רשתות שיעזרו לקרטלים להעביר כסף דרך המזרח התיכון. הם מקבלים נתח מהסחר בסמים, שמממן את פעילותם".

יחסי איראן־ונצואלה כללו גם שיתוף פעולה בתחום הנפט, לרבות בפעילות ציי מכליות רפאים להתמודדות עם העיצומים נגדן. כך סיפקה איראן לוונצואלה דלק ומוצרי נפט החל מ־2020. כעבור כשנתיים חתמו השתיים על הסכם ל־20 שנה להידוק היחסים, כולל בתחום האנרגיה. בשנה שעברה אף נחתמו מזכרי הבנות לפיתוח משותף של שדות הנפט.

סין היא אחת המרוויחות משיתוף הפעולה הזה, שהרי יותר מ־90% מיצוא הנפט האיראני מיועד לסין. למעשה, כ־12% מיבוא הנפט הסיני מקורו באיראן; ונצואלה היא מקור לכ־4% נוספים. רכישת הנפט בתנאים מועדפים חשובה לסין, יבואנית הנפט הגדולה בעולם.

בנוסף, כפי שציין אקמן, הפעולה האמריקאית בוונצואלה עשויה להשפיע על רוסיה. במאי האחרון, מדורו ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין חתמו על הסכם להרחבת שיתוף הפעולה בתחומי האנרגיה והסחר. ההסכם נחתם לאחר שהתאגיד הרוסי הממלכתי "רוסנפט" סיפק סיוע טכנולוגי לקראקס, ואילו המשטר במוסקבה דאג למדורו להלוואות משמעותיות ולתנאי עמידה ייחודיים בחובותיו, כולל תשלומי חוב באמצעות נפט.

אמריקה הלטינית מתקרבת לישראל

ונצואלה הייתה בין המדינות שתמכו בתוכנית החלוקה ב־1947, ובתוך כשנתיים כוננה יחסים דיפלומטיים עם ישראל. בדומה למדינות רבות, רכשה מישראל אמצעי לחימה, ובהם מע' קשר, לוחמה אלקטרונית ומכ"מים - עד לתחילת שנות ה־2000. עלייתו של הוגו צ'אווס לשלטון ב־1999 הביאה למפנה, שהגיע לשיאו במבצע עופרת יצוקה ב־2009, אז נותקו היחסים. מדורו שעלה לשלטון ב־2013, העמיק את הקשרים עם איראן וציר הטרור שלה, על חשבון הקשר עם המערב בכלל ועם ישראל בפרט.

נפילת המנהיג האנטי־ישראלי מצטרפת לרצף אירועים באמריקה הלטינית שיש להם משמעות עבור ישראל. כך, הבחירה בחאבייר מיליי לנשיאות ארגנטינה בדצמבר 2023 מיצבה את בואנוס איירס כאחת מידידותיה הקרובות ביותר של ירושלים. דוגמה נוספת היא הבחירה ברודריגו פאס לנשיאות בוליביה על חשבון מפלגת השמאל הקיצונית MAS באוקטובר, שהביאה לחידוש היחסים הדיפלומטיים שלה עם ישראל, לאחר שהיו בנתק תקופה ממושכת. זמן קצר לאחר תבוסת מפלגת השמאל בבוליביה, הובסה גם מפלגתו של נשיא צ'ילה האנטי־ישראלי גבריאל בוריץ' בידי מועמד הימין לנשיאות חוסה אנטוניו קאסט.

בסיכומו של דבר, התעשיות הביטחוניות הן ממנופי ההצלחה הגדולים לשיפור היחסים עם מדינות אמריקה הלטינית. כך, בין השאר, ביולי זכתה אלביט עם מע' PULS, בחוזה ראשוני עם פרו בסך כ־60 מיליון דולר, וגברה על חברות כמו רוקטסאן הטורקית ונורינקו הסינית. אולם לפי שעה, היבשת אינה מקור הכנסה עיקרי עבור אף אחת מהחברות הישראליות.

בנוסף, באוקטובר דווח כי אלביט עשויה להשתלב גם בפרויקט לשדרוג 24 מטוסי 16־F משומשים שארגנטינה רכשה מדנמרק. כמו כן, לפני כשבועיים התפרסם באתר ZM כי חרף היות נשיא קולומביה גוסטבו פטרו לדמות אנטי־ישראלית בולטת, מדינתו ממשיכה כרגיל בתהליכי הטמעה אסטרטגיים של מע' הגנה אווירית מדגם ברק MX של התעשייה האווירית, שזכתה במכרז בסך כ־131.2 מיליון דולר ב־2022.