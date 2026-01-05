על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1וול סטריט ג'ורנל: "ישראל מפגינה שריר דיפלומטי חדש בהכרה בסומלילנד"



"לאחר שנים של עימותים בעזה, בלבנון ובאיראן, ישראל יצאה מחוזקת ככוח הצבאי הדומיננטי במזרח התיכון, ופחות נכונה לפשרות כשהיא סבורה שאינטרס הביטחוני שלה מונח על הכף. ההכרה בסומלילנד, מקרה נדיר שבו ישראל חותמת על מהלך כזה עם ישות בעלת רוב מוסלמי ללא סיוע פומבי אמריקאי, מעגנת את ביטחונה העצמי החדש בזירה הבינלאומית", פורסם בעיתון האמריקאי הוול סטריט ג'ורנל.

בהענקת הכרה דיפלומטית לסומלילנד, "ישראל חתמה על עסקה שמטרתה שיתוף מודיעין והבטחת ביטחון נתיבי השיט האסטרטגיים של הים האדום, מהלך שהופך אותה לשחקנית בקרן אפריקה, אזור שבו מדינות ערב מתחרות על השפעה", נכתב. "ישראל הופכת למשתנה חדשה ומשמעותית באזור".

ההכרה של ישראל בסומלילנד היא בעיקרה אסטרטגית משום שכעת "לישראל יש שותפה הממוקמת ממש מעבר למפרץ עדן ולשטחים בתימן הנשלטים בידי החות’ים". "המהלך, שעורר גינויים נרחבים ברחבי העולם, משתלב ביעד ישראלי רחב יותר: לבסס עצמה בזירה הדיפלומטית ככוח משמעותי שעוצב ונחשל בשנתיים של מלחמה".

עופר גוטרמן, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, אמר כי לאחר שנתיים של מלחמה "ישראל פחות כבולה למה שאחרים יאמרו. היא מרחיבה את הפעלת כוחה מעבר לעוצמה הצבאית גם לשדה הדיפלומטי".

יש לציין כי מדינות המזרח התיכון מתערבות זה שנים באפריקה ומתחרות על השפעה באזורים האסטרטגיים ביותר של היבשת. טורקיה, למשל, "מספקת סיוע צבאי לממשלה המרכזית בסומליה, המצויה בעימות עם סומלילנד ועם ישות עצמאית נוספת, פונטלנד. איחוד האמירויות ומצרים תומכות בצדדים יריבים במלחמת האזרחים בסודן, הנמשכת שנתיים".

וול סטריט ג'ורנל מאת בנואה פוקון ודב ליבר. לקריאת הכתבה המלאה.

2"ההחלטה של ממדאני לבטל צווים התומכים בישראל מראה כיצד תראה כהונתו"

ביומו הראשון בתפקיד, ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדאני ביטל את כל צווי הביצוע של קודמו בתפקיד, אריק אדמס. ממדאני ביטל שני צווים מרכזיים הקשורים לישראל, ראשית הוא הסיר את אימוץ הגדרת האנטישמיות של International Holocaust Remembrance Alliance ובנוסף, אפשר מחדש קידום חרם, דה־השקעה וסנקציות (BDS) נגד ישראל מצד גופי עיריית ניו יורק.

בניו יורק טיימס נכתב כי החלטותיו של ממדאני יהפכו "למאפיין חוזר של כהונתו. והחלטותיו מעניקות הצצה לאופן בו ינהל את ניו יורק". הן "מבהירות את מחויבותו של ממדאני לעקרונות פרוגרסיביים, גם בסוגיית הסכסוך הישראלי־פלסטיני. בחלק מהנאום שהוקדש לגיוון של ניו יורק, הוא עשה מחווה ל'ניו־יורקים פלסטינים בביי רידג’, שלא ייאלצו עוד להתמודד עם פוליטיקה שמדברת בשם אוניברסליזם ואז הופכת אותם לחריגים".

"עמדתו של ממדאני כלפי ישראל הדאיגה יהודים רבים בניו יורק וארגונים יהודיים מובילים. עם זאת, ממדאני אמר כי המהלך היה חיוני להשבת אמון הציבור בלשכת ראש העיר לאחר כתב האישום נגד אדמס", נכתב.

מנהיג יהודי, שביקש להישאר בעילום שם, אמר לניו יורק טיימס כי "היה ידע מראש שהצווים יבוטלו על סמך שיחות מתמשכות, והוסיף שמעולם לא ציפה שממדאני ישאירם בתוקף".

איימי ספיטלניק, מנכ״לית Jewish Council for Public Affairs, אמרה שהיה מועיל לו ממדאני היה מציג לצד החלטותיו בצווים גם תוכנית כוללת להגנה על יהודי ניו יורק באמצעות התקציב, מינויים ומדיניות. "כרגע אנחנו רואים כיצד אנשים לוקחים חלקים מהחדשות על הצווים כדי לאשש את חששותיהם הגרועים ביותר".

מתוך הניו יורק טיימס מאת ליאם סטאק, סאלי גולדנברג, ניקולס פנדוס וג’פרי סי. מייז. לקריאת הכתבה המלאה.

3פרו־פלסטינים השחיתו מפעל תעופה בסקוטלנד המקושר לישראל

"קבוצת פעילים פרו־פלסטינים פרצה והשחיתה את אתר Bruntons Aero Products, מפעל לייצור רכיבי תעופה הממוקם סמוך לאדינבורו, במחאה על קשריו לישראל", פורסם בניו ערב, אתר חדשות קטארי הממוקם בלונדון.

תמונות שפורסמו ברשת הראו כי המפעל "כוסה בכתובות גרפיטי אדומות" ובכתובות נכתב: "יש רק דרך אחת שבה זה מסתיים". מדיווחים אחרים עולה כי המחשבים במפעל נופצו על ידי פטישים.

המפעל הותקף משום שהוא מספק "רכיבים ייעודיים לחברות הביטחוניות לאונדרו ו־BAE Systems, ששתיהן ספגו ביקורת בינלאומית על קשריהן לישראל על רקע המלחמה ההרסנית בעזה".

"החברות מואשמות באספקת רכיבים לצבא הישראלי עבור מטוסי הקרב F-35", נכתב. ברשתת החברתיות הפעילים הפרו-פלסטינים כינו את ההשחתה "הדרך היחידה לעצור חברות מ'תמיכה בפשעי הכיבוש הישראלי'".

"אף קבוצה לא קיבלה אחריות לאירוע עד כה; עם זאת, מפעל של ליאונרדו באדינבורו הותקף בעבר. ביולי, פעילים מארגון Shut Down Leonardo Edinburgh דחפו גדר אל מפעל סמוך של החברה ונעצרו בהמשך. באירוע נוסף כחודש לאחר מכן, מפגינים נגד המלחמה בעזה חסמו את הכניסה לאתר באמצעות חניית רכב במקום", נכתב.

מתוך הניו ערב. לקריאת הכתבה המלאה.