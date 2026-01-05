ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ בשווי 150 מיליון דולר: אלביט תמכור מערכות הגנה למדינה באירופה
חוזים בשווי 150 מיליון דולר: אלביט תמכור מערכות הגנה למדינה באירופה

במסגרת החוזה הראשון, תצייד אלביט את צי המטוסים של מדינה באירופה בטכנולוגיית ה-DIRCM המתקדמת שלה, המספקת שכבת הגנה נוספת לפלטפורמות אוויריות • ההזמנות הנוספות כוללות אספקת מערכות DIRCM לציי מטוסי התובלה של מדינות אירופאיות החברות בנאט"ו

דין שמואל אלמס 09:25
אלביט תספק את חליפות ההגנה העצמית שלה למדינה החברה בנאט''ו / צילום: אלביט
אלביט תספק את חליפות ההגנה העצמית שלה למדינה החברה בנאט''ו / צילום: אלביט

אלביט זכתה בחוזים חדשים בהיקף כולל של כ-150 מיליון דולר לאספקת מערכות מתקדמות מסוג DIRCM (Directed Infrared Countermeasure) - מערכות להגנה כנגד איומים מבוססי טילים מונחי חום.

במסגרת החוזה הראשון, תצייד אלביט את צי המטוסים של מדינה באירופה בטכנולוגיית ה-DIRCM המתקדמת שלה, המספקת שכבת הגנה נוספת לפלטפורמות אוויריות. ההזמנות הנוספות כוללות אספקת מערכות DIRCM לציי מטוסי התובלה של מדינות אירופאיות החברות בנאט"ו, המגבירות את בטיחות הפעילות והשרידות במשימות תובלה אוויריות אסטרטגיות. חוזים אלה מצטרפים למספר ההולך וגדל של הסכמים שאלביט חתמה עליהם ברחבי אירופה ובעולם להגנה על צי מטוסים בעלי ערך גבוה.

מערכת ה-DIRCM מסוג J-MUSIC מיועדת להגנה על מטוסים מפני טילי כתף (Manpads). המערכת משלבת טכנולוגיית לייזר מתקדמת עם יכולות דימות. המערכת מותקנת על מגוון רחב של מטוסים צבאיים ומסחריים ברחבי העולם ומספקת הגנה מוכחת ואיכותית, תוך ביסוס מעמדה כפתרון המועדף להגנה על פלטפורמות אוויריות.

בזכות יכולתה להתמודד עם איומים מתפתחים, מערכות DIRCM של החברה מספקות ביצועים אמינים, גמישות גבוהה ושילוב מלא עם מגוון רחב של סוגי מטוסים, ובכך משפרות את בטיחות המשימות הקריטיות ואת ביטחונם של אנשי הצוות המבצעים אותן.