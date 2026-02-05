היעד החדש באירופה שבו אלביט תייצר משגרי רקטות

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1סימן מעיד? הגרמנים הסיגו כוחות מבסיסים אמריקאים בצפון עיראק

הצבא הגרמני הסיג בתקופה האחרונה חלק גדול מהכוחות המוצבים בצפון עיראק, בשל החשש ממלחמה בין ארה"ב לאיראן; כך מדווח הבוקר (ה') השפיגל מפי מקורות ביטחוניים אנונימיים. לפי הדיווח, כל הסגל הלא-הכרחי פונה מבסיסים של הקואליציה המערבית הפועלת באזור. הנימוק הרשמי שהועבר לוועדה הרלוונטית בפרלמנט הגרמני הוא: "הסלמה מתמשכת במתח בין ארה"ב לאיראן".

החיילים והסגל הגרמני מוצבים בבסיסים אמריקאים באזור, ולפי הדיווח הם פונו מחשש שהם נמצאים בסיכון. "התזמון של ההחלטה של הצבא הגרמני מפתיע", כתב אתר החדשות הגרמני, שתהה אם השיחות המתוכננות בין ארה"ב לאיראן בימים הקרובים מהוות סימן מרגיע, או שהצעד הגרמני קשור לחששות חדשים מתקיפה אמריקאית שתוביל לתגובה איראנית כלפי בסיסים באזור. רוב הפינוי הגרמני נעשה מבסיסים באזור הכורדי של עיראק, ובמיוחד בבסיס ליד שדה התעופה של אירביל, שהיה יעד להתקפות בעבר. הגרמנים מחזיקים בדרך כלל כ-300 חיילים בעיראק ובירדן.

מתוך דה שפיגל. לקריאת הכתבה המלאה.

2דיווח: אלביט תהפוך את גרמניה למרכז ייצור אירופי למשגרי PULS

חברת אלביט מתכוונת להפוך את גרמניה למרכז ייצור אירופי לסדרת משגרי הרקטות הרב-קניים שהיא מוכרת לצבאות ביבשת - EuroPULS; כך מדווח אתר hartpunkt הגרמני, המתמחה בחדשות בתחום הביטחון והנשק. הדיווח מבוסס על מצגת שהחברה העבירה בשבוע האחרון לעיתונאים.

לפי הדיווח, הולנד ודנמרק יהיו בין המדינות שיקבלו את המשגרים מייצור גרמני, וככל הנראה גם יוון, אם ייחתם אתה הסכם רכישה. שיחות מתקיימות בימים אלה עם שורת חברות גרמניות על מפעלי ייצור אפשריים ברחבי גרמניה שיענו על הביקוש המוגבר, דיווח האתר, בנוסף על החברות Diehl ו-KNDS שאתן אלביט כבר יצרה שותפות לייצור המערכות. משגרי הרקטות הרב-קניים מותאמים לצרכים האירופים. החברות החדשות שאתן אלביט תשתף פעולה, לפי מידע שהגיע לאתר, הן MBDA ו-Bayern Chemie. הבונדסווהר הגרמני כבר הזמין חמש מערכות EuroPULS.

מאת לארס הופמן. מתוך Hartpunkt. לקריאת הכתבה המלאה.

3ספרד: הצלחה לצעד הממשלתי נגד דירות ומלונות מעבר לקו הירוק בישראל

שש פלטפורמות הזמנת מקומות לינה בינלאומיות הסירו יותר מ-100 מקומות לינה שהציעו מעבר לקו הירוק, לאחר שהממשלה הספרדית איימה עליהן בסנקציות ממשלתיות; כך מדווח השבוע אל-פאיס.

הממשלה הפרו-פלסטינית במדריד העבירה בדצמבר האחרון מכתב רשמי ל"פלטפורמות השכרה" אירופיות, בו היא דורשת מהן להסיר באופן מיידי דירות נופש, מלונות ודירות אירוח הממוקמות "מעבר לקו הירוק" בישראל מרשימת האפשרויות שלהן, בנימוק שמדובר בפעילות בלתי-חוקית "התורמת לכיבוש". הרשימה גובשה לפי מיקודי אזורים.

לפי האיום, הצעת מקומות הלינה מנוגדת לחוק שהתקבל בספרד האוסר על יבוא מוצרים או פרסום שירותים הקשורים להתנחלויות. 108 מקומות מתוך 138 הוסרו בשש פלטפורמות, דיווחה כעת הממשלה, אך 30 "עדיין מוצעים" בפלטפורמה שביעית, ששמה לא נמסר.

מאת דניס לופז. מתוך אל פאיס. לקריאת הכתבה המלאה.

4חשד להשפעה על מושבעים במשפט הבריטי שזיכה פעילים פרו-פלסטינים

פעילים פרו-פלסטינים - שהרסו באלימות מפעל ומשרדים של אלביט בבריטניה והואשמו בתקיפה של שוטרים שנשלחו למקום - זוכו מאשמה על ידי חבר מושבעים בבריטניה, בפסיקה המעוררת סערה בממלכה המאוחדת; כך מדווח הבוקר הטיימס הלונדוני.

הפעילים הם חלק מ-Palestine Action, ארגון אקטיביסטים אלים שהוצא מחוץ לחוק בבריטניה והוגדר כארגון טרור. שישה מהם עמדו לדין על תקיפה שתועדה והופצה ברשתות החברתיות, שכללה השמדת ציוד ורכוש בשווי מיליון ליש"ט, והובילה בין היתר לפציעה חמורה של שוטרת. התוקפים השתמשו בין היתר בפטישים כבדים. למרות זאת, השישה (שרלוט הד, סמואל קורנר, לאונה קמיו, פטמה רג'וואני, זואי רוג'רס וג'ורדן דוולין) זוכו מאשמת פריצה בנסיבות מחמירות על האירוע, שהתרחש ב-6 באוגוסט 2024.

חבר המושבעים לא הצליח להגיע להחלטה בנוגע לאישומים אחרים, כולל התפרעות ונזק, וייתכן כי השישה יואשמו מחדש על ידי התביעה. העיתון מדווח כי בימים שלפני החלטת המושבעים נתלו פוסטרים בכניסה לבית המשפט שבהם הם נקראו "להכריע לפי צו מצפונם", וכי הרשויות חוקרות אם מדובר בהשפעה אפשרית ולא-חוקית על המושבעים. האופוזיציה השמרנית אמרה כי מדובר בהחלטה מקוממת, וקראה לתביעה לשוב ולהעמיד לדין את התוקפים.

מאת עלי מיטיב ומאט דתן. מתוך הטיימס. לקריאת הכתבה המלאה.