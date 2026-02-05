העולם כולו מצוי בנקודת רתיחה. איראן, גרינלנד, טיוואן, סין, ונצואלה - בכל כיוון שמסתכלים רואים סערה בפתח, שעשויה להתפוצץ בכל רגע. המתיחות הזו, מטבע הדברים, עשויה להטריד גם את המשקיעים. "השווקים הפיננסים יודעים להתמודד עם אירועים גיאו־פוליטיים כאלה ולתמחר אותם", פותח ומרגיע אריאל כהן, ראש מערך ייעוץ השקעות בבנק לאומי.

"לרוב, יש לאירועים האלה השפעה די מוגבלת, וזה בעיקר סוג של מהמורה בדרך. במקביל, הרבה משקיעים שואלים את עצמם על הראלי המאוד ארוך בשווקים הפיננסים והאם זה הזמן הנכון להיכנס במחירים האלו. אני חושב שאלו לא השאלות הנכונות שהמשקיע צריך לשאול - ברגע שהוא עושה את זה, אני מבין שהוא מנסה לתזמן את השוק".

נשמע הגיוני בסך הכל, לא?

"נכון, אבל לתזמן את השוק זו תפיסה שאומרת שאפשר לקנות מניה במחיר נמוך ולמכור אותה במחיר גבוה. אפשר אולי לעשות את זה פעם, פעמיים, אבל לאורך זמן זה כמעט בלתי אפשרי וזה פוגע בתוחלת התשואה. גם מנהלי השקעות, שזה הדבר היחיד שהם עושים לאורך זמן, מתקשים לתזמן את השווקים".



מספיק לפספס ימים בודדים כדי לאבד תשואה מרכזית

בשלב הזה, כהן מבקש לתת דוגמה ממחקר על תשואת מדד S&P500. כך למשל, 10,000 דולר שהושקעו במדד ב־1 בינואר 1988 היו שווים ב־21 בדצמבר 2024 כ־522 אלף דולר. אלא שאם מורידים מכך את חמשת הימים החזקים ביותר של המדד באותה התקופה - הכסף כבר שווה כ־330 אלף. אם מורידים את עשרת הימים החזקים, הוא מצטמצם ל־239 אלף, ואם מורידים 50 ימים - ערכו עומד על כ-40 אלף בלבד.

או במילים אחרות, הניסיון לתזמן את השוק עלול לעלות ביוקר - מספיק לפספס ימים בודדים כדי לאבד את התשואה המרכזית של המדד.

ובכל זאת, המחירים גבוהים, השוק נמצא בתקופה שאנחנו לא יודעים לאן הוא הולך. אי אפשר להתעלם מזה.

"לא צריך להתעלם, צריך להתמודד עם זה. מה זה אומר? צריך להקצות נכסים, באופן כזה שהם משרתים את רמת הסיכון שהמשקיע מוכן לחיות איתה ואת מטרת ההשקעה שלו. הרבה משקיעים שואלים מה התשואה שההשקעה תביא לי, ופחות שואלים מה ההפסד שאני לא אוכל לחיות איתו אם הוא יגיע. זו שאלה מאוד חשובה.

"ככל שהראלי ארוך יותר, אני חושב שמרכיב ניהול הסיכונים צריך לקחת יותר תשומת לב מהמשקיע. אבל שוב, לקוח שלא צריך את הכסף - המצב שלו שונה מלקוח שנמצא לקראת פרישה וצריך לצמצם חשיפה למניות. צריך לתרגם את התיק לתזרים מזומנים שיתמוך בך, ברווחה הכלכלית העתידית.

"צריך גם לחשוב על חלוקת התיק בין מניות בישראל למניות בחו"ל - 2025 הייתה שנה לא פשוטה בשוק האמריקאי, בעוד ישראל הפגינה עוצמה, למרות המלחמה. זה אומר שיש כאן בסיס מאוד חזק של כלכלה צומחת, איתנה, עם חברות שיודעות לצמוח. משקיע שנעדר מהשוק הישראלי בשנה האחרונה, והשקיע רק במדדים האמריקאיים, נהנה מתשואה הרבה פחות גבוהה".

וזה עוד בלי שדיברנו על ירידת הדולר.

"בהחלט, הרבה אנשים הלכו בעקבות הבאזז ל־S&P500, ומעבר לתשואה הנמוכה יחסית - הם גם מושקעים בדולר, ואנחנו יודעים מה קורה לו. זה לא שהם הפסידו, אבל נמנעה מהם התשואה. וחשוב לשים לב לזה".

כך תכינו את התיק לשנה הקרובה

ישראל נמצאת בשנת בחירות. זה אמור להשפיע על המשקיע במדדים המקומיים?

"כשאנחנו מסתכלים לאורך זמן - היו אירועים לא פחות דרמטיים בשנים האחרונות בישראל, וההשפעה שלהם הייתה מוגבלת. הדברים שמשפיעים בצורה רחבה על הכלכלה הם גיבוש התפיסה הכלכלית של המדינה והאירוע הפוליטי הוא שולי יחסית. השאלה איזה מדיניות כלכלית הממשלה תוביל, מה יעשה בנק ישראל, מה תהיה האינפלציה ועוד. בסופו של דבר, השוק יודע להתמודד עם אירועים נקודתיים כל עוד הפרמטרים המאקרו־כלכליים לא משתנים".

לסיכום, תן טיפ אחד למשקיע לקראת השנה הקרובה.

"זו עצה שאנחנו נותנים בדרך כלל גם ללקוחות וגם ליועצים שעובדים איתם - תוודאו שתיק ההשקעות מותאם לרמת הסיכון ומטרות ההשקעה של הלקוח. כשזה קורה, אין הפתעות. המשקיע צריך להבין איך התיק שלו בנוי, ואם הוא מאוזן ומותאם לצרכים וליכולת שלו.

"בסופו של דבר, אם זה לא יהיה ככה - המשקיע עשוי לפגוש אירוע שהוא לא יכול להכיל, וחבל. אפשר להתמודד עם זה".