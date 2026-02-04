סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:10

1. שוק המניות

המסחר בת"א צפוי להיפתח במגמה מעורבת. למרות הירידות אתמול בוול סטריט, בימים האחרונים המתאם בין הבורסה המקומית לנעשה בעולם היה קלוש, בעיקר בזכות המניות הביטחוניות והפיננסיות, מנגד יתכן ש"האפוקליפסה" של מניות התוכנה אתמול בוול סטריט תחלחל לתל אביב ולמניות כגון מטריקס, מג'יק, מלם תים, וואן טכנולוגיות או אפילו נייס.

השוק עשוי לשאוב עידוד מהודעת טראמפ על ניהול מו"מ עם איראן.

המניות הדואליות חוזרות עם פערים שליליים ברובן - טבע, קמטק ונובה עם פער שלילי של 1.8%, אלביט בפער חיובי של מעל ל-1%.

גם אתמול הבורסה בת"א לא עצרה והמדדים המובילים רשמו שיאים זה היום השני ברציפות. עליות השערים הלכו והתחזקו עד לנעילה חזקה למרות פתיחה שלילית בוול סטריט - מדד ת"א 35 עלה בכ-1.7%, מדד ת"א 125 ב-1.6% ומדד ת"א 90 בכ-1.2%. שני הראשונים שברו שיא זה היום השני ברציפות. עבור מדד ת"א 35, השיא ה-14 מתחילת שנה, עבור מדד ת"א 125, השיא ה-12.

בין המדדים הענפיים בלטו היום מדדי הביטוח (4%) שמזנק כבר שלושה ימים ברצף, והקלינטק (3%). בתוך המדדים בלטו מניות מנורה והפניקס שזינקו במעל 6%. במדד הקלינטק בלטה מניית דוראל אנרגיה עם זינוק של מעל 8%.

אתמול בערב פורסם שפיבי , חברת ההחזקות בשליטת צדיק בינו ששולטת (48%) בבנק הבינלאומי , הבנק החמישי בגודלו בישראל, נכנסה למו"מ עם הבנק במטרה למזג את חברת ההחזקות באמצעות החלפת מניות.

מניות שריכזו עניין אתמול:

דוראל אנרגיה זינקה בכ-10%, לאחר שהודיעה כי גייסה 192 מיליון שקל בהקצאת מניות פרטית למשקיעים המוסדיים.

מניית יצרנית הנייר שניב זינקה לאחר ששקרן ההשקעות מנור אוורגרין, שבהובלת אבי אורטל, רכשה את השליטה (41%) ביצרנית הנייר הוותיקה לפי שווי של עד 485 מיליון שקל, מידי בני הזוג אברהם ואילנה ברנט, שנפרדים ממנה אחרי יותר מ-35 שנים.

חברת הביטוח הפניקס זכתה להעלאת דירוג מצד סוכנות דירוג האשראי מודי'ס. במסגרת המהלך, העלתה מודי'ס את דירוג הפניקס ל-A3, לעומת דירוג קודם של Baa1, תוך שמירה על תחזית יציבה.

מניית חברת שירותי הניקיון והתברואה ר.ג.א שירותים זינקה, לאחר שדיווחה כי חתמה על הסכם לרכישת מלוא הפעילות העסקית של חברת שירותי התברואה יוסף מוריס ובניו, תמורת כ-72 מיליון שקל.

● רף השווי הוכפל: מלך חוות השרתים או אימפריית מחשוב בדרך למדד ת"א 35

רוב שווקי אסיה בירידות הבוקר מדד ניקיי ביפן יורד ב־1.2% בהובלת מניות טכנולוגיה ושבבים, כולל צניחה חדה בלייזרטק וקונאמי, וטוקיו אלקטרון איבדה מעל 3%. מנגד, אוסטרליה וקוריאה הדרומית רשמו עליות מתונות, בעוד הונג קונג וסין ירדו קלות.

החוזים בוול סטריט יציבים הבוקר.

AMD פרסמה הלילה דוחות רבעון רביעי טובים מהצפוי, עם עקיפה של התחזיות הן בהכנסות והן ברווח, וכן תחזית לרבעון הראשון שהייתה טובה מהערכות השוק, אך למרות זאת, המניה ירדה במסחר המאוחר.

גם אמדוקס פרסמה הלילה - החברה דיווחה על צמיחה של 4.1% בהכנסות ל-1.16 מיליארד דולר ועל רווח נקי Non-GAAP של 1.81 דולר למניה, גבוה מהתחזית. המניה נפלה אתמול ב-8.6% אך לאחר פרסום הדוחות היא טיפסה ב-4% במסחר המאוחר. במקביל הודיעה על שינוי בצמרת: אחרי כ-8 שנים בתפקיד הנשיא והמנכ"ל, שוקי שפר צפוי לפרוש בסוף מרץ ובמקומו מונה שמעי הורטיג, המכהן כנשיא קבוצת האמריקות בחברה.

הלילה השוק יהיה דרוך לקראת דוחות אלפאבית.

אתמול בוול סטריט, בתום יום מסחר סוער, נסאד"ק ירד כ-1.4%, S&P 500 ב-0.8% ודאו ג'ונס ב-0.2%.

רוב מניות הטכנולוגיה נסחרו בירידות, כולל ענקיות הטכנולוגיה שכבר פרסמו דוחות: מיקרוסופט ירדה בכ־3%, מטא בכ־2% וטסלה בכ־1%, בעוד אפל נסוגה קלות. גם אנבידיה ירדה בכ-2.5%.

הסיפור אתמול שייך היה למניות התוכנה - השקת כלים אוטונומיים מתקדמים של אנתרופיק גרמה לזעזוע וכ-300 מיליארד דולר נמחקו משווי השוק של סקטור התוכנה.

מניות התוכנה נמצאות לאחרונה במגמה שלילית, סנואופלייק נפלה בכ-9%, סרוויס נאו ב-7%, קרן הסל iShares Expanded Tech-Software Sector ,IGV ירדה ב- 4.4%. שתי ישראליות שספגו ירידה חדה הן מניות מאנדיי.קום ווויקס.קום . גם פייבר ונאבן ירדו בחדות.

בבלומברג פורסמה אתמול כתבה המתארת רעידת אדמה בסקטור התוכנה. הכותרת הדרמטית "Get Me Out" משקפת בהלה של סוחרים שנוטשים את המניות הללו במהירות. הבהלה, או הנפילה, מגיעה לאחר שחברת אנתרופיק שחררה כלי אוטומציה חדש מבוסס בינה מלאכותית, אשר משקיעים חוששים כי הוא עלול לנגוס בחלק ניכר מעסקי הליבה שלהן.

ג’פרי פאבוצה מג'פריס כינה זאת "SaaSpocalypse" - אפוקליפסה של מניות תוכנה כשירות, והגדיר את המסחר כגל מכירות בסגנון "רק לצאת החוצה".

החשש המרכזי הוא שבינה מלאכותית יוצרת (Generative AI) כבר לא רק "עוזרת" לחברות תוכנה, אלא מתחילה להחליף אותן. משקיעים חוששים שחברות שמכרו עד היום מינויים יקרים (SaaS) לניהול נתונים, שירות לקוחות או ייעוץ משפטי, יאבדו את ערכן כי לקוחות יוכלו לייצר כלים דומים בעצמם באמצעות סוכני AI.

אם בעבר חברות שסיפקו תוכנות כשירות (SaaS) נחשבו לחוף מבטחים רווחי, כיום גוברת ההבנה שבינה מלאכותית יוצרת - ובמיוחד "סוכני AI" אוטונומיים - מסוגלת לבצע בעצמה משימות מורכבות של כתיבת קוד, ניתוח משפטי ושירות לקוחות, ובכך ליתר את הצורך במינויים היקרים של החברות הוותיקות. התוצאה היא רוטציה אכזרית של הון: הסוחרים בורחים מכל מה שמריח כמו "תוכנה של פעם" ומעבירים את הכסף לתשתיות הפיזיות של המהפכה, מה שיוצר תחושה של קריסה בסקטור שעד לא מזמן הוביל את השוק.

למרות ההפסדים המשמעותיים במדדי המפתח, רוב המניות במדד ה-S&P 500 דווקא עלו. ענקית המשלוחים פדקס , הנחשבת ל"ברומטר" של הכלכלה, המשיכה בראלי שובר שיאים.

"מתרחשת רוטציה," אמר סטיב סוסניק מחברת Interactive Brokers. "השאלה המורכבת היא האם מדובר בחלוקה מחדש שפירה של החשיפה לנכסים, או שמא זהו סימן לחוסר יציבות בסיסי כלשהו".

מניות נוספות שריכזו עניין אתמול:

מניית פייפאל (PayPal) צנחה בכ־16%, לאחר שהחברה פרסמה תחזית רווח חלשה לשנת 2026 ודיווחה על תוצאות רבעון רביעי מתחת לציפיות וול סטריט. במקביל, החברה מינתה מנכ"ל חדש.

מניית פלנטיר זינקה לאחר שהחברה פרסמה תוצאות רבעוניות חזקות מעל תחזיות וול סטריט.

וולמארט הפכה לרשת הקמעונאות המסורתית הראשונה בעולם שמגיעה לשווי שוק של טריליון דולר. בהגעה לרף הטריליון דולר, וולמארט מצטרפת למועדון אקסקלוסיבי שמורכב כמעט כולו מחברות טכנולוגיה, חריג בולט עבור קמעונאית מסורתית.

אינטל עלתה בניגוד למגמה השלילית במניות השבבים. שלשום דווח שאפל שוקלת, לפי דיווחים, שיתוף פעולה אסטרטגי עם אינטל, במסגרתו ענקית האייפון עשויה להיעזר באינטל לייצור שבבים בעיצוב ייעודי שלה. עסקה כזו עשויה להוות זריקת עידוד משמעותית לפעילות ה־Foundry של אינטל.

מניית נובו נורדיסק הנסחרת בארה״ב צנחה בכ־13% לאחר שהחברה הזהירה במפתיע כי מכירותיה ב־2026 צפויות לרדת בחדות גדולה מהצפוי, על רקע לחץ מחירים חזק בשוק האמריקאי על תרופות הדגל שלה לסוכרת ולהרזיה.

2. שוקי האג"ח

בקרב מדדי האג"ח בת"א נרשמה תכונה חיובית. מדד תל גוב־כללי עלה בשיעור קל, וטיפס ב־0.6% מתחילת השנה. התשואה לפידיון הגלומה במדד שכולל את כל אגרות החוב של ממשלת ישראל עומדת על 3.02%, כפסע מלשבור אל מתחת לרף 3% הסימבולי. לאחר פרוץ מבצע עם כלביא אשתקד, עמדה התשואה הגלומה במדד על 3.7%.

בארה"ב נמצאת התשואה לפידיון באג"ח ל־10 שנים של ממשלת ארה"ב במגמת עלייה קלה ל־4.28%. העלייה מרמות של מתחת לרף 4% בסוף אוקטובר האחרון, משקפת צפי להעלאות ריבית עתידיות במטרה להתגבר על האינפלציה. בנוסף, המשקיעים מתלבטים באשר למדיניות העתידית של נגיד הפד הבא, קווין וורש. וורש התבטא בעד צמצום המאזן של הבנק המרכזי (ע"י הקטנת הנזילות דרך מכירה או אי־רכישת אג"ח ממשלת ארה"ב); ומנגד מצופה ממנו להפחית את הריבית (הגדלת נזילות בשווקים ועליית הבורסות). שני מהלכים שעשויים להיתפס כסותרים.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הדולר שוב נחלש הבוקר מול השקל ונסוג לרמת 3.085 שקלים. זאת לאחר שביקר במשך שלושה ימים מעל לקו 3.1 שקלים. בין הכוחות שתומכים בהיחלשות הדולר בארץ נמצא זרם העסקאות הביטחוניות והאקזיטים בהייטק, שמזרימים מטבע חוץ לישראל. מנגד גם חולשת הדולר בעולם תורמת.

הזהב חזר אתמול והבוקר להתחזק, לאחר מפולת בסוף שבוע שעבר. בשישי התרסקו הזהב והכסף (silver) בנפילה היומית החדה מזה עשורים. הבוקר נסחר הזהב בכ-5,000 דולר לאונקייה. התנודתיות הרבה במחירי המתכות צפויה להימשך, כאשר כרגע משחקים תפקיד לא מעט ספקולנטים שמזעזעים את המחירים. אולם ההערכות הן כי לאורך זמן הזהב מהווה מפלט מהיחלשות הדולר. (ראה הרחבה בהמשך).

● האסטרטגיה שתגמלה חברות על צבירת מטבעות קריפטו - מענישה אותן כעת

הביטקוין ירד אתמול מתחת לרף ה־73 אלף דולר, לשפל של כ־72,884 דולר, הרמה הנמוכה ביותר שלו מזה כמעט 16 חודשים בטרם התאושש מעט. מדובר בירידה יומית של יותר מ־6%, ובשפל שלא נראה מאז נובמבר 2024, אז נסחר סביב 68,900 דולר. המהלך משקף המשך בריחת משקיעים מנכסי סיכון על רקע התנודתיות החדה בשווקים הפיננסיים.

המטבע גרר איתו למטה את מניות הקריפטו. מניותיהן של Coinbase ו- רובין הוד מרקטס איבדו כל אחת יותר מ-4%, מניית סטרטג'י , המשמשות סוג של "הימור ממונף" על מחיר הביטקוין,יורדת בכמעט 8%. כל שלוש המניות כבר רשמו הפסדים דו-ספרתיים מתחילת השנה הנוכחית.

מייקל ברי, שהתפרסם בזכות ההימור נגד שוק הנדל״ן לפני משבר 2008, מזהיר שקריסת הביטקוין עלולה להתפתח ל"ספירלת מוות" כלכלית שמזינה את עצמה, ולגרום לנזק ארוך טווח לחברות שאגרו ביטקוין בהיקפים גדולים בשנה האחרונה. בפוסט שפרסם, טען ברי שהביטקוין נחשף כנכס ספקולטיבי טהור - ולא כהגנה מפני שחיקת ערך המטבע כמו זהב ומתכות יקרות - וכי ירידות נוספות עלולות ללחוץ על מאזני החברות הגדולות שמחזיקות בו, לגרום למכירות כפויות ברחבי שוק הקריפטו וליצירת הרס ערך נרחב בכל המערכת.

4. מאקרו

סוכנות הדירוג הבינלאומית Moody's העלתה בסוף השבוע האחרון את אופק האשראי של ישראל משלילי ליציב , בעיקר לאור הירידה בסיכונים הגיאופוליטיים אך הותירה את הדירוג הרשמי על Baa1 שלהערכתנו נמוך מדי. הם צופים צמיחה של כ-5% השנה לצד התייצבות יחס החוב לתוצר סביב ה-68%. עדכון זה הגיע לאחר שדירוג האשראי של ישראל הנגזר מפערי התשואות בשווקים הפיננסיים כבר חזר קרוב לרמה שנרשמה ערב המלחמה.

"להערכתנו", כתב עופר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל, "עלתה ההסתברות שבקרוב גם חברת פיץ' תמחק את אופק הדירוג השלילי של ישראל, ושבהמשך השנה חברות הדירוג ישפרו גם את דירוג האשראי של ישראל עצמו.

המשקיע האגדי ריי דליו הזהיר ביום שלישי כי העולם נמצא "על סף" מלחמת הון, וזאת על רקע המתיחות הגיאופוליטית הגוברת והתנודתיות בשווקי ההון. אזהרה דומה השמיע דליו לפני כשלושה שבועות בדאבוס.

בשיחה עם דן מרפי מ-CNBC על במת פסגת הממשלות העולמית בדובאי, אמר דליו כי אנו קרובים להידרדרות לטריטוריה של מלחמת הון - מצב שבו כסף הופך לנשק באמצעות צעדים כמו אמברגו סחר, חסימת גישה לשווקי הון, או שימוש בבעלות על חוב ככלי לחץ.

"אנחנו על הסף", אמר דליו. "זה אומר שאנחנו עדיין לא שם, אבל אנחנו קרובים מאוד למלחמת הון, ויהיה קל מאוד לחצות את הקו הזה בגלל פחדים הדדיים".

הוא הצביע על המתיחות הגוברת לאחרונה סביב ניסיונות ממשל טראמפ להעביר את גרינלנד - טריטוריה דנית - לשליטת וושינגטון. הוא הזהיר מפני "פחד" בקרב מחזיקים אירופאים בנכסים הנקובים בדולר שהם עלולים להיות נתונים לסנקציות, וכי "עלול להיווצר פחד הדדי מצד ארצות הברית שהיא לא תוכל להשיג את ההון, או את הרכישות מאירופה", אמר. בצל המתיחויות הללו, הזהב הוא עדיין המקום הטוב ביותר לאחסן בו כסף, אמר דליו.

ביום ראשון הקרוב (8 בפברואר) יתקיימו הבחירות המוקדמות ביפן , כאשר ראשת הממשלה תנסה לנצל את הפופולריות שלה כדי להגדיל את מספר המושבים של מפלגתה בפרלמנט, תרחיש בעל הסתברות גבוהה לפי הסקרים האחרונים. היא מקדמת תקציב הכולל הרחבה פיסקאלית רחבה ובמרכזו השעיית מס הצריכה (המקביל למע"מ) על מוצרי מזון למשך שנתיים.

קליין מציין "צעד זה יגדיל את הצמיחה אך מצד שני גם את הגירעון (ואולי גם את האינפלציה), ותרם מאז ההכרזה על הבחירות לעלייה נוספת בתשואות אג"ח הארוכות, דבר שמגביר עוד יותר את האתגר ליציבות הפיסקאלית של המדינה. במידה שתיישם את הבטחותיה ללא התאמה מקבילה בהגדלת ההכנסות (ואנו יודעים שקיים פער בין הבטחות בחירות לבין הביצוע בפועל), הדבר צפוי להמשיך ללחוץ כלפי מעלה את התשואות ולהוביל להיחלשות נוספת של היין".

5. תחזית

שוק המתכות היקרות חווה בימים האחרונים רכבת הרים, אך הבנקים הגדולים בטוחים שיזנק השנה מעל ל-6,000 דולר.

״למרות שהאבק מהשבוע שעבר עדיין לא שקע לחלוטין, הוא לא שיבש את תפיסת השורט-טווח השורית המבנית שלנו לגבי הזהב״, אמרו אנליסטים בג'יי.פי. מורגן לכתבי בלומברג. ״הראלי ארוך-הטווח בזהב לא היה ולא יהיה לינארי, ולכן לעת עתה אנו שוב מעכלים, מתאפסים וממשיכים מחדש". הבנק העלה את תחזית סוף השנה שלו, ואמר כי הוא מצפה שהמתכת הצהובה תגיע ל-6,300 דולר לאונקייה, שכן תזת ההשקעה ארוכת הטווח נותרת בעינה, נתמכת בגיוון מבני של השקעות לנכסים ריאליים.

הבנק מעריך כי המחירים ייתמכו בביקוש חזק במיוחד מצד משקיעים ובנקים מרכזיים, עם תחזית לביקוש רבעוני ממוצע של יותר מ-700 טון מטרי, וצופה שהזהב עשוי לטפס לכיוון 6,600 דולר לאונקיה בשנת 2027.

רכישות הבנקים המרכזיים ממשיכות להיות נתמכות בגיוון מתמשך של יתרות המט״ח, בעוד שמשקיעים ממשיכים לראות בזהב גידור רב-ממדי לתיק ההשקעות, על רקע חששות הנעים מקיימות החוב האמריקאי וחולשת הדולר, דרך אינפלציה, תמחור יתר של מניות, סיכונים גיאופוליטיים, ועד אי-ודאות סביב מדיניות הסחר והמדיניות הכלכלית של ארה״ב.

הזהב, בינתיים, צפוי להישאר נכס המקלט המועדף על משקיעים ברחבי העולם, ככל שנקודות החיכוך הגיאופוליטיות הולכות ומתרבות. מחירו מצוי בשיא היסטורי הן במונחים ריאליים והן במונחים נומינליים - בניגוד לכסף. ואף שבנקים מרכזיים רכשו פחות זהב בשנת 2025 לעומת שנים קודמות, כחלק מגיוון יתרות המט"ח הרחק מנכסים מבוססי-דולר, אנליסטים מעריכים כי הם ימשיכו להיות מקורות ביקוש מרכזיים, דבר שיוצר "רצפה" למחירים ומונע ירידות חדות.

גם דויטשה בנק דבק בעמדתו השורית, ושומר על התחזית שלפיה הזהב יגיע ל-6,000 דולר לאונקיה עד סוף השנה. הבנק העלה את היעד שלו בשבוע שעבר, זמן קצר לפני המפולת ההיסטורית שטלטלה את שווקי המתכות.

הראלי שובר השיאים במחירי המתכות, שסחף משקיעים מוול סטריט ועד "מיין סטריט", נעצר בפתאומיות ביום שישי, כאשר מחירי הכסף והזהב רשמו את הירידות היומיות החדות ביותר שלהם מזה יותר מארבעה עשורים.

הראלי החל לקרטע כבר ביום חמישי בלילה, בערך בזמן שבו כלי תקשורת החלו לדווח כי הנשיא טראמפ מתכנן למנות את קווין וורש, לשעבר חבר הנהלת הפדרל ריזרב, ליו״ר הבא של הבנק המרכזי. החדשות הציתו את גל המכירות, אך עוצמת הירידות נבעה, לפי אנליסטים, מהקניות ההיסטריות שקדמו להודעה, אשר דחפו את המחירים הרבה מעבר למה שכל יסוד כלכלי היה מצדיק.

הראלי ההיסטורי של הזהב מעל 5,000 דולר לאונקיה יוחס לשורה ארוכה של גורמים - בהם חששות מהשחיקה בערך הדולר, רכישות גדולות מצד בנקים מרכזיים (כולל סין), ועלייה חדה ברכישות מצד משקיעים פרטיים.

מהירות הירידה "מרמזת על כך שהתרחשו מכירות כפויות, כאשר המחירים צנחו במהירות וסוחרים נתקלו בדרישות להשלמת ביטחונות (margin calls)", כתב ג’ין גולדמן, מנהל ההשקעות הראשי של Cetera Investment Management.

אתמול הזהירו כמה בנקים סיניים מפני סיכוני תנודתיות בשוק המתכות היקרות, וחלקם אף החמירו את דרישות הביטחונות, מה שמגביל את היקף האשראי שלקוחות יכולים לקבל כדי לרכוש מתכות. "ניתוח מהיר של גל המכירות מראה סימנים סיניים ברורים", כתב בן אמונס, מייסד FedWatch Advisors.

בבנק אוף אמריקה מעריכים שהתנודתיות בשוקי הזהב והכסף תישאר גבוהה גם לאחר הקריסה מהשיאים ההיסטוריים, אך לא בעוצמות הקיצוניות של הימים האחרונים - אלא אם תתפתח שוב בועה ספקולטיבית. לדבריהם, היומיים האחרונים כללו "ניקוי שוק" משמעותי (washout), שסילק מינופים וספקולציה עודפת, מה שמייצב את השוק במידה מסוימת, אך משאיר אותו בסביבת תנודתיות גבוהה מהנורמה ההיסטורית.