קרן ההשקעות מנור אוורגרין, שבהובלת אבי אורטל, רוכשת את השליטה (41%) ביצרנית הנייר הוותיקה שניב לפי שווי של עד 485 מיליון שקל, מידי בני הזוג אברהם ואילנה ברנט, שנפרדים ממנה אחרי יותר מ-35 שנים.

במסגרת המהלך, רכשה הקרן אותה מנהלים לצד אורטל גם יובל זעירא ולילך כץ, את מרבית מניותיהן של בני הזוג ברנט תמורת 178 מיליון שקל. בנוסף, פסח ברנט, בנם של בעלי השליטה המשמש כמנכ"ל החברה, ירכוש מניות נוספות (2%) תמורת 10 מיליון שקל. מחיר המניה בעסקה עמד על כ-7 שקל, בדומה לשער הבסיס שלה הבוקר, ואשר משקף לחברה שווי של כ-435 מיליון שקל.

בנוסף, נקבעה בהסכם הרכישה זכות לתמורה נוספת, בהתאם לביצועי המניה בתקופה שנקבעה בין הצדדים, אשר עשויה לשקף לחברה שווי של עד 485 מיליון שקל. עוד הוסכם, בין הצדדים כי הרוכשים יקבלו תוספת לתמורה, במידה והחברה תקבל החזר ממנהל מקרקעי ישראל, בקשר לתשלומי יתר ששילמה חברת הבת שניב נדל"ן.

"ההשקעה של קרן מנור הינה הבעת אמון בחברה ובעובדיה והיא ציון דרך חשוב בהתפתחות החברה. אנו בטוחים כי ההשקעה והשותפות הזו תביא להמשך תנופת הפיתוח של קבוצת שניב ופתיחת אפיקים חדשים", מסר פסח ברנט מנכ"ל החברה.

אבי אורטל, מנהל ממור אוורגרין, הוסיף, כי "השקעות הענק שבוצעו בשנים האחרונות במיכון חדשני ובמערך הלוגיסטי, הרכישות האסטרטגיות שהחברה ביצעה לפיתוח קטגוריות מכר חדשות והמעבר המדורג של החברה מחברת פרייבט לייבל לחברת מותגים המוכרים בכל בית בישראל, חיזקו משמעותית את הצעת הערך של החברה והניחו יסודות לצמיחה חזקה בשנים הקרובות".

מכירת פעילות הנדל"ן

מכירת החברה מגיעה לאחר שמוקדם יותר היום דיווחה שניב על הסכם למכירת 51% מהחזקותיה בחברת הבת, שניב נדל"ן לקרן הריט מניבים תמורת כ-56.4 מיליון שקל בתוספת דמי ייזום של 1.5 מיליון שקל. להערכת שניב, כתוצאה מהמלך היא צפויה להכיר ברווח לאחר מס של כ-7 מיליון שקל. כמו כן, תזרים המזומנים נטו הצפוי לה צפוי להיות כ-47 מיליון שקל.

שניב נדל"ן מחזיקה בנכסים בשווי כולל של כ-201 מיליון שקל, הכוללים קרקעות בהיקף של כ-54 דונם באזורי התעשייה אופקים ודלתון, בהם מבני לוגיסטיקה ותעשיה, המשמשים את שניב תעשיות לצורך פעילותה העסקית, וכוללים זכויות בנייה בהיקף משמעותי.

באופקים, מחזיקה שניב נדל"ן מגרשים עליהם בנויים המרלו"ג המרכזי של שניב תעשיות בשטח של כ-11,000 מ"ר הכוללים כ-4,200 מ"ר בגובה של כ-23 מטר עם מערכת אחסנה אוטומטית, ובניין משרדים, המושכר בחלקו לשניב תעשיות; שטחים נוספים בהיקף כולל של כ-5.5 דונם, עליהם בנויים שני מבני אחסנה המשמשים את שניב תעשיות, וכן 3 מגרשים הכוללים זכויות בנייה, לרבות מגרש בשטח של כ-10 דונם המיועד בעיקר להרחבת פעילותה של שניב תעשיות באופקים.

בדלתון, מחזיקה שניב נדל"ן במחצית משטח של כ-8 דונם עליו בנוי מרלו"ג חדש ומתקדם, המושכר לחברה בת של שניב תעשיות, ומגרש נוסף בשטח של כ-5.4 דונם עליו בנוי מבנה תעשיה/אחסנה בשטח של כ-3,400 מ"ר, המשמש כמפעל של חברה בת נוספת של שניב תעשיות.

במסגרת העסקה, הנכסים בדלתון, המרלו"ג באופקים ומבנה המשרדים באופקים, יושכרו לשניב תעשיות לתקופה של 13-20 שנה במסגרת הסכמי שכירות מסוג NNN . מניבים מעריכה, כי ה- NOI בגין הנכסים, העומד כיום על כ-11 מיליון שרל, צפוי לעלות לכ-13 מיליון ש"ח עם השכרת מלוא השטחים הבנויים של שניב נדל"ן. בנוסף, הפיתוח המתוכנן ביחס לקרקעות הפנויות ולזכויות הנוספות באזור התעשיה אופקים שהוערך על ידי הצדדים בכ-100 מיליון שקל, צפוי להגדיל את ה- NOI של שניב נדל"ן בעתיד.

האקזיט של משפחת היהלומנים והפספוס של סנו

שניב נוסדה בסוף שנות ה-80 על ידי התעשיין יזהר שיף, שהקים מפעל לייצור נייר לשימוש ביתי באופקים. לצורך ההקמה חבר שיף ליהלומן אברהם ברנט ואשתו אילנה, וכן לחברת סנו של משפחת לנדסברג. בשנת 1995 הונפקה שניב בבורסה בת"א.

אלא שבתחילת שנות האלפיים התגלע סכסוך בין השותפים ברנט ולנדסברג, שכלל בין היתר החלטה של סנו להקטין את היקף הרכישות שהיא מבצעת משניב. לבסוף, בשנת 2008 הגיעו הצדדים לפשרה שבמסגרתה רכשה משפחת ברנט לצד שותפה, שלום לקס, את חלקה של סנו (39%) לפי שווי חברה של כ-60 מיליון שקל בלבד, ששיקף דיסקאונט של 56% על מחיר המניה באותה העת.

מאז אותה עסקה משמשים בני הזוג ברנט כבעלי השליטה בשניב (43%), כאשר בנם פסח מכהן כמנכ"ל החברה. בעל מניות גדול נוסף בשניב הוא קיבוץ סאסא, המחזיק בכרבע ממניותיה בעקבות עסקה מ-2017 שמיזגה לתוכה את יצרנית מוצרי הניקיון סאסאטק, שבבעלות הקיבוץ הצפוני. בשנת 2023 רכשה שניב מחצית ממניות חברת הקוסמטיקה והטיפוח בוגנים ( MB ) של מיקי בוגנים, תמורת המרת הלוואה בהיקף 2 מיליון שקל למניות החברה.

כיום, שניב היא יצרנית מוצרי הנייר השנייה בגודלה בישראל, לאחר אינפיניה (לשעבר נייר חדרה). בנוסף היא מייצרת מוצרי ניקיון (תחת המותגים טאצ', מג'יק ו- TNX), קוסמטיקה (נובו ו- MB ) ומוצרים לרכב (מקסול-מקס). כמו כן, לחברה פעילות בתחום מוצרי האלומיניום ומוצרים חד-פעמיים, והיא גם פועלת בתחום הנדל"ן בהשכרת מבני תעשייה, משרדים ומרלו"גים.