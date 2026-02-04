לקראת עימות אזורי? רוסיה שולחת מסוקי תקיפה לאיראן

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

1איראן מחזקת את הארסנל האווירי: מטוסי קרב רוסים בלב טהרן

במשך שנים עלו דיווחים שונים על עסקת מטוסי קרב בין סוריה לאיראן. כעת, ראיות שונות מצביעות כי "איראן החלה לקבל את מטוסי הקרב Mi‑28 מרוסיה", פורסם ב-TWZ, מגזין ביטחוני אמריקאי.

לאחרונה פורסם סרטון וידאו המציג מסוק תקיפה רוסי מדוגמת Mi‑28NE Havoc טס מעל טהרן. גם "בשבוע שעבר הופיעו תמונות ברשת שמציגות לפחות מסוק Mi‑28NE אחד באיראן. הגעת ה‑Havoc לאיראן עשויה גם להעיד על משלוח נשק וציוד אחר מרוסיה, או על כוונה לעשות זאת בקרוב, לנוכח עלייה חדשה במתח הגיאופוליטי בין המדינה במזרח התיכון לבין ארה"ב", נכתב.

מטוס הקרב "ה‑Mi‑28 הוא בעל שני מקומות ישיבה" בנוסף הוא מצויד ב"בתותח אוטומטי 30 מ"מ בצריח מתחת לאף ויכול לשאת תחמושות שונות, כולל טילי נ"ט מונחים וטילים בלתי‑מונחים, על ארבעה עמודי נשיאה, שניים על כל זוג כנפונים בצדדים של הגוף. מערכת החישה הסטנדרטית על ה‑Mi‑28N כוללת רדאר על עמוד וחיישן וידאו אינפרה‑אדום בצריח".

באתר הביטחוני האמריקאי צוין כי "מסוקים חדשים של Mi‑28 בכל תצורה יהיו תוספת בולטת לארסנל האיראני. מסוק התקיפה העיקרי בשירות באיראן כיום הוא ה‑AH‑1J International Cobra, שרכשה המדינה לראשונה בתקופת השאה". בנוסף, "אם למסוקי Mi‑28 של איראן יהיו את צריח החיישן האינפרה‑אדום ואת הרדאר על‑עמוד, המסוקים יוכלו להציע שיפור ביכולת אפילו בלילה או במזג אוויר גרוע".

מה שמעורר חששות הוא כי הופעת מסוקי הקרב הרוסים "עשויה לשקף משלוחים גדולים יותר של נשק וציוד אחר מרוסיה, או את האפשרות שזה יקרה בעתיד הקרוב".

"כשמדובר על מסוקי Mi‑28 לאיראן, העדויות הולכות וגדלות שכעת לפחות אחד מהמסוקים כבר נמסר, ופרטים נוספים עשויים להמשיך לצוץ", נכתב.

3על שער הטיים: "טראמפ הבטיח לבוא. בינתיים האיראנים סופרים את המתים"

המפגינים האיראנים מופיעים על השער במגזין טיים האמריקאי, שסוקר את האפשרויות לנפילת שלטון האייתוללות ומציג סדרת כתבות של איראנים גולים שחולמים לחזור למולדתם.

"הגברים ששולטים ברפובליקה האסלאמית של איראן עלו לשלטון בשנת 1979 לאחר שמיליוני אנשים רגילים מילאו את הרחובות בדרישה לסיום שלטון רודני. כשהרודנים הביטו מחלונותיהם בימים הראשונים של 2026, הם ידעו בדיוק מה הם רואים בשדרות וברחובות הראשיים. הם גם ידעו איך לפנות אותם", נכתב.

שער מגזין הטיים

"ב־8 בינואר, שלטונות איראן ניתקו את הגישה לאינטרנט ונתנו לכוחות הביטחון את הפקודות שלהם. מה שקרה לאחר מכן היה אחד מטבחי הירי האינטנסיביים ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. אלפים נהרגו ברחבי המדינה", נכתב. בעקבות הטבח ההמוני במפגינים הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ הבטיח כי ארה"ב "תבוא לעזרה". אולם, "היא לא באה". כך, המשטר האיראני "הכריז על ניצחון" בעוד שהאזרחים האיראנים "ספרו את המתים". "ובינתיים, הכלכלה של איראן בצניחה חופשית. והרודנים פוחדים", נכתב.

הסופרת האיראנית שהרנוש פארסיפור כתבה בתקווה לטיים כי "אני מאמינה שגורלה של הרפובליקה האסלאמית יוכרע בקרוב. היא או תקרוס או שתעבור רפורמה ושינוי מהותי. ההערכה שלי היא שדמויות מתוך משמרות המהפכה יתפסו את השלטון. למרות שהסיסמה הנשמעת ביותר היא 'תחי המלוכה', איני מאמינה שזה יהפוך למציאות. עלינו להמתין ולראות כיצד הדברים יתפתחו".

ד"ר עראש עזיזי, עיתונאי גולה מאיראן, כתב "אני יודע שלא משנה מה יגיע אחרי המשטר, אנחנו לא עומדים להיות דנמרק. כל מה שאני רוצה הוא שנקבל הזדמנות לשרת את ארצנו. כאשר האיראנים מתאבלים וקוברים את יקיריהם שנהרגו באלפים החודש בידי המשטר קשה לדבר על פנטזיות. אף על פי שאני רואה את הכתובת על הקיר עבור הרפובליקה האסלאמית, אני יודע שאין לנו דרך קלה לעבר דמוקרטיזציה. אבל לעולם לא אפסיק לחלום על איראן שיכולה להיות".

3הביקוש לנשק ישראלי מזנק למרות הגינויים הבינלאומיים

"בעוד שישראל ספגה ביקורת חריפה על המלחמה בעזה, בכירי חברות הייטק אומרים כי זרים רוצים לרכוש מערכות שפותחו ונבדקו בשדה הקרב", פורסם בוושינגטון פוסט.

"בכירי הסטארט‑אפים ישראליים טוענים כי הביקוש הזר לרכוש את מערכות הנשק ומערכות נלוות זינק משמעותית. הצלחתה של ישראל בביצוע מתקפת הביפרים המסיבית ב‑2024 נגד חיזבאללה בלבנון, מבצעי מודיעין באיראן במהלך מלחמת 12 הימים בשנה שעברה ופלגות קומנדו לחילוץ חטופים בעזה הגבירה את הביקוש הזרים לנשק ולשאר הטכנולוגיות שבהן השתמשו חיילי ישראל", נכתב בעיתון האמריקאי.

"חברות הסטארט‑אפ הישראליות גייסו שיא של 15.6 מיליארד דולר בהשקעות ב‑2025, עלייה מ‑12 מיליארד דולר ב‑2024, לפי Startup Nation Central, ארגון העוקב אחרי תעשיית הסטארט‑אפים בישראל. מומחי התעשייה חוזים כי המגמה תמשיך לעלות ככל שארצות הברית ומדינות נאט"ו יגבשו תקציבי הגנה, וחברות ביטחוניות בבעלות המדינה וחברות סטארט‑אפ פרטיות בישראל מודיעות על עוד שותפויות עם צבאות ברחבי העולם", נכתב.

בגלל הגינוי הבינלאומי של מדיניות ישראל בעזה ו"פגיעה בתדמית המדינה", "לקוחות מסוימים ביקשו לשמור על פרופיל נמוך, במיוחד ממדינות אירופה שהפסיקו משלוחי נשק לישראל או הביעו חשש שהיא ניהלה זוועות", נכתב.

אהרון קפלוביץ’, מייסד 1948 Ventures, אמר לפוסט כי "יש ממשלות שמציגות באופן פומבי אמירה מוסרית על עזה, כדי לפייס את הרחוב, בעוד שהן גם שולחות את מנהיגות ההגנה שלהן לשוחח עם חברות ישראליות כדי להגן על אותו רחוב".

