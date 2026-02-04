בשבוע שבו ממשל טראמפ מנסה להגיע להסכמים בנושאי מלחמת רוסיה־אוקראינה והגרעין האיראני, עוברת "מתחת לרדאר" פקיעת אמנת START להגבלת ההתחמשות הגרעינית של וושינגטון ומוסקבה, ביום חמישי הקרוב. המשמעות היא, כי לכל אחת מהשתיים לא תהיה מניעה מהותית לביצוע ניסויים גרעיניים, להגברת צבירת החימושים - ולפריסתם המבצעית.

אמנת סטארט (Strategic Arms Reduction Treaty) גובשה בעקבות שאיפת רוסיה וארה"ב להתקרב עם סיומה של המלחמה הקרה. בלעדיה, לא תהיה שום מגבלה על תפוצה גרעינית אמריקאית ורוסית, לראשונה מאז ביקורו ההיסטורי של הנשיא ריצ'רד ניקסון במוסקבה ב־1972, שבו חתם על הסכם בנושא עם לאוניד ברז'נייב.

"זה פג תוקף, זה פג תוקף", אמר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בחודש שעבר, לאחר שמקבילו הרוסי ולדימיר פוטין הציע להישאר בהסכם.

אל מרוץ ההתחמשות הגרעינית המחודש הזה, אם לא יידחה ברגע האחרון באמצעות סיכום מפתיע בין טראמפ לפוטין, תצא מוסקבה מנקודה טובה יותר מאשר וושינגטון. מנתוני מכון שטוקהולם למחקרי שלום (SIPRI) עולה כי מספר ראשי הקרב הגרעיניים, המאוחסנים והפרוסים, של רוסיה הוא כ־4,309, ואילו של ארה"ב כ־3,700. יחדיו, השתיים הן הבעלים של כ־87% מראשי הקרב הגרעיניים בעולם. במקום השלישי נמצאת סין עם 600 ראשי קרב, אומנם בפער גדול משתי הראשונות, אבל בקצב התעצמות גבוה מבין כולן.

ההתעצמות הגרעינית צפויה לעורר גם את סין

המשמעות היא שבניגוד לעבר, התעצמות גרעינית אמריקאית ורוסית צפויה לעודד גם את בייג'ינג. בה בעת, במאמר שפורסם ב־Bulletin of Atomic Sciences, צוין כי סין גם שדרגה משמעותית את יכולות שיגור הטילים הבליסטיים הבין־יבשתיים (ICBM). כאלו שעלולים לאיים על ארה"ב, עוד מבלי להתייחס למגוון הטילים הבליסטיים לטווח בינוני וקצר, שמהווים סיבה מרכזית לגל ההתחמשות של מדינות אסיה־פסיפיק.

יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, מסביר כי העזיבה המסתמנת את אמנת START היא חלק מן המגמה המתרחבת של טראמפ לעזיבת הסדר העולמי הישן. "בעיני טראמפ, המגבלה האמיתית היחידה באמנה היא על ארה"ב. כפי שהוא עוזב את ארגון הבריאות העולמי, זה מה שהוא עושה כרגע - במיוחד כשרוסיה כה חלשה. בישראל מסתכלים על איראן כקיר שאם נזיז אותו, העולם ישתנה. אולם עבור האמריקאים, איראן היא רק לבנה מתוך אותו הקיר".

בצל הרגישויות הפוליטיות שנבעו מהמלחמה, ישראל לא נהנתה כל־כך מן המגמה הזו. היצוא הביטחוני הישראלי אומנם הגיע לשיא של 14.795 מיליארד דולר ב־2024, עלייה של כ־11.7% ביחס ל־2023 והכפלה בתוך חמש שנים, אבל שיעור אסיה־פסיפיק מתוך ההכנסות פחת דרסטית, מ־48% ל־23%. כלומר, מכ־6.2 מיליארד דולר ב־2023 לכ־3.4 מיליארד דולר ב־2024. ייתכן מאוד כי פתיחת החסמים של ה־START ומרוץ גרעיני משולש יגבירו מחדש את ההזמנות מישראל.

ההגבלות הנוכחיות של רוסיה וארה"ב תקפות מאז 5 בפברואר 2011, וכוללות הגבלת פריסת האיומים הגרעיניים עם 700 טילים ומפציצים ו־1,550 ראשי קרב. בהיבט המשגרים, הגבילו ארה"ב ורוסיה את עצמן ל־800, בין שפרוסים ובין שלא. הערכות הפנטגון גורסות כי סין תחצה את רף 1,000 ראשי הקרב הגרעיניים עד 2030, וכנראה זהו חלק מהשיקול של טראמפ בהתעצמות, שהדגיש כי הוא דורש שהסכם חדש יכלול את בייג'ינג.

השלכות משמעותיות על התקציב האמריקאי

נשיא ארה"ב לא מראה סימנים שברצונו להיעתר להצעה הנוכחית של מקבילו הרוסי להאריך בשנה את אמנת START הקיימת. למהלך שכזה עשויות להיות השלכות בלתי מבוטלות על תקציב הביטחון האמריקאי. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת, כי משרד התקציב של הקונגרס מעריך שחידוש והפעלה מלאה של המערך הגרעיני הצבאי עד 2034 יעלו לארה"ב קרוב לטריליון דולר.

עם זאת, בוושינגטון כבר השקיעו רבות גם במניעת התפוצה הגרעינית. במטרה להשיג את האישור להסכם הקודם בסנאט, נדרש הנשיא לשעבר ברק אובמה להשקיע יותר מ־2 טריליון דולר בתוכנית לחידוש ולמודרניזציה של הארסנל הגרעיני הקיים באותה תקופה. כעת, עם פקיעת ההסכם הקיים, רוסיה וארה"ב יוכלו להגדיל בתוך חודשים ספורים את פריסת ראשי הקרב הגרעיניים ב־60% וב־110% בהתאמה.

"המלחמה הקרה היא היום מול סין"

דמיטרי מדבדב, שמכהן כיום כסגן יו"ר המועצה לביטחון לאומי, ושבתור נשיא רוסיה חתם על הסכם START הנוכחי ב־2010, הזהיר בראיון לרויטרס, ל-TASS ולבלוגר המלחמה הרוסי "וורגונזו", כי פקיעת תוקף האמנה תאיץ את שעון יום הדין. "איני רוצה לומר שמשמעותה מייד אסון ומלחמה גרעינית שתפרוץ, אך זה עדיין צריך להדאיג את כולם. השעונים מתקתקים, וברור שהם צפויים להאיץ".

"הפנטגון מביט לסין", מסכם יקי דיין. "מה שפעם הייתה המלחמה הקרה בין ארה"ב לרוסיה, זה כיום בין ארה"ב לסין. אם מגיעים להסכמים חדשים, אז צריכים להגיע להסכמים עם סין. רוסיה עודנה מדינה חזקה, אבל פחות שחקנית. ארה"ב פועלת לכינון סדר עולמי חדש לחלוטין, וכבר לא מתרכזת בחצי הכדור המערבי בלבד".