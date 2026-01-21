איש קש וחברה פיקטיבית: כתב אישום נגד מקורבו של אורן קובי

פרקליטות המדינה הגישה היום (ד') לבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום חמור נגד ג'ון קנדלר, בן 40 מרמלה, שלפי הנטען שימש כאיש קש של איש הנדל"ן אורן קובי במסגרת פעילות שנועדה להוציא במרמה 2.3 מיליון שקל מלקוחות, תוך עקיפת איסור שיפוטי מוחלט שהוטל על קובי לעסוק בתחום הנדל"ן.

על-פי כתב האישום, שהוגש בידי עו"ד איהב נופל מפרקליטות מחוז תל אביב (פלילי), בין קנדלר לקובי התקיימה היכרות מוקדמת. בשנת 2023, לאחר שבית המשפט העליון אסר על קובי לעסוק בכל פעילות הנוגעת לנדל"ן, הורה קובי לקנדלר להקים חברה חדשה בתחום שתשמש חזית לפעילותו. קנדלר הקים באוגוסט 2023 את חברת ג.ק.צ.ב נדל"ן בע"מ, שפעלה תחת השם המסחרי "LAND", ופתח עבורה חשבונות בנק - תוך הסתרת שליטתו האמיתית של קובי.

משרדי LAND. בעיגול: אורן קובי / צילום: כדיה לוי, שלומי יוסף

לפי הנטען, במעמד פתיחת חשבונות הבנק הצהיר קנדלר בכזב כי הוא הנהנה הבלעדי ובעל השליטה היחיד בחברה, אף שבפועל קובי הוא שנהנה מהחשבונות וקיבל באמצעותם שירותים פיננסיים. זאת, לטענת הפרקליטות, במטרה למנוע דיווח תקין של הבנקים, ובניגוד ישיר לצו איסור העיסוק שאושר על-ידי בית המשפט העליון.

כתב האישום מתאר כי השניים שכרו משרדים במגדל בתל אביב, גייסו עובדים ונפגשו עם לקוחות פוטנציאליים, להם הציגו מצג שווא שלפיו החברה פועלת לקידום עסקאות למכירת זכויות בקרקעות חקלאיות המיועדות להשקעה. בפועל, כך נטען, לא הייתה כל כוונה לקדם עסקאות כאלה. על בסיס מצגים אלה, שישה לקוחות העבירו לחברה סכום מצטבר של כ-2.3 מיליון שקל, כספים שלא הושבו להם חרף פניות ותחנונים.

שורת עבירות חמורות

בעקבות המעשים מייחסת הפרקליטות לקנדלר שורה של עבירות חמורות: רישום כוזב במסמכי תאגיד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מסירת מידע כוזב במטרה למנוע דיווח בקשר לרכוש אסור וכן סיוע לקבלת דבר במרמה. בכתב האישום מצוין כי מדובר במרמה מתוחכמת, שנעשתה באמצעות שימוש במסמכים כוזבים ובהסתרת זהות הנהנה האמיתי.

הרקע לפרשה פורסם באוקטובר 2024 בתחקיר גלובס, בו נחשף כי קובי מעורב במכירת קרקעות חקלאיות באמצעות החברה, חרף האיסור המוחלט שהוטל עליו. בעקבות הפרסום נפתחה חקירת משטרה, שהבשילה כעת להגשת כתב האישום נגד קנדלר, ולצדו כתב אישום חמור אף יותר, רביעי במספר, נגד קובי עצמו.

לקובי מייחסת הפרקליטות עבירות של הפרת הוראה חוקית, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הונאת נושים, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הלבנת הון, הסתרת נכסים ואיומים.

*** חזקת החפות: ג'ון קנדלר ואורן קובי לא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.