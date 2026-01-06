אחרי 8 חודשים, איש הנדל"ן אורן קובי משתחרר למעצר בית

שמונה חודשים אחרי שנעצר בעקבות הגשת כתב אישום חדש נגדו, איש הנדל"ן אורן קובי משתחרר למעצר בית עם איזוק אלקטרוני. כך קבע אתמול (ב') שופט בית המשפט המחוזי, עלאא מסארווה. ביהמ"ש הורה לעכב את ביצוע ההחלטה ב-48 שעות כדי לאפשר לפרקליטות לערער, אך זו הודיעה היום כי אינה מתכוונת להגיש ערעור. משכך, קובי צפוי להשתחרר כבר במהלך יום שלישי.

השופט מסארווה עמד על כך שבית המשפט העליון, אשר אישר באוקטובר 2025 את מעצרו של קובי עד תום ההליכים, הותיר פתח לבחינת הנושא מחדש בהמשך, במידה ותימצא חלופת מעצר ראויה. זו אמנם נמצאה כעת, כאשר ביהמ"ש המחוזי אישר את זהות המפקחים שיהיו ערבים לשהותו של קובי במעצר בית.

השופט ציין ששירות המבחן התנגד לשחרורו של קובי למעצר בית לנוכח "אופיו המניפולטיבי", וזאת במסגרת תסקירים שליליים שהגיש לגביו. עם זאת, מסארווה קבע כי דעתו שונה, והסביר: "נכון שהמבקש (קובי - ע.ג) על רקע העבר וההתנהלות בתיק זה ובתיקים קודמים מהווה 'אתגר' לכל ערב מפקח, ואולם אני סבור שההפרות שנעשו בעבר קשורות בקשר אמיץ להקלות שניתנו. יש לזכור שההפרות בוצעו בעיקר בתקופה שבה המבקש היה משוחרר בתנאים קלים במיוחד".

השופט מסארווה הוסיף: "אני סבור שהשמתו של המבקש מחדש במעצר באיזוק אלקטרוני תחת פיקוח רציף של מפקחים אחראים ורציניים, שלא כמו המפקחים הקודמים שלא הוכיחו את עצמם, עשויה להוות מענה הולם למסוכנות הנשקפת מהמבקש ובעיקר לחשש מפני הפרה חוזרת של תנאי השחרור והמעצר". עוד נכתב בהחלטת ביהמ"ש, כי הצורך בהקפדה יתרה מול התנהלות קובי מיצה את עצמו בתום 8 חודשי מעצר.

ביהמ"ש אסר על קובי ליצור קשר עם המעורבים בפרשה ולצאת מהארץ, ואף נדרש להפקיד ערבות בנקאית בגובה 30 אלף שקל.

פעל במסגרת החברה החדשה במטרה להונות את נושיו

במאי 2025 הוגש נגד קובי כתב אישום, רביעי במספר, ולפיו קובי הפר את האיסור שהוטל עליו, ושאושר על ידי בית המשפט העליון, לעסוק בנדל״ן. כתב האישום הוגש על ידי עו"ד איהב נופל מפרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) בתום חקירת משטרה שנפתחה בעקבות חשיפת גלובס באוקטובר 2024, בה נחשף כי קובי מעורב במכירת קרקעות חקלאיות במסגרת חברת ג.ק.צ.ב נדל״ן שבבעלות מקורבו, ג'ון קנדלר.

לפי כתב האישום, קובי המשיך כאמור לעסוק בתחום הנדל"ן, באמצעות החברה שהקים קנדלר בהוראתו של קובי. החברה פעלה תחת השם המסחרי LAND ועסקה בקידום עסקאות למכירת זכויות בקרקעות חקלאיות. קובי נאשם כי ניהל את החברה, היה אחראי לגיוס עובדים ולקביעת תנאי העסקתם, נכח בפגישות עם לקוחות במשרדי החברה וקבע את גובה העסקאות.

הפרקליטות טענה, כי קובי פעל במסגרת החברה החדשה במטרה להונות את נושיו, ביצע את העבירות בשיטתיות, בתחכום ולאורך תקופה של של יותר משנה, על-מנת להלבין מיליוני שקלים ולהונות את הרשויות באמצעות תצהירים כוזבים. עוד תואר בכתב האישום כיצד קובי השתמש בכספים כדי לשכור רכבי יוקרה ודירות יוקרתיות, להעסיק נהג אישי, לשלם שכר-טרחה לעורכי דינו ולממן את הוצאותיו.

באוגוסט 2025 קיבל בית המשפט המחוזי את בקשת הפרקליטות לעצור את קובי עד תום ההליכים. השופטת טלי חיימוביץ' קבעה, כי "העובדה שהמשיב המתין עד שתנאי השחרור שלו יוקלו על מנת לחזור ולבצע עבירות מרמה ואיומים, לא מצביעה על כך שמסוכנותו מוגבלת, אלא על חוסר מעצורים. על כך שההליך המשפטי אינו מהווה גורם הרתעה עבורו, והוא ממתין לשעת כושר בה ייווצר סדק בפיקוח, דרכו ימשיך לבצע עבירות".

"המעשים המיוחסים לאורן קובי משקפים מסוכנות"

כאמור, באוקטובר האחרון אישר ביהמ"ש העליון כי קובי יישאר במעצר עד תום ההליכים נגדו. השופט דוד מינץ קבע, כי "נקודת המוצא היא כי המעשים המיוחסים לעורר (קובי - ע.ג) משקפים מסוכנות". לדבריו, "לא זו בלבד שהעבירות כשלעצמן נעשו בתחכום ברמה המצביעה על מסוכנות, אלא הן אף נעשו בעת שהעורר שוחרר בתנאים מגבילים במסגרת הליכים פליליים אחרים, בהם יוחסו לו עבירות דומות, כאשר אחד מאותם תנאים מגבילים היה צו איסור עיסוק בנדל"ן".

עוד כתב השופט מינץ, כי הנושים של קובי - אשר הסדר החוב שאליו הגיעו עם קובי אושר באפריל 2025 - לא היו מודעים לכך שאיש הנדל"ן מוסיף לקיים פעילות עסקית ואף לצבור נכסים. לפי ההחלטה, קובי עצמו אינו חולק על כך שקיימות ראיות לכך שהפר את הצו שאסר עליו לעסוק בנדל"ן. יצוין, כי במסגרת הסדר החוב הועמד חובו של קובי על קרוב ל-11 מיליון שקל.

מינץ נסמך על תסקיר שירות המבחן, אשר מצא כי קובי "מחזיק בעמדות מקלות ביחס לחוק, פועל באופן עצמאי ללא יכולת להשמת גבולות פנימיים, כשבולטים דפוסי חשיבותו והתנהגותו המניפולטיביים והמרמתיים". בתסקיר אף נכתב כי קובי "נוטה להשליך על גורמים חיצוניים הבעייתיות שבהתנהלותו, תוך קושי לבחון התנהלותו והשלכותיה עליו ועל סובביו" וכי "אינו מגלה הרתעה מסנקציות משפטיות". מינץ הביא בהקשר זה מהתנגדות שירות המבחן לבקשה, וציין כי קובי "הפר ברגל גסה" את חלק מהתנאים המגבילים שהוטלו עליו.

ב-2020 הוגשו נגד קובי שני כתבי אישום סביב פעילותו בקבוצת אדמה למכירת קרקעות חקלאיות, קבלת דבר במרמה, גניבה, הלבנת הון בהיקף של למעלה מ-20 מיליון שקל והונאת נושים בגובה של 70 מיליון שקל, לאחר שהחברות שלו נכנסו להליך חדלות פירעון. ב-2025 הוגש נגד קובי כתב אישום שלישי בו הואשם כי איים על סנגורו לאחר שזה ביקש להפסיק לייצגו.

קובי יוצג בהליך הנוכחי על ידי עורכי הדין יובל זמר, עמית חדד ואלי פרי.