ההגבלות על משפיעני ההשקעות בדרך חזרה מהקפאה

מאז סוף השבוע גועשת הרשת סביב חזרתה לשולחן של הצעת החוק להגבלת המשפיענים הפיננסיים. במרכז הסערה: דיון שנקבע ליום רביעי הקרוב בוועדת הכספים של הכנסת לגבי הצעת החוק שיזמה רשות ניירות ערך לעידוד הפעילות בשוק ההון, ואשר כוללת בין היתר הגבלות ראשונות מסוגן על פעילותם של משפיעני הרשת המשתפים בעצות השקעה, חלקם באופן אנונימי. אלה יידרשו להזדהות בשמם - או להצטייד ברישיון ייעוץ השקעות, אם יעדיפו להישאר אנונימיים.

בעלת הפרופיל הפופולרי "הסולידית", הנהנית מכ-115 אלף עוקבים ברשת X (לשעבר טוויטר), צייצה כי "זהו חוק נגד אנונימיות, בתחפושת של הגנה על משקיעים. וזה אפילו לא יעיל. הרי העבריינים האמיתיים מהסוג שמריץ מניות בקבוצות טלגרם מפוקפקות ימשיכו לעקוץ אנשים דרך שרתים בחו"ל. מי שייפגע יהיו ישראלים נורמטיביים, משקיעים חובבים שאינם חמושים בסוללות עורכי דין וקציני ציות, שפשוט יעדיפו לשתוק. הרי מי רוצה להסתבך עם רשות ניירות ערך".

"הסולידית" הוסיפה כי חוק שהופך "כל 'שיחת סלון' דיגיטלית לזירה שמפוקחת על-ידי האח הגדול איננו מידתי בשום דרך. זה צעד דורסני שמעניש רבים כדי לתפוס מעטים (אם בכלל), ושמדיף ניחוח עז של פטרנליזם מיושן ומתנשא שדוגל בצנזורה (וצנזורה עצמית) על פני חינוך הציבור. וכמובן, זה יחזיר אותנו לימים שבהם הידע הפיננסי היה נחלתם הבלעדית של היועצים המורשים בגופים המוסדיים, שכידוע בעצמם אינם חפים מאינטרסים".

משפיענים אחרים הגדילו לעשות ופתחו ביוזמה להתארגן. "הגורו", אחד הפרופילים המוכרים להשקעות ברשת, צייץ ליותר מ-18 אלף עוקביו ב-X: "חברים, אני רוצה לארגן גוף שיאגד את האנונימיים פה ויגייס תרומות לעתירה בבג"ץ נגד סתימת הפיות, הצנזורה ודיכוי חופש הביטוי של רשות ניירות ערך, שאוסרת על אנונימיות בשיח על ניירות ערך". הוא תייג משפיעני רשת, ובהם "הסולידית", "דג הכסף" (כ-25 אלף עוקבים) וסמי בוזגלו (כ-11 אלף עוקבים).

הסערה הייתה מוקדמת

אלא שלגלובס נודע כי הסערה הייתה מוקדמת. הצעת החוק אומנם חוזרת לוועדת הכספים, אך הדיון שזו תערוך השבוע צפוי לעסוק ברכיב אחר בהצעה - זה הנוגע להסדרת פעילותן של קרנות השקעות פרטיות בנאמנות. סוגיית המשפיענים צפויה ככל הנראה לעלות על שולחן הוועדה רק בהמשך, במקביל לעיסוקה הצפוי בתקציב המדינה ל-2026 או אפילו אחריו.

נושאים אלה פוצלו מהצעת החוק המלאה, ובכנסת מעריכים כי רשות ניירות ערך הייתה רוצה לקדם כמה שיותר ממנה, עוד לפני שהתקציב יגיע לשולחנה של ועדת הכספים. בוועדה מתכננים לקדם את שאר רכיביה של הצעת החוק בהקדם.

לכך יש להוסיף את חוסר הוודאות במערכת הפוליטית ואת האפשרות שהבחירות המתוכננות לסוף השנה יוקדמו למאי או ליוני הקרובים - מהלך שעשוי לטרוף את הקלפים ולהביא לעיכוב דרמטי בקידום ההגבלות.

בינתיים, הסערה שפרצה בסוף השבוע ברשת מלמדת עד כמה סוגיית המשפיענים הפיננסיים הפכה לנפיצה בחודשים שחלפו מאז הדיון האחרון שנערך לגביה בכנסת, ביוני 2025. דומה כי כל אזכור של הצעת החוק מציף מחדש את המחלוקת הנוקבת בנושא, המטלטלת את הגולשים, את הפעילים בשוק ואת המומחים.

מבחינת רשות ניירות ערך, מדובר במהלך מתבקש של פיקוח, אשר נועד לעשות סדר בשיח הסוער שהתפתח בשנים האחרונות באינטרנט, בבלוגים ובעיקר ברשתות החברתיות סביב השקעות ופיננסים. הפופולריות של משפיעני הרשת, והעניין הגובר במסחר עצמאי בניירות ערך, שזינק בתקופת הקורונה, גרמו לכך שהרשת נמלאה בדיונים לגבי ניהול כסף באופן עצמאי.

משכך, הצעת החוק - אשר עברה בקריאה הראשונה ביולי 2024 - מבקשת להסדיר לראשונה כללים שיחולו על מי שמשתפים ברשת המלצות השקעה.

ייפרדו מהאנונימיות?

בניגוד לייעוץ ההשקעות המסורתי, המכוון למשקיע ספציפי ומותאם לצרכים ולמאפיינים שלו, הדיונים ברשת פונים לקהל עצום של גולשים ועוקבים. הצעת החוק מתמודדת עם העולם החדש הזה באמצעות כללים ראשונים מסוגם לגבי "ייעוץ ושיווק השקעות כללי".

לפי ההצעה, מי שיפרסם מידע כללי יידרש להיפרד מהאנונימיות המאפיינת רבים מהפרופילים של המשפיענים הפיננסיים, ולגלות את הזהות שלו או שלה. המשפיענים יידרשו גם לציין כי אין ברשותם רישיון לייעוץ השקעות, ולהבהיר כי הייעוץ שהם נותנים איננו אישי. ברשות ניירות ערך אף מקדמים מצב שבו הגילוי יכלול הסבר לגבי הסיכון הכרוך בייעוץ, והאם המשפיען מחזיק בעצמו בניירות ערך או מקבל תמורה כלשהי - גם אם זניחה.

ספי זינגר, יו''ר רשות ניירות ערך / צילום: יוסי כהן

עם זאת, משפיענים אנונימיים יוכלו להמשיך ולפעול מבלי לגלות את שמם - אך יהיו חייבים לקבל רישיון ייעוץ השקעות. נוסף על כך, ייאסר עליהם לייעץ לגבי עסקה או מניה אשר יש להם עניין אישי בהן. זאת, כדי למנוע ניצול של הפלטפורמות הדיגיטליות כדי לגייס לקוחות עבור העיסוקים האישיים של המשפיענים בשוק ההון, והכול בחסות העצות ה"כלליות", לכאורה.

עוד קובעת ההצעה כי כדי לקבל פטור מרישיון ייעוץ השקעות, יהיה על המשפיענים להתחייב לכך שאינם מקבלים תמורה כגון דמי מינוי לצפייה בתוכן או תשלום על הפנייה של נרשמים למוסד המלמד כיצד לסחור בשוק ההון. ניתן יהיה לקבל תמורה מוגבלת, כזו שאינה פוגעת בטובת הלקוח.

הגבלות נוקשות

מומחים לרגולציה פיננסית, ששוחחו עם גלובס אחרי הדיון האחרון בכנסת, טענו כי מדובר בהגבלות נוקשות בהשוואה למקובל בעולם. בארה"ב, למשל, מותר להעניק ייעוץ כללי מבלי להזדהות, והחוק קובע כי שימוש באנונימיות לצורך תרמית הוא עבירה העשויה לגרור סנקציות אזרחיות ופליליות. באירופה, הכללים האוסרים על הונאות אומנם אינם מתירים אנונימיות, ותרמית היא עבירה עם סנקציות, אך ניתן לשתף באופן גמיש יחסית בתכנים פיננסיים מבלי שהדבר ייחשב לייעוץ.

כאמור, הסערה ברשת מלמדת כי המשפיענים לא משתכנעים. נזכיר כי האינטרס של אלה בהצעת החוק הוא גם כלכלי. באחרונה נחשף בעיתונות הכלכלית כי מדי שנה בתי ההשקעות משלמים מיליוני שקלים במצטבר למשפיענים פיננסיים, המקדמים ברשת את הפלטפורמות המאפשרות לסחור עצמאית בשוק ההון. המודל העסקי עובד כך שהמשפיען מקבל סכום מסוים עבור כל חשבון מסחר חדש שנפתח בבית השקעות עבור לקוח שעשה זאת בעקבות המלצה של אותו משפיען.

דומה כי התהודה הגדולה של המשפיענים הפכה את חלקם לאנשים אמידים. לדוגמה, באחרונה פורסם בגלובס כי תמיר מנדובסקי - מחבר רב-המכר "השקעות לעצלנים", אשר לגביו פורסם כי בשנתיים האחרונות קיבל 2.5 מיליון שקל מבית ההשקעות אי.בי.אי עבור צירוף לקוחות חדשים - רכש זה לא כבר דירת פנטהאוז הצופה לפארק הירקון ברחוב דן בתל אביב, בעלות של 21.35 מיליון שקל. למנדובסקי יש מאות אלפי עוקבים במצטבר בחשבון האינסטגרם ובקבוצת הפייסבוק שהוא מנהל.

אירועי סוף השבוע ברשת מבטיחים אפוא כי כל אזכור או דיון בהצעת החוק צפוי להביא בעקבותיו גל נוסף של סערה ברשת.