אודות הכותב ד"ר ארי אחיעז הוא מרצה בתחומי שוק הון, מימון חברות ופינטק בפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב

הרשתות החברתיות גדושות בתוכן של משפיענים פיננסיים, שעוסקים בהשקעות, חיסכון, נדל"ן, מסחר במניות, מטבעות קריפטו ועוד. מצד אחד, פעילותם עשויה לחזק את האוריינות הפיננסית של עוקביהם ואת ההכללה של משקיעים חדשים, במיוחד צעירים. מנגד, ההמלצות הבלתי מפוקחות עלולות להיות פרועות או נגועות בניגודי עניינים ולפגוע במשקיעים החלשים ביותר בשוק.

לכן רשות ניירות ערך החלה בהצעת חקיקה שמנסה לטפל בסוגיה. ההצעה כוללת מגבלות על ההמלצות, חובת זיהוי של המשפיען וגילוי של ניגודי עניינים ושקיפות מול העוקבים. הנה כמה תובנות מעניינות שעולות ממחקרים אקדמיים בנושא.

תראה לי את הכסף

מחקר שערכו ד"ר דירק גריטצן וד"ר אנוק דה-רגט מאוניברסיטת אוטרכט והתפרסם השנה בחן 453 המלצות של 21 משפיענים מובילים בהולנד, על 243 מניות ו־61 מטבעות קריפטו בשנים 2022-2018. מהניתוח עולה כי ההמלצות מונעות מחשש מהחמצה (FOMO) ומהיצמדות לעדר. למשל, ההמלצות על המניות ועל הקריפטו נעשו לאחר עלייה של כ-23% ו-88%, בהתאמה, בחצי השנה שקדמה להמלצה.

לגבי הביצועים עולה כי בשבוע שלאחר ההמלצות ישנן תשואות חסר של כ-1%-2% עבור מניות וכ-2%-3% עבור מטבעות קריפטוגרפיים. תופעה זו מחזקת את ההנחה כי אין מידע כלכלי מהותי בהמלצות.

מחקר דומה של שילנדרה סינג וד"ר מהש סרבה מאוניברסטית LPU בהודו בחן 286 המלצות מניות של 20 המשפיענים המובילים במדינה ב־2023-2020. הם מצאו תשואת חסר של כ-2% בשבוע לאחר ההמלצה.

במחקר העדכני והמקיף ביותר ד"ר עלי קחבוד מאוניברסיטת ברקלי ועמיתיו בחנו 72 מיליון ציוצים של 29 אלף משפיענים בשנים 2017-2013 בפלטפורמת המלצות ההשקעה StockTwits. נמצא כי רמת המיומנות הממוצעת של המשפיענים, הנמדדת לפי התשואה העודפת למול מודלים מקובלים במימון (אלפא), היא בקירוב אפס. כשמפרקים את המשפיענים לשלוש דרגות מיומנות עולה כי קבוצת המיומנים (כ-28%) הניבה אלפא חודשית של כ-2.6%; הלא-מיומנים (כ־17%) אלפא קרובה לאפס וקבוצת האנטי־מיומנים (55%) אלפא חודשית שלילית של כ-2.3%.

סוד ההצלחה שלי

החוקרים גם ניתחו את תדירות ההמלצות ומאפייניהן, והראו כי דווקא למשפיענים המיומנים יש פחות עוקבים - שכן הפחות מיומנים מצייצים באופן תדיר משמעותית מהמיומנים. תדירות ועיתוי פרסום ההמלצות של המשפיענים הפחות מיומנים מלמדים שהם סובלים מחלק מההטיות ההתנהגותיות המוכרת במימון, כגון עדריות ורדיפה אחר תשואות, כפי שתואר במחקרים הקודמים. לעומתם, המיומנים מצייצים המלצות שהנן מנוגדות (contrarian) הן לכיוון תשואת הנכס, הן לסנטימנט השיח ברשתות החברתיות, והן לסנטימנט החדשות על הנכסים.

לבסוף, מניתוח טקסטואלי עולה כי המשפיענים הפחות מיומנים מצייצים לרוב באופטימיות יתר ומשנים את דעתם מקיצון אחד לאחר בצורה תכופה. לעומתם, סגנון הכתיבה של המיומנים הוא הרבה יותר נייטרלי ולעיתים רחוקות משתמש בסנטימנט קיצוני.

כל התוצאות הללו מעידות שמשפיענים שאינם מיומנים מגבירים את תדירות הציוצים ושומרים על סנטימנט קיצוני משיקולי משיכת עוקבים והגברת מעורבותם, יותר מאשר שיקולי הנגשת מידע אפקטיבי ובעל ערך. החוקרים גם מרחיקים לכת ומציינים כי אופן הכתיבה של המשפיענים האנטי־מיומנים מצביע על ביטחון עצמי מופרז ואף שרלטנות.

מה גברים רוצים, מה נשים רוצות

נושא המגדר בייעוץ ההשקעות המסורתי הוא נקודה רגישה עקב מיעוט הנשים בתפקידי ייעוץ ושיווק השקעות. עולם המשפיענים הפיננסיים יכול להיות תיקון לייצוג החסר. לדוגמה, המשפיענית הפיננסית המוכרת ביותר בישראל היא "הסולידית".

מחקר של ד"ר אמברין בן שמואל, ד"ר אדם הייס וד"ר ונסה דרך מהאוניברסיטה העברית נגע בהיבט המגדרי ובחן 621 המלצות של 40 משפיענים פיננסיים מובילים (לפחות 10,000 עוקבים באינסטגרם או טיקטוק), מחציתם גברים ומחציתם נשים.

בניתוח טקסטואלי הם הראו כי משפיענים הדגישו השקעות ותגובה לחדשות פיננסיות, תוך שימוש בסודות וטיפים להשקעה, נתונים מספריים, גרפים ושפה תחרותית. לעומת זאת, משפיעניות הדגישו חיסכון, ניהול תקציב, חובות אישיים וטיפים לקריירה בשילוב עם בריאות הנפש, כל זאת בשפה אמפתית והעצמה אישית. תוצאה זו מתיישרת עם מספר הטיות ונורמות מגדריות מוכרות בספרות האקדמית.

ד''ר ארי אחיעז / צילום: יח''צ

לסיום, החוקרים ערכו סקר בקרב 180 נסיינים לגבי גישתם למגדר היועץ הפיננסי. מרביתם (75%) העדיפו שהייעוץ יהיו מנוטרל ממין היועץ. אולם בהמשך הוצגו למשתתפים פוסטים של כתיבה גברית ונשית, כפי שתוארה לעיל, באופן שלא חושף את זהות המחבר. כשהם נדרשו לבחור בין ההמלצות עלה כי גברים נטו לבחור יותר בהמלצות של משפיענים גברים ונשים בהמלצות של נשים, קרי באופן בלתי מודע הייתה הטייה מגדרית.

לקריאה נוספת:

