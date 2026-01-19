רשות המסים הוציאה לאחים שאול ודורי נאוי שומות מס אישיות בגין הכנסות לא מדווחות בהיקף של כ-180 מיליון שקל. כל אחד מהאחים קיבל בנפרד שומת מס על הכנסה נוספת בהיקף כ־90 מיליון שקל בשנת 2019.

לפי עמדת הרשות, מקור ההכנסה הוא בהלוואה של כ־178 מיליון שקל שעברה בין שתי חברות שהיו בבעלותם המשותפת, טרם פיצול עסקיהם ב־2021, ואשר לא הוחזרה לחברה המלווה. ברשות טוענים כי האחים למעשה "מחלו" על החוב, ולכן רואים בסכום ההלוואה כהכנסה בידי האחים, שכל אחד מהם נדרש לשאת במחצית המס בגינה.

● בלעדי | האקזיט הישראלי הגדול בהיסטוריה: מחלוקת על מיליארדים בין רשות המסים לוויז

● ניצחון לקונים: רכישת זכויות בקרקע עם הסכם בנייה תמוסה כקרקע ולא כ"דירה"

השומות הוצאו בדצמבר האחרון, רגע לפני תום שנת 2025, וזאת כדי למנוע התיישנות על חבות המס בגין שנת הדיווח 2019 (בחלוף 7 שנים).

האחים נאוי טוענים מצידם כי מדובר במחלוקת מס ישנה מלפני כ־16 שנים, אשר נסגרה זה מכבר במסגרת הסכמי מס חלוטים, וכי הרשות מנסה כעת להחיותה ללא הצדקה.

מבוך החברות והחוב שנמחל

האחים שאול ודורי נאוי עמדו בראש חברת האשראי החוץ־בנקאי אחים נאוי, עד לפרידה עסקית סוערת ב־2020. בעקבות הפיצול הפך דורי לבעל השליטה בנאוי גרופ (הנסחרת לפי שווי של 1.8 מיליארד שקל), בעוד שאול הקים את החברה המתחרה יעקב פיננסים (הנסחרת לפי שווי של 0.8 מיליארד שקל).

מהמידע שהגיע לידי גלובס עולה כי ערב הפיצול, החזיקו האחים נאוי יחד (50% כל אחד) בחברת עולמי השקעות, שהחזיקה במלוא המניות של עולמי נכסים. ההחזקה בוצעה באמצעות חברות פרטיות של כל אחד מהאחים - שאול נאוי בע"מ ודורי נאוי בע"מ.

במרכז המחלוקת עומדת הלוואה בהיקף של כ־178.4 מיליון שקל שנרשמה במאזניה של חברת עולמי נכסים בסוף 2018 כחוב לעולמי השקעות. מנגד, במאזני חברת עולמי השקעות לשנת 2011 הופיעה התחייבות תחת הסעיף העמום "יתרת זכות אחרים" בסך כ־176 מיליון שקל. במקביל, במאזני חברות ההחזקה האישיות של האחים בשנים הרלוונטיות לשומה, 2018-2019, נרשמה התחייבות של כ־94 מיליון שקל תחת סעיף "שטר הון".

במהלך הדיונים מול רשות המסים, האחים האוטי נמנעו מלהשיב מי הם אותם "אחרים" המופיעים במאזנים, מהו מקור הכספים, והאם החוב נפרע. בנוגע לשטרי ההון, האחים טענו כי אלה הונפקו על־ידי חברות ההחזקה לטובת עולמי נכסים.

רשות המסים לא קיבלה את ההסברים של האחים, ובמסגרת שומות שהוצאו לכל אחד מהאחים נקבע כי התחייבות בגובה שטר ההון נמחלה לחברת ההחזקות.

חשבון פתוח עם רשות המסים

לפי פקודת מס הכנסה, מחילת חוב עשויה להיחשב כהכנסה חייבת במס, במיוחד כאשר מדובר ב"צדדים קשורים" (כמו חברות ובעלי שליטה). רשות המסים נוהגת לטעון כי בנסיבות מסוימות, עצם אי־פירעון החוב במועד מהווה מחילה עליו, ולכן יש לשלם בגינו מס.

במקרה של האחים נאוי, הרשות קבעהכי מחצית מיתרת הזכות - בסך כ־88 מיליון שקל - היא הכנסה שצמחה להם בשנת 2019. לפי השומה, מקור הכנסה זו "אינו ידוע", היא לא דווחה, ולא שולם בגינה מס.

האירועים שבבסיס השומות קדמו כאמור לסכסוך שפרץ בין שני האחים בשלהי 2019. הסכסוך, שהגיע לערכאות משפטיות, כלל טענות של דורי נאוי נגד שאול על הפרת הסכמים והתחייבויות, לאחר ששאול פרש במפתיע מהחברה המשותפת ב־2020 והקים את חברת יעקב פיננסים המתחרה בעודו משמש כנושא משרה בחברת אחים נאוי. סאגה זו הסתיימה בסופו של דבר בהסכם גישור.

חברת עולמי השקעות, הניצבת במוקד שומות המס החדשות, היא החברה הפרטית ששימשה כזרוע הפעילות המקורית של האחים נאוי בתחום האשראי החוץ־בנקאי וניכיון הצ'קים. בשנת 2011, עם רכישת השלד הבורסאי שהפך ל"קבוצת האחים נאוי" הציבורית, הועברה אליו פעילות ניכיון הצ'קים של "עולמי".

העברת פעילות זו כבר עוררה בעבר מחלוקת חריפה מול רשות המסים. הרשות טענה כי האחים ביצעו תכנון מס בלתי לגיטימי, כאשר קיזזו את הפסדיו הצבורים של השלד הבורסאי כנגד הרווחים שהניבה הפעילות שהועברה מחברת עולמי.

המחלוקת הוכרעה סופית ב־2020: בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת רשות המסים וקבע כי הקיזוז נועד להפחית מס באופן בלתי נאות (שערעור עליו שהוגש לעליון נמחק בהסכמה).

"מנסים ליצור לחץ על האחים"

רו"ח יצחק גוילי, המייצג את האחים נאוי בחברותיהם הפרטיות, מסר בתגובה: "מדובר במחלוקת מס בגין אירועים שהתרחשו לפני כ־16 שנים. מדובר בהעברות ישנות מהשנים 2008-2009 שבוצעו בין חברות שהיו בבעלות האחים, ואשר לגביהן נערכו דיוני מס, ונסגרו שומות מוסכמות בהסכם. כעת, במסגרת ארבע השנים האחרונות, החליט מס הכנסה להיכנס לשנים היסטוריות בניגוד לכל המקובל".

עוד הבהיר רו"ח גוילי: "זה ויכוח על אופן הצגת שטרי הון במאזנים של שתי החברות הפרטיות, שאול בע"מ ודורי בע"מ, בסך 94 מיליון שקל כל אחד, שכבר עבר דיונים בשנים עברו. ברשות מנסים להחיות את המחלוקת כדי ליצור לחץ על האחים, ללא הצדקה. הנושא נמצא בדיון, ואני מאמין שנגיע להסכם עם מס הכנסה באופן מכובד".