פרשת השחיתות בהסתדרות: בכירים נוספים במנורה זומנו לחקירה

פרשת השחיתות בהסתדרות: לאחר שבסוף החודש שעבר פשטה המשטרה על משרדי חברת הביטוח מנורה מבטחים וחקרה באזהרה שלושה מבכיריה, כעת מודיעה מנורה כי הבוקר (ד') זומנו לחקירה נושאי משרה בכירים נוספים בקבוצה.

● המחוזי: ארנון בר-דוד יוכל לחזור להסתדרות בתוך שבועיים

● מהפוליטיקה ועד הביטוח: ההשפעה האדירה של ההסתדרות

שלושת בכירי מנורה שנחקרו בחודש שעבר בלהב 433 במסגרת הפרשה הם מנכ"ל חברת ההחזקות, ארי קלמן; יו"ר חברת הביטוח, יהודה בן אסייג; והמשנה למנכ"ל ומנהלת אגף הבריאות, אורית קרמר. לפי המשטרה, מנורה מבטחים חשודה "בביצוע עבירות מתחום השחיתות הציבורית".

פרשת ההסתדרות התפוצצה בתחילת נובמבר 2025, כאשר המשטרה עצרה את יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד ואת סוכן הביטוח המקורב לליכוד, עזרא גבאי, כמו גם את אשתו של יו"ר ההסתדרות, הילה קניסטר בר-דוד, ובכירים בארגון.

המשטרה חושדת, בין היתר, כי במסגרת יחסי "תן וקח", בכירים בהסתדרות סייעו להעביר עובדים לסוכנות הביטוח של גבאי, בתמורה לטובות הנאה ולהשפעה של גבאי על מינוי דירקטורים מטעם ועדי עובדים.

גבאי עומד בראש אחת מסוכנויות הביטוח הפרטיות הגדולות בישראל (שאינה בשליטת חברות הביטוח), שהיקף ההכנסות שלה מוערך בשוק בעשרות מיליוני שקלים בשנה. הוא מקושר היטב לצמרת ההסתדרות וגם למרכז הליכוד, לעיריות ולחברות ממשלתיות.

בתוך כך, נזכיר כי בית המשפט המחוזי מרכז-לוד קיצר הבוקר את הרחקתו של יו"ר ההסתדרות בר-דוד מהארגון ל-60 יום, שייספרו החל מתחילת דצמבר, וזאת בניגוד להחלטת בית משפט השלום להרחיקו ל-90 יום. המשמעות היא שבר-דוד יוכל לחזור לתפקידו בהסתדרות בתוך שבועיים.